黃澤鋒與太太感情回升 做老公最緊要識認衰：男人要能屈能伸

黃澤鋒今日（20日）到將軍澳出席香港吸煙與健康委員會在2026-2027年度舉辦的「建造健康」戒煙推廣計劃啟動禮，並即場教大家八段錦作戒煙後的身體保健。

黃澤鋒即場教大家八段錦作戒煙後的身體保健。(資料圖片)

曾是「煙民」一日抽兩包煙

曾經是「煙民」的黃澤鋒接受《香港01》訪問時透露，自己戒煙戒酒已有十多年。他回憶當年因為準備結婚，加上太太不吸煙，於是在婚前兩星期下定決心戒煙戒酒，當作送給對方的禮物。他坦言過去一天要抽兩包煙，故當初戒煙極為艱苦，頭半年尤為難受，肚子甚至會發脹，直到半年後才逐漸適應。

他稱吸煙時，每逢轉天氣就狂咳，最嚴重試過咳半年，戒煙後身體改善明顯，甚至連食物的味道也變得比以前更好，「前輩曾江話過，戒咗煙後食個橙都甜啲，係真嘅！」他特別感謝太太當時給予極大理解，沒有給予壓力，而是讓他自發決定戒煙。「同埋我要長壽，好彩我10幾年前戒咗，我而家有兩個小朋友，如果我食煙，一定神憎鬼厭。」

黃澤鋒笑指戒煙期間身邊有很多「魔鬼」誘他，但他意志堅定「唔食就唔食」。(資料圖片)

「小黃妃」讀書叻感安慰

談到七歲大女「小黃妃」黃熙恩讀書叻女，獲學校評為「優異生」。黃澤鋒感安慰，他稱在日常生活和教育方面，太太是嚴格的「虎媽」；而自己則扮演較寬鬆的「天使」角色，只要不過份都會適度放手，「媽媽係偉大啲，偉大就嚴格，爸爸就鬆手啲。」

他大讚大女兒學校方面的確不俗，因為性格「唔輸得」，而且寫中、英文都字跡工整，平時又愛看書，「佢鍾意睇《西遊記》、《三國演義》，仲會問返你，所以我而家都讀好多書。」怕不怕女兒會給自己太大壓力？黃澤鋒直言不太擔心，認為有少少好勝心是好事，而且還可以為妹妹樹立好榜樣。

黃澤鋒今日（20日）到將軍澳出席香港吸煙與健康委員會在2026-2027年度舉辦的「建造健康」戒煙推廣計劃啟動禮。(資料圖片)

支持女兒出國讀書

黃澤鋒也深明學識的重要性，所以如果將來如果女兒想出國讀書他都會支持到底，「人應該志向四方，幾辛苦我都供，幾廿萬之嘛。好坦白講，我年紀大，我好想小朋友讀書讀得好啲，我將來起碼唔使憂累佢搵食。」

談到現在還多了一位「小貴妃」黃熙喬，黃澤鋒透露小女兒快一歲，笑言：「學鍾嘉欣話齋，一個字：『忙』。」他說現在雖然有請工人姐姐，但照顧上都是很忙。不過，小女兒會撒嬌叫「爹爹抱」，讓他瞬間心軟。太太再次湊初生嬰兒階段，情緒會否波動？黃澤鋒笑言：「佢有me time架，每晚我陪兩個女瞓，佢就係自己時間，不過佢都會幫我管理泳班招生、活動嘅嘢，多謝佢。」

黃澤鋒笑言現時湊著兩個女兒，一個字形容：「忙！」(資料圖片)

夫妻關係有改善

黃澤鋒之前在真人騷中坦承曾與太太夫妻關係緊張，他多謝節目讓二人說出心底話，更笑言：「呢七年有咗小朋友之後，我都係叫佢『媽媽』、『媽咪』，但而家會叫返佢全名，感覺會唔同啲。我最厲害就係會認衰，咁樣好多問題都解決到，撐到衡係無用。（有無多啲同老婆講『我愛妳』？）有講，『我好愛妳架』，做男人為咗頭家，最緊要能屈能伸。」之前兩人驚爆七年無親吻，現在有無每日錫錫老婆？黃澤鋒笑言：「有嘅，得閒咪錫吓塊面。」