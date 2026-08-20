丁子朗大曬結實麒麟臂、完美腹肌及馬甲線　網民大讚男人味滿滿

藝人丁子朗一直以健碩的身材和帥氣的形象示人，日前他在社交平台分享的照片再次引起了網民的關注。早前，他在泳池中的半裸游水照片已經讓很多粉絲神暈癲倒。近日他分享的一組沙灘照片，再次成功地成為話題焦點。照片中，丁子朗原本身穿白色長袖上衣和短褲，看似普通，但他巧妙地在其中一張照片中將一邊手袖脫下，露出了健美的半邊身體。儘管只展示了一部份，卻依然可以清晰地看到他精壯的肌肉線條，尤其是他那如雕刻般的腹肌與分明的馬甲線，完美地曬出他持之以恆的鍛鍊成果。

丁子朗原本身穿白色長袖上衣和短褲。(ig@karl_ting)

丁子朗大晒結實麒麟臂、完美腹肌及馬甲線

除了腹肌與馬甲線外，丁子朗還特意秀出了結實的麒麟臂，這樣的身材不僅讓他顯得更有男人味，也讓他自身感到非常滿意。他自豪地在附文中提到：「快看看我在三亞的裸眼3D圖。」這些照片經過3D效果處理，背景能隨著手機的移動而改變，增添了互動趣味。

丁子朗大晒結實麒麟臂、完美腹肌及馬甲線。(ig@karl_ting)

網民大讚丁子朗男人味滿滿

看到丁子朗如此用心的成果，網民亦毫不吝嗇地紛紛留言讚美。有人寫道：「愈來愈有男人味了」，另一些則簡潔表達：「這也太帥了」。無論是圖片還是技術效果，都讓丁子朗的貼文獲得滿堂喝彩。在眾多稱讚聲中，不難看出他對自己身材的愛惜和付出的努力已深深打動了粉絲和大眾的心。

網民大讚丁子朗男人味滿滿。(ig@karl_ting)