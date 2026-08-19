72歲俞琤受健康問題困擾　驚喜現身葛民輝潮牌開幕式精神狀態良好

現年72歲的俞琤在上月底舉行了個人慈善talk show《如果你嚟YUkulele》並加開了一場，期間她首次公開談及自己的健康狀況。她哽咽地透露由於先前經歷心臟及其他健康問題，這次可能是她的「最後一次」公開演出，這一消息爆出後立即引起各界的高度關注。不僅是健康問題困擾着俞琤，她的兩位摯友谷薇麗和施南生也因病相繼離世。施南生病重期間，俞琤常去醫院探望，在送別摯友後，心情沉重的她感慨地呼籲大家「一定要珍惜眼前人，因為每一次見面，都可能是最後一次。」俞琤身心身心上都明顯受打撃。

俞琤疑因健康問題開最後一騷。（IG@yskyhigh）

儘管如此，俞琤近日仍然出席了葛民輝創立的潮牌「4A Like Black」的新店開幕儀式，這是她公開心臟健康問題以來首次露面。她在社交平台分享了當天的照片，寫着：「賀軟天師like Black進駐天馬苑駿業宏開。」從照片中可以見到她笑容滿面，精神狀態良好，此舉讓粉絲們有所寬慰。

俞琤近日仍然出席了葛民輝創立的潮牌「4A Like Black」的新店開幕儀式。（ig@yskyhigh)

俞琤面對自身健康問題及摯友離世的打擊依然堅持出席好友活動

她的好朋友谷德昭曾在社交平台上透露，俞琤向來重視與聽眾道別的重要性，特別安排了《如果你嚟Ukulele》的加場，好讓四月錯過的觀眾可以有個完滿的告別體驗。俞琤的用心體現了她對觀眾的一份尊重，也是對「說再見」這件事的一份執著。儘管俞琤面對自身健康問題及摯友離世的打擊，她依然堅持出席好友活動，以積極的態度迎接生活，並提醒大家珍惜身邊的人。