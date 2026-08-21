麥玲玲談吳若希處境劇惹爭議路人緣唔夠強　算游嘉欣命格桃花帶富

堪輿學家麥玲玲師傅為TVB全新玄學競賽節目《玄戰》擔任評審之一，昨日（20日）她與一眾主持、評審，及12位成功晉身「黑先知」的參賽者一齊見傳媒。

麥玲玲師傅為TVB全新玄學競賽節目《玄戰》擔任評審之一，昨日（20日）她與一眾主持、評審，及12位成功晉身「黑先知」的參賽者一齊見傳媒。（陳釗 攝）

評審準則在乎準確性

麥玲玲接受《香港01》訪問時透露，她的評審最重要是看參賽者的答案準不準確，例如嘉賓提出的問題、或是要他們推算命格中某些特別年份的事情，最關鍵就是看最終答案是否吻合。她指出參賽者來自不同派別，過程中會有不少意想不到的預測，尤其憑「靈感」的參賽者是幾厲害，「因為靈感和算命係兩回事，靈感簡單來說就係『Can read your mind』，只要你心裡諗緊嗰件事，就讀到你腦裡面嘅想法，例如可以講出你噚晚同邊個吃飯、或者你噚晚訪問過邊個，完全可以讀到。」

麥玲玲寄語年輕師傅要「多看多練」。（陳釗 攝）

不過，麥玲玲亦特別點出靈感派存在穩定性的問題：「心情好、放鬆、正能量時，無干擾，又唔係商業表演，表現就會好好多。但呢個技術喺極公開嘅環境下容易失手，因為『個天會望住你』，呢啲靈感唔可以拿來賭錢，或者做大型表演，反而係隱密嘅事情更有機會算得準，所以我常講笑，應該辦一場留畀記者朋友玩，大家見過就會知道我哋講啲咩，不會覺得我哋喺度吹水。」

寄語年輕師傅要「多看多練」

對於年輕師傅，麥玲玲寄語要「多看多練」，任何事情都是，熟能生巧。她指出算命是一門運算學，必須看海量的案例，甚至自己以前出道時也會建立「X-File」專門收集各種奇怪或極端的客人命格來研究，「例如有啲人起伏很大，又發達、又破產，或結婚離婚三五七次嘅極端個案，都好值得研究。」

麥玲玲談吳若希處境劇惹爭議：路人緣唔夠強。（陳釗 攝）

談吳若希處境劇惹爭議：路人緣唔夠強

談到老友吳若希近期出演處境劇《愛·回家之三代同糖》備受爭議，麥玲玲直言若希從來都是一個「好爭議性」的人物，無論感情上或管制老公等各方面都是如此，「我哋都熟嘅，但你問我，作為一個女仔，認識到呢啲朋友，我又欣賞個喎。佢係一個好爽快嘅人，佢唔會背後做啲任何嘢。但依娛樂圈咁計，佢嘅『路人緣』唔夠強，會影響入屋，同埋因為佢嘈啊，所以有啲人會抗拒，你要識咗佢個人先得。咁佢自己都係一個『神婆』，識好多玄學嘢，同埋我覺得佢都做得唔差嘅，只不過可能珠玉在前，所以就會有對比。」至於算不算到劇集什麼時候會有好轉？麥玲玲直言：「劇集Run順咗，過多兩、三個月，就好似小朋友過咗百日宴咁，就會長得健康啲。」

麥玲玲算游嘉欣命格桃花帶富。（陳釗 攝）

算游嘉欣命格桃花帶富

至於另一位曾合作的後輩游嘉欣，近期陷入「忽然富貴」和「整容疑雲」，麥玲玲笑言：「游嘉欣好威啦而家！（佢而家係行運，定係招惹是非？）游嘉欣而家講嘢，又好似比我之前同佢拍嘢時，敢講嘢咗好多，可能大個女咗，同埋有底氣，呢個最緊要，聽聞仲去睇世界盃，見多識廣咗。呢個都好嘅，一個藝人，佢要成長嘅過程，亦可能見多咗世面、多咗朋友back up佢。」麥玲玲更透露，過去幫游嘉欣看過命格，指她屬於「桃花帶富、桃花帶貴」的女孩子，「當然希望佢幸福啦，人哋生得咁靚都值吖。（有無覺得她變樣？）都靚咗嘅，可能化妝技術一日比一日進步呢。」