東張西望｜渣男「郭總」愛鮮色西裝似安德尊？　梁敏巧笑到要停機

TVB節目《東張西望》今日（20日）報導了一宗「郭總」充大頭鬼，騙財又騙色的案件。40歲任職保安的苦主Tammy怒斥渣男：「衰人，扮晒有錢佬，為咗討好我，騙財騙色，我真係有眼無珠識錯佢！」這位渣男自稱與李嘉誠傾生意，又會拖篋帶100萬出街，一度令Tammy「落搭」，不過當講到渣男打扮如何時，苦主說：「佢著到好誇張，啲面裝顏色總之好似出show咁，粉紅色呀、勾住名牌心口針……」梁敏巧腦中即時有畫面，笑問：「即係著到好似安德尊咁？」苦主冷靜回應：「係呀，類似啦。」令見慣大場面的梁敏巧聞言不禁笑場，更笑到一度要停機。

苦主Tammy怒斥渣男「郭總」。(節目截圖)

渣男「郭總」騙財騙色

40歲的Tammy單身多年，今年5月起在屯門一屋苑的警衛公司擔任夜更保安員工作，之後便認識了「郭總」。「郭總」是日更主管，他在工作群中獲得Tammy的聯絡方法，之後二人便開始聊天，「郭總」自稱經營多間公司，更是租車公司CEO。雖然「郭總」富甲天下，但仍然出來工作，皆因他表示：「唔返工好悶！」他隨後向Tammy展開猛烈的追求，除送上名貴禮物外，更約她到深圳吃飯，然後帶她上酒店：「喺酒店準備咗好多禮物畀我啦，有名牌護膚品同花，咁就覺得好浪漫啊呢個人，好識安排呢啲嘢，對我好有好感，夜晚同佢食飯，跟住就同佢發生咗關係囉。」

渣男「郭總」騙財騙色。(節目截圖)

「郭總」成功追求Tammy。(節目截圖)

「郭總」同與香港首富李嘉城談生意？

二人迅速成為情侶，在交往期間Tammy發現他與香港首富李嘉誠談生意，又找明星高海寧代言等，更甚的是連出街吃飯都帶著100萬人民幣現金：「用個喼裝住拉返酒店，然之後用個袋裝住出去食飯，啲錢全部都係$100，10萬10萬咁，拎咗100萬出嚟，啲錢真係真空包裝咗。」

「郭總」同與香港首富李嘉誠談生意？(節目截圖)

連高海寧都係佢代言人？(節目截圖)

「郭總」喜歡穿著浮誇的鮮色西裝

「郭總」更喜歡穿金戴銀及扮古代皇帝，在公司上班時，更會趁沒有人猥褻Tammy，在閉路電視的盲點摸胸拍臀部，出外吃飯時，「郭總」還要求Tammy穿著性感露背裝，而他自己則喜歡穿著浮誇的鮮色西裝。梁敏巧問她：「即係著到好似安德尊咁？」Tammy：「係啊，類似啦！」梁敏巧聽完後立即笑場，需要一度暫停訪問說：「笑咗，唔好意思。」

「郭總」喜歡穿著浮誇的鮮色西裝。(節目截圖)

真係似安德尊？(節目截圖)

梁敏巧笑場。(節目截圖)

Tammy很快便與「郭總」同居，但是8千幾元的租金，「郭總」都要Tammy先墊支，又以Tammy名義簽約。而「郭總」租住此屋苑目的就向住戶炫耀自己也是業主，同居後Tammy發現不妥，「郭總」伙食平庸，與他是「高富帥」的人設不符。有天Tammy發現身上的金戒指不見了，問「郭總」是否拿走了戒指，對方否認更稱是她自己丟失，種種原因終令Tammy決定分手。Tammy事後打算變賣「郭總」送的名貴禮物和金器，卻發現全是網購的仿製品。

「郭總」係假「高富帥」。(節目截圖)

Tammy事後打算變賣「郭總」送的名貴禮物和金器，卻發現全是網購的仿製品。(節目截圖)

梁敏巧用火測試金條。(節目截圖)