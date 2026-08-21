東張西望｜「短髮姐」垃圾堆執三文魚當街派　見黎寬怡狂奔3分鐘

昨日（19日）TVB節目《東張西望》繼續播出「三文魚姊妹花」在葵涌工業區的垃圾堆中「尋寶」，把食物工廠棄置的食材瘋搶節目中，主持人黎寬怡（貓仔）訪問了一位女士，她表示有人將拾獲的棄置三文魚轉售給街坊圖利，而這位女士正是被節目組稱為「三文魚姊妹花」之一。

主持人黎寬怡（貓仔）訪問了一位女士，她表示有人將拾獲的棄置三文魚轉售給街坊圖利。(節目截圖)

「短髮姐」見黎寬怡拔足狂奔3分鐘

其中一名「短髮姐」在街頭公然將拾獲的三文魚分給另一位男子，引起衛生和安全疑慮。當黎寬怡上前追問時，「短髮姐」做出了極大反應，不僅用手遮擋鏡頭，更與貓仔展開了一場驚心動魄的街頭追逐戰。「短髮姐」竟拔足狂奔之餘，甚至冒險衝出馬路，場面相當驚險。

「短髮姐」見黎寬怡拔足狂奔3分鐘。(節目截圖)

「三文魚姐」承諾今後不會再撿拾

節目調查進一步發現，被指控賣魚的女士常前往私人樓宇，生活似乎無憂，並不是因經濟困難而須拾荒。當主持人追問時，她解釋說拾得的三文魚是供自己和親友食用：「以前有個朋友話嗰度有，我咪執多啲啲囉。唔係，攞嚟食㗎！畀啲啲人咁，畀親戚朋友。冇攞去賣，呢排都冇執，個幾月都冇執！佢話唔畀執咪唔執囉。」並承諾今後不會再撿拾。

「三文魚姐」承諾今後不會再撿拾。(節目截圖)

員工透露棄置食材會加漂白水

《東張西望》還就此事件聯繫了涉事食品工場的員工。一名員工透露，因擔心拾荒者食用棄置食材後會不適，他們曾勸阻這些行為，更表示有時會用漂白水處理棄置食材，以防止他人食用：「第一次已經唔畀做，佢哋偷偷哋嚟執，佢哋偷執，我哋理唔到。我哋加咗啲漂白水，有講畀佢哋知，佢哋拎去餵狗！」儘管員工表示此舉無奈，另有公司已成功安排員工在垃圾車到來前監視廢棄食材，顯示透過人手管理食材廢棄並非不可行。

員工透露棄置食材會加漂白水。(節目截圖)

此外，食環署表示已採取預防措施回應此事件，並向相關工場提供衞生建議，如妥善密封垃圾袋和在廚餘中加入消毒劑。同時，呼籲市民避免光顧無牌小販，以免受到不明來源食物可能帶來的健康風險，也強調違法撿拾棄置食物轉售將被嚴肅處理。