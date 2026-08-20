專訪｜名伶林穎施與才女周曉晴合體　像《帝女花》遇上《杜蘭朵》

傳統藝術是否注定只能在歲月長河中孤芳自賞？當很多人仍將粵劇與「老土」、「艱澀」畫上等號時，香港著名粵劇名伶林穎施卻選擇了一條截然不同的路。她不僅沒有固步自封，反而大膽地將粵劇這門擁有深厚底蘊的傳統藝術，與西方歌劇、流行音樂兀素進行了一場史無前例的大碰撞。這一次，她與擁有多國文化背景的跨界音樂人周曉晴（Laura）攜手合作，共同創作出原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》。這不僅是一場視覺與聽覺的盛宴，更是一次打破常規、呼喚世界和平的藝術革命。

香港著名粵劇名伶林穎施。(胡凱欣 攝)

撕下「老土」標籤 九年磨一劍的傳承與創新

林穎施面對記者關於「粵劇是否面臨傳承危機」的提問，她的回答顯得從容而堅定。她深知，要讓現代人，特別是年輕一代和外國人接受粵劇，單靠傳統的舞台表演模式是不足夠的。為此，她曾不惜花費九年時間，製作了一部名為《帝女花》的4K粵劇動畫電影：「其實亦都有好多關於帝女花嘅元素啦，咁可能前一代大家會比較知道『落花滿天蔽月光』，其實好多有華人嘅地方就有粵劇，有粵劇嘅地方都會聽到帝女花，咁所以呢套《帝女花》嘅粵劇動畫電影，係希望可以令到更多小朋友佢哋會知道啦。」林穎施笑言，事實上隨着近年來政府在教育層面的大力推動，越來越多學校將粵劇納入課外活動甚至考核內容。在林穎施看來，學粵劇不一定為了成為職業演員，更多的是一種對中國文學修養、傳統禮儀（如尊師重道）的學習與沉澱。

林穎施面對記者關於「粵劇是否面臨傳承危機」的提問，她的回答顯得從容而堅定。(胡凱欣 攝)

當《帝女花》遇上《杜蘭朵》：「蔽月無眠」的誕生

談及新作《蔽月無眠》的名字由來，林穎施眼中閃爍着興奮的光芒。這個充滿詩意的名字，背後蘊含着中西文化的極致浪漫。「『蔽月』取自廣東粵劇《帝女花》中最經典的一句『落花滿天蔽月光』；而『無眠』則來自西方歌劇之父普契尼的經典名作《杜蘭朵》（Turandot）中的《公主徹夜未眠》（Nessun Dorma）。」

粵劇名伶林穎施與音樂才女周曉晴的結合就像《帝女花》遇上《杜蘭朵》。(胡凱欣 攝)

將中西方最頂級的兩部悲劇經典巧妙結合，正是這部劇的核心靈魂。林穎施表示：「其實呢個Combine就係有中西文化藝術交流喺呢個名入面嘅，咁其實呢個名入面我哋亦都係帶出一啲和平同埋愛嘅訊息，咁我覺得愛嘅主題系永恆嘅。咁但係變幻才是永恆，咁好多嘢都係需要我哋會保留傳統，但亦都要去創新，等更多切合現代年輕人會聽得懂嘅語言。」她希望將過去接觸過的所有藝術門類融會貫通，打破單一的表演形式。為了實現這個宏大的願景，林穎施找來了跨界音樂才女周曉晴（Laura）擔任作曲及音樂總監。二人的合作，堪稱是一場「冰與火」的碰撞。

林穎施找來了跨界音樂才女周曉晴（Laura）擔任作曲及音樂總監。(胡凱欣 攝)

金融才女化身音樂總監 理性與感性的極致碰撞

周曉晴（Laura）的背景可謂相當傳奇。她在香港長大，隨後赴英國及美國深造，更曾在荷里活進修電影配樂。令人驚訝的是，除了音樂人的身份，她還是一位在金融界馳騁的「女強人」。精通六國語言（德語、意大利語、法語等）、受過正統西方女高音訓練的她，為《蔽月無眠》注入了前所未有的國際化視野。

金融才女周曉晴化身音樂總監 。(胡凱欣 攝)

「其實我同佢本身，我哋兩個都好夾嘅。我係感性思維，佢係理性思維，咁所以我哋兩個互相都會好多嘅交流。」林穎施形容，Laura的金融背景讓她擁有一套極為理性的思維模式，而自己作為在舞台上摸爬滾打多年的戲曲演員，則完全是感性主導。二人在創作過程中，免不了會有意見相左的時候：「合作就係大家要有一啲唔同嘅意見衝擊，咁有衝擊之後個人先會刷新㗎嘛，刷新完之後咪大家去溝通，但係我哋都唔會企到好硬嘅，但係大家會就件事。」

林穎施形容，Laura的金融背景讓她擁有一套極為理性的思維模式。(胡凱欣 攝)

林穎施分享了一段與周曉晴在美國德州厄爾巴索（El Paso）同遊的經歷。她們一起逛博物館，一起探討藝術，在交流中不斷打破彼此的認知邊界。「我哋兩個會一齊去行El Paso咁一齊由朝我哋由開館行到關館，咁同埋我哋睇嘅畫，我哋鍾意嘅嘢都係好一致，咁亦再一次證明中西嘅文化其實係可以交流，因為我哋兩個嘅學習、經歷、成長背景都唔一樣，但我哋都可以共融，咁所以亦都係我哋呢個戲嘅目標，希望將和平同愛帶到世界。」

林穎施分享了一段與周曉晴在美國德州厄爾巴索（El Paso）同遊的經歷。(胡凱欣 攝)

中西樂大亂鬥 突破舞台想像

《蔽月無眠》在音樂和舞台呈現上，可謂是一場「不講武德」的跨界狂歡。首先是音樂風格的無縫切換。劇中不僅有傳統的粵劇唱腔，還有西方歌劇的詠嘆調、流行音樂、音樂劇，在怎樣融合中西音樂方面，周曉晴表示：「其實呢都考唱歌人嘅功夫，亦都考我創作嘅功夫。首先要諗下有啲咩聲音，佢哋唔同唱腔，點樣配合得嚟係會如意，同埋點樣會和諧？」除了聽覺上的震撼，視覺上的衝擊同樣不容小覷。她特意保留了粵劇中極具觀賞性的「武打」元素。

周曉晴怎樣融合中西音樂。(胡凱欣 攝)

在專訪的尾聲，林穎施談到了這部劇的最終使命。無論是中西文化的碰撞，還是各種音樂流派的融合，最終都指向了一個全人類共同的願望就是和平。「我哋最尾嗰首叫《和平頌》，咁呢個和平眾譚新強先生，佢專門搵咗佢美國嘅朋友寫咗詞。而嗰位寫詞嘅朋友亦都好欣賞我哋嘅作品。」林穎施動情地說，在這個充滿衝突和動盪的時代，她看到世界上許多地方仍在打仗，天災人禍不斷，這讓她更加堅定了用藝術傳遞愛的信念。