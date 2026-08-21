陳庭欣愛犬「一姐」幾個月前曾被大狗攻擊　連工人姐姐都險被咬

元朗早前發生的一宗「咬死狗」的悲劇，一隻巨型犬咬死了兩隻小狗，事件引起了全城關注，讓市民重新審視放狗時使用狗繩的重要性，同時也讓陳庭欣想起愛犬亦曾遭受類似襲擊的經歷，在幾個月前，她的5歲愛犬「一姐」同樣被大狗突襲咬傷，幸好她的外傭及時發現，大狗亦很快便鬆口，才避免更嚴重的後果。「一姐」事後傷勢嚴重，屁股被咬至皮開肉綻，需動手術並經過一個月才完全康復。

在幾個月前，她的5歲愛犬「一姐」同樣被大狗突襲咬傷。(ig@toby_yanyan)

陳庭欣工人姐姐立即拉走其愛犬

事件發生時陳庭欣正在外地，放狗的責任交由外傭負責。她憶述當時鄰居的一隻唐狗突然從草叢中撲出並攻擊「一姐」，唐狗除了攻擊「一姐」外，連外傭姐姐都差點被咬。外傭姐姐及時將「一姐」帶回家，並聯繫在外地的陳庭欣，她透過視像了解情況後，迅速聯絡獸醫朋友幫忙安排手術。她表示手術那晚「一姐」在痛苦中度過，經歷緊張與焦慮後，在外傭陪伴下終於在清晨穩定下來。

唐狗除了攻擊「一姐」外，連外傭姐姐都差點被咬。(ig@toby_yanyan)

陳庭欣熱愛動物

雖然事件已過去，但陳庭欣仍不免擔心「一姐」會留下心理陰影，會從此不讓人觸及屁股部分。在經過專業治療及細心照料後，「一姐」逐漸復原，幸沒有出現她擔心的行為問題。事後陳庭欣亦與鄰居溝通，希望對方在其犬隻行為上做出調整。雖然鄰居表示唐狗平時性格溫順，但此次意外令他表示願意配合以防範未來意外發生。現時陳庭欣和外傭在放狗時更加謹慎，特別注意使用狗繩，避免重蹈覆轍。她提到過去教導外傭放狗時要留神，不要專注於手機，以能及時應變突發情況。作為愛動物的人，陳庭欣在家還飼養了幾隻鸚鵡和兩隻狗，包括比高犬「一姐」和查理斯獵犬「Winter」。

陳庭欣熱愛動物。(ig@toby_yanyan)

陳庭欣在家還飼養了幾隻鸚鵡。(ig@toby_yanyan)