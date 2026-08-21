你好打劫｜陳湛文憶初演劇辛酸　何啟華惡搞劉華反獲賞識︰好包容

由劉德華任出品人的劇團舞台山莊，旗下的舞台劇《你好，打劫》，本周作第三度重演︰《你好，打劫！Return》。演員方面換上何啟華及陳湛文，導演更由資深演員魯文傑擔任。這個由一場打劫開始，改變一眾人價值觀的故事，對白最為精彩，其中麥沛東爆出的「消費論」，就令大家拍案叫絕。作為該劇的「新成員」，何啟華（Dee）及陳湛文（Peter）都覺得有壓力，兩位分別演劫匪Sunny及銀行經理。何啟華︰「睇到上次演出已經好勁，好有壓力。」陳湛文︰「我最要考量係咁偉論式對白，點樣講得有血有肉？」

《你好，打劫！Return》海報（Facebook@舞台山莊 Theatre Valley）

舞台劇《你好，打劫》，何啟華、陳湛文訪問。（陳順禎 攝）

向元祖班底請教 「可以演得笨拙啲」

何啟華睇完上次演出，到今次獲邀做主要角色，心中泛起的第一個關口，竟然係生理問題。「好困難，因為套劇一開始咗，就冇休息位，全程都要在台上，單單冇得去廁所已經夠挑戰我生理極限。」要重演一部劇，最先處理是怎樣去演出屬於自己的版本？何啟華就在《夜王》宣傳時，捉實該劇的元祖演員楊偉倫（阿卵）追問，得出結論是要將現實的荒謬再強化。何啟華︰「其實被打劫的職員狀況搞笑好多，劫匪有好多大道理台詞，而阿卵就教我可以演得笨拙啲，唔好被文本騙到，自覺有型就可以。」而陳湛文亦覺得將那份愚昧放大，獲得既可悲又可笑的感覺最可取。「成個故事大家都慘嚟但又好可笑。」

何啟華演劫匪Sunny，而陳湛文就是驚青的銀行經理。（陳順禎 攝）

何啟華原先演另一角色 陳湛文完全可演驚青一面

作為新班底加盟，劇組又有冇打算將新舊演員打亂，重新分配呢？何啟華︰「聽聞內部有提出過，而我的確係有得揀，畀我揀做Sunny或Ben，自己睇完劇本比較鍾意Sunny就決定演，事後先知原來佢哋想我演Ben，其實要演邊個都冇問題，只係個人喜歡。」

至於陳湛文一來就獲邀演銀行經理，但如果有機會，兩個劫匪角色都想試。「其實看似愚昧的Ben更有難度，Sunny的偉論式對白，壓力好大。」不過銀行經理的驚青性格，又好襯陳湛文本人。「根本就係我，怕死又孤寒，班下屬又唔聽我講嘢，我從來都不是做統帥的材料，如果搵我做男團隊長就死定，擋子彈及拆彈工作我做不來。」

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回想初演舞台劇做埋宣傳 「捱更抵夜結果受眾得2、30人」

其實兩位都是舞台劇界資深演員，成名前都都演過不少劇，一手一腳甚至貼錢參與，回憶滿滿。何啟華︰「由舞台到ERROR，再返舞台劇演出，最大分別是待遇不同了，以前做舞台劇差不多要自己貼錢，根本搵唔到食。」陳湛文︰「自己貼錢之餘，仲要自己Call飛找人來看，那份演出的熱誠，是好想大家來看來支持，總係覺得今次創作將會驚天地泣鬼神，結果……試過最慘烈，捱更抵夜自己搞宣傳，但極其量都係朋友圈，你有我fb、IG就會知，一直出唔到公海，就算出到公海都係維持5秒就冇人睇到，結果受眾得2、30人，完全吃力不討好。」

何啟華（Dee）未參加《全民造星》時，有扮過劉德華唱《獨自去偷歡》，更成為自己的成名作，斷想不到多年後，會跟真 ‧ 劉德華合作無間。（影片截圖）

何啟華（Dee）未參加《全民造星》時，有扮過劉德華唱《獨自去偷歡》，更成為自己的成名作，斷想不到多年後，會跟真 ‧ 劉德華合作無間。（影片截圖）

何啟華當年將《獨自去偷歡》改成《獨自去鳩嗚》。（影片截圖）

由惡搞劉德華到獲邀合作 何啟華︰邊諗到扮扮下愈嚟愈近佢

何啟華未參加《全民造星》時，在網上以惡搞劉德華成名，一首惡搞《獨自去偷歡》做《獨自去鳩嗚》，大受歡迎。由扮劉德華，到電影《金手指》又一同參與演出，再到搵自己演出投資的舞台劇，這個經歷想當夢幻。何啟華︰「Day One 扮佢係持住大家距離咁遠，扮佢有乜所謂，點知扮下扮下，愈嚟愈接近佢，所以每次見到佢都有份罪疚感，唔好意思提，始終好似醜化咗人，不過都係緣份，個天冥冥之中似有安排。」兩位再見面時，又可有舊事重提？「又真係冇！」

一次劉德華生日歌迷聚會演唱會，華仔邀請Dee去睇，殊不知更親自點名上台跳《獨自去偷歡》。（大會提供）

最驚喜是有一次劉德華生日歌迷聚會演唱會，邀請Dee去睇，殊不知華仔親自點我要他上台。「仲要唱《獨自去偷歡》喎，一直以為只係去睇騷，點知要上台。但在台上，唔係好敢喺人哋粉絲面前扮偶像，所以好淆底。」而劉生這些舉動，就叫Dee哥非常佩服他的包容。