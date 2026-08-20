我要做主播｜劉青雲侄仔劉凱浚參賽　拒請伯父搭路入行：要靠自己

HOY選秀節目《我要做主播》今日（20日）記者會，除了主持人方建議、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。參賽者之中，有素人亦有前電視台合約藝人，例如游莨維（一蚊Joe）、陳欣茵、黃文意、馬俊傑等，不過亦有一位參賽者相當矚目，他是現年20歲、183cm高的劉青雲侄仔劉凱浚，他更是節目招募後第一位報名的參加者！

HOY選秀節目《我要做主播》今日（20日）記者會，除了主持人方建議、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。（葉志明攝）

有一位參賽者相當矚目，他是現年20歲、183cm高的劉青雲侄仔劉凱浚，他更是節目招募後第一位報名的參加者！（葉志明攝）

稱自小為有線支持者 得知HOY有招募馬上報名

他在台上自我介紹時表示：「參加咁大型嘅節目當然有少少緊張，我由細到大開始裝Cable個盒㗎喇，壓力都一定有，不過自己都可以勝任。」接受《01娛樂》訪問時，講到他是首位報名，他表示：「係呀！我係第一位報名！因為我係Cable嘅忠實粉絲，好細個已經裝Cable個盒，所以HOY TV有咩節目我都係第一時間想參加。」

（左起）最年長參賽者69歲的張添來、最年輕參賽者18歲區瑋晴、第一位報名參賽者「劉青雲侄仔」劉凱浚（葉志明攝）

講到他是首位報名，他表示：「係呀！我係第一位報名！因為我係Cable嘅忠實粉絲，好細個已經裝Cable個盒，所以HOY TV有咩節目我都係第一時間想參加。」（葉志明攝）

拒打擾伯父劉青雲請教入行：我要靠自己

劉凱浚透露伯父劉青雲並不知道自己參賽，並說：「我唔煩佢啦，佢拍緊邱禮濤嘅電影，唔想煩住佢，佢好忙。」他坦言劉青雲都知道自己想入行，但他就不會麻煩對方幫自己搭路，決心謂：「我覺得我要靠自己，唔需要佢幫。」他指平時與伯父都間中在親戚聚會見面，關係密切，但確實不想麻煩對方。

劉凱浚透露伯父劉青雲並不知道自己參賽，自己亦不想打擾對方幫自己搭路：「我覺得我要靠自己，唔需要佢幫。」（葉志明攝）

20歲卻愛唱7、80年代歌 反差獲主持陳啟泰讚賞

劉凱浚目前於聖芳濟各大學電影學系就讀二年級，之前亦曾參加過亞洲電視演員招募，閒時亦在網絡平台直播唱歌，問到是否一心往演藝圈發展，他直認不諱。劉凱浚的興趣為唱歌，尤其是70-80年代的懷舊歌，認為比較有韻味。早前的海選活動上，他清唱郭小霖的《失戀專家》，主持人陳啟泰讚他：「好投入、非常投入、有感情。」認為20歲之年唱舊歌的反差也是一個賣點。講到節目組事前向陳啟泰「打底」，指劉凱浚的歌聲見仁見智，可能會「Kam Kam地」，問到會否因而受打擊，他則大方回應：「我覺得以前嘅歌係好經典、好需要去保育，kam唔kam冇咩所謂，因為我覺得我需要去保育經典歌曲。」至於在節目中可有學到什麼，劉凱浚表示是學做人：「呢個節目令我學到要謙卑，呢個世界好大，仲要去認識更多嘢。」

劉凱浚目前於聖芳濟各大學電影學系就讀二年級，之前亦曾參加過亞洲電視演員招募，閒時亦在網絡平台直播唱歌，問到是否一心往演藝圈發展，他直認不諱。（葉志明攝）

劉凱浚的興趣為唱歌，尤其是70-80年代的懷舊歌，認為比較有韻味。早前的海選活動上，他清唱郭小霖的《失戀專家》，主持人陳啟泰讚他：「好投入、非常投入、有感情。」

講到節目組事前向陳啟泰「打底」，指劉凱浚的歌聲見仁見智，可能會「Kam Kam地」，問到會否因而受打擊，他則大方回應：「我覺得以前嘅歌係好經典、好需要去保育，kam唔kam冇咩所謂，因為我覺得我需要去保育經典歌曲。」（葉志明攝）

劉凱浚過往曾參加亞洲電視藝員招募。（資料圖片）