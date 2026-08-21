古天樂紅館辦演唱會商場設限定店發售周邊產品　粉絲早一晚已排隊

古天樂假紅磡香港體育館舉辦的《MY FIRST SHOW》今晚（8月21日）開鑼，在鄰近紅館的置富都會商場內，昨日起一連三天開設限定Pop up store，發售限量周邊產品，包括T恤、外套、衛衣、Totebag、帽、雨傘、CD機、蠟燭、Power Bank、海報、古仔Q版Figure及黑膠。為迎接今次紅館個人騷，古仔的新歌+精選專輯《The Present》亦同時面世，Pop up store亦會發售雙封面黑膠；同時，古仔還特製史無前例的全港首張「公仔膠」唱片，膠身以其Q版公仔製作，花上半年時間精心炮製，極具收藏價值。

古天樂在鄰近紅館的置富都會商場一連三天開設限定Pop up store。(公關提供)

古天樂《MY FIRST SHOW》官方Pop up store昨日下午5時正式開店，產品未正式開賣，已有大批fans排隊搶購心頭好，現場擺設了古仔Q版吉祥物公仔任市民打卡。直至晚上7時許，限定店仍出現長長人龍，並維持約二、三百粉絲打蛇餅，當中以每日限量發售的洗水tee最快被搶購一空，而一系列黑膠亦相當搶手。《MY FIRST SHOW》官方Pop up store今日起至本周六，營業時間至晚上10時正。

限定店有古daddy嘅公仔。(公關提供)

第一日開已經吸引到不少粉絲撐場。(公關提供)

成個商場都人山人海。(公關提供)

前一晚已經有粉絲排隧。(公關提供)

古天樂於紅館舉辦一連兩日的演唱會。(公關提供)

昨日正式開售。(公關提供)

pop up store。(公關提供)

有好多選擇。(公關提供)

連衫都有。(公關提供)