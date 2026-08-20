東張西望｜女傭疑燙到2歲女童雙手出血　冇晒皮不停滲血水

TVB節目《東張西望》今日（20日）講到一宗工人姐姐疑似殘酷對待家中的2歲小主人事件，苦主胡小姐表示女兒被工人姐姐燙傷雙手，造成二級燒傷，雙手活動能力更因此而受到影響。胡小姐由3月開始騁用現在的工人姐姐，一直都相安無事，直到昨日（19日）就發生了此事：「佢帶咗我女女入去洗手間，然後關埋門，出返嚟喺CCTV片度見到佢抱住我女女，但係我女女隻手已經紅晒、甩晒皮，喺度爆喊！」

苦主胡小姐表示女兒被工人姐姐燙傷雙手。(節目截圖)

女傭當時情緒十分冷靜

胡小姐的朋友立即帶其女兒到醫院接受治理，她表示朋友見到工人姐姐當時情緒十分冷靜：「完全冇驚嘅感覺畀人見到，去到醫院嗰陣時，佢個樣係好不屑㗎，佢完全係冇關心個小朋友或者驚嘅感覺。」她見到女兒的傷勢時，感到心痛：「冇晒皮啦已經，淨係見到啲肉，仲有不停滲啲血水，我抱住佢啲血水喺我身上係咁流！」

女傭當時情緒十分冷靜。(節目截圖)

女傭解釋不合情理

胡小姐除了心痛外，更是滿腔怒火，因為工人姐姐對她的解釋令她覺得很不合理：「佢講話妹妹自己整潟咗個麵煲，倒潟咗落去自己個身度，所以辣到隻手。」但是，胡小姐指工人姐姐向警方的解釋又是不同：「佢去廁所大便，咁佢就要帶埋我個女入去，但佢就話我個女自己開水龍頭玩。佢返咗差館佢就同警察講，佢喺洗手盆開咗一盆水等我個女自己玩，但佢未試水溫，我個女已經插咗隻手落去啦，但我個女嘅高度根本冇可能掂到個洗手盆裡面㗎！」再加上傷口齊整，她認為並非意外造成。

女傭解釋不合情理。(節目截圖)

女女傷口齊整，胡小姐認為並非意外造成。(節目截圖)

女女被評為二級燒傷

胡小姐指女兒被評為二級燒傷，有可能需要植皮，更難過的是手指之後未必能如常人般自由活動。作為媽媽的她心痛女兒小小身板卻要受如此的傷害，更表示自己平時對工人姐姐不薄：「點解可以咁冇人性！」警方方面表示工人姐姐已被拘捕，並於明日（21日）提堂。

胡小姐指女兒被評為二級燒傷。(節目截圖)

胡小姐指女兒有可能需要植皮。(節目截圖)

胡小姐指女兒手指之後未必能如常人般自由活動。(節目截圖)