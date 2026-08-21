龔慈恩加拿大探親曬凍齡近照　22歲學霸細仔名校畢業做實習律師

現年62歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）外形出眾，已入行發展的她更有「最美星二代」的美譽，而龔慈恩的細仔林卓毅（Addison）同樣高大靚仔，現時在加拿大擔任實習律師。近日龔慈恩到加拿大探親兼度假，她在社交平台分享了多張近照，並寫道：「Happy Summer Vacation 🥰🏠🏝️🧸🎉☀️」

龔慈恩Keep得好。（IG@kung_mimi）

龔慈恩早前在馬來西亞拍戲。（IG@kung_mimi）

龔慈恩見證囡囡港大碩士畢業。（IG@kaening）

母女檔出席活動。（IG@kung_mimi）

林愷鈴（Ashley）有「最美星二代」之稱！（IG@kaening）

保養極佳！（IG@kung_mimi）

保養極佳！（IG@kung_mimi）

62歲龔慈恩加拿大度假曬凍齡美貌 22歲學霸細仔文武雙全

相中所見，龔慈恩保養極佳，皮膚白滑緊緻且面色紅潤，凍齡樣貌驚艷網民，而細仔林卓毅就為媽媽充當司機。其實龔慈恩一向用心栽培一對子女，現年22歲的林卓毅不但高大靚仔，更是品學兼優，高中畢業於加拿大貴族寄宿私立學校Appleby College，該校是全球最頂尖的50間高中之一。除了學業成績優異之外，林卓毅還擅長拉小提琴和吹色士風，同時亦是一名運動健將，曾是學校橄欖球隊隊員，亦喜愛打籃球，又曾於粵語朗誦比賽奪冠軍，可謂是文武雙全！

林卓毅。（IG@kung_mimi）

林卓毅做司機車媽媽。（IG@kung_mimi）

一家三口去睇音樂劇。（IG@kung_mimi）

林愷鈴同細佬。（IG@kung_mimi）

林卓毅杜倫大學法律系畢業 於加拿大做實習律師

林卓毅之後到英國升學，畢業於名校杜倫大學（University of Durham）法律系，早前龔慈恩前夫林煒出席活動時，自爆與兒子甚少聯絡，並透露對方現時在加拿大做實習律師，他又指自己與傳統父母不同，對於仔女的「淡然」相處睇得開：「我跟上一代爸媽不一樣，我不介意我是最後一代孝順父母，沒有這觀念也很釋懷。」

名校畢業。（IG@kung_mimi）

名校畢業。（IG@numberonepr）

龔慈恩曾帶埋一對仔女同曾華倩飯敘。（IG@kung_mimi）