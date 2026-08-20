御用造型師堅持抵制五大大品牌　曾睇唔起Zendaya嫌棄不夠名氣

現年29歲的Zendaya自迪士尼童星出道，到憑HBO大熱劇《高校十八禁》（Euphoria）成為史上最年輕的劇情類影后，由青少年偶像蛻變成荷里活最爆紅的新世代女星。不只是演技備受關注，戲外Zendaya與丈夫湯賀蘭（Tom Holland）的愛情亦令人羨慕。此外，Zendaya亦魅力十足，每次現身紅地氈都能驚艷全場。

Zendaya由青少年偶像蛻變成荷里活最爆紅的新世代女星。（Getty Images）

Zendaya的造型由荷里活星級造型師Law Roach打造。（Getty Images）

Zendaya每次現身紅地氈的造型都成為外界熱議。（Getty Images）

御用造型師堅持抵制曾睇唔起Zendaya五大品牌

Zendaya每次出席公開場合或現身紅地氈時，無論妝容及充滿心思的造型，都會引起熱話，甚至被譽為紅氈奇跡，而這些造型都是出自荷里活星級造型師Law Roach的手筆。近日Law Roach接受Ziwe Fumudoh的Podcast訪問時，透露自Zendaya 14歲時便開始合作，但剛開始時，5大品牌包括Saint Laurent、Dior、Valentino、Chanel及Gucci，都曾以Zendaya「知名度不足」或「客戶名單排滿」的各種理由冷落他們，並拒絕提供服裝贊助。而Law Roach亦不一直堅持「如果現在拒絕，永不錄取」的原則，沒有讓Zendaya在任何公開場合或紅地氈上穿過這些品牌或接這些品牌的廣告。