洪永城揭愛犬曾被迫配種　關注元朗大犬咬死狗悲劇：100%主人責任

洪永城（Tony）與陳懿德及甄敏芳為玄學競賽節目《玄戰》擔任主持，今日（20日）齊齊於電視城出席宣傳活動。今次節目再度有兩位美女相伴，笑指公司待他不薄。洪永城笑言公司每位女主持都兼具顏值與才華，不分彼此：「派每一個我都好開心。」談到回到家又是一屋女人，他幽默表示：「所以我都要問下啲師傅，點解我陰氣咁重？要加返啲陽氣先得。（追個男丁？）唔追啦，我而家兩個女都破產啦，仲點追啊大佬！」

洪永城、陳懿德和甄敏芳為玄學競賽節目《玄戰》擔任主持，陳定幫任顧問主持。（陳釗 攝）

洪永城解釋所謂「加返啲陽氣」，其實是希望自己性格不要那麼柔弱、不要被女人欺負，可以變得強悍一些。問到在家是否經常被老婆欺負？他搞笑說：「佢先係老公，幾時都係我係老婆。」

相信世界有另一個維度

節目以玄學為主題，洪永城自言經過這次節目後，才相信這個世界是有另外一個維度。他承認以往半信半疑，但節目中許多現象無法解釋。他舉例指，有參賽者能憑高感官能力，當場畫出他手機桌面的金字塔圖案，甚至能準確猜中他屋企床單細節。問到若擁異常能力最想做什麼？洪永城表示希望能夠靈魂出竅：「全程飛喺我女身邊，守護住佢，唔好畀男士埋佢身！」

洪永城表示，平時也會請教玄學家徐家晴關於家庭、小朋友及化小人等生活建議。（陳釗 攝）

暑假帶妻女赴日放假

談及暑假期間仍要忙於開工，小朋友可有投訴？洪永城透露早前已帶家人到日本福岡旅遊。對於接下來的工作安排，他預告下個月將出發拍攝另一個旅遊節目。雖然要忙於賺錢照顧家庭，但他坦言會爭取時間陪伴女兒。被問到如何補償女兒時，洪永城笑稱只要每天多給她們睇多5分鐘電視，女兒已經非常滿足，「平時臨瞓前可以睇15分鐘，而家獎多5分鐘。」

洪永城返工、在家都是在「女人堆」，他笑指自己「陰氣重」。（IG圖片）

關注元朗大犬咬死狗悲劇

另外，談及近期社會關注的元朗大犬咬死兩犬悲劇，同為大狗主人的洪永城，也有留意事件，他直言：「真係唔敢睇。」他認為大狗主人有100%的責任：「如果你知道自己嘅寵物係咁有攻擊性，你要好好教、處理，同埋好好管教佢，主人應該要 take responsibility。」他分享自身經驗，指家中狗狗Molly以往在繁殖場時，曾多次被強迫配種，所以對後方特別敏感。因此他帶狗外出時絕不放任，一定會時刻留意周圍情況，盡全力保護自己及周邊的狗狗，善盡狗主責任。