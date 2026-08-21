我要做主播｜陳啟泰笑對造馬傳言感謝宣傳　方健儀：我哋冇份評分

HOY選秀節目《我要做主播》將於8月24日播映，昨日（20日）節目舉行記者會，主持人方健儀、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者齊齊現身。方健儀與陳啟泰除了分享不少對心目中理想主播的要求及面試貼士外，接受《01娛樂》訪問時亦有回應節目爭議及傳言。早前網上有自稱幕後人員爆料指節目有內定名單，並批評陳啟泰工作態度欠佳及背不熟稿，方健儀表示二人沒有參與評分，指：「每次比賽嗰個結果出嚟都可能有唔同嘅討論，但係我哋都唔好抹煞我哋每一個參賽者嘅努力。」至於陳啟泰對於傳言並不介意，更感謝有人幫手宣傳：「我哋並唔係喺大台做節目，我自己亦唔係咩大節目主持人，有咁多媒體關注你，肯同你做宣傳，其實好多時呢啲喺大台先會發生，竟然而家我同Akina合作做呢個節目，咁老正嘅，有人幫我哋炒作新聞，係好難得！」

《我要做主播》記者會上，主持人方健儀、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者齊齊現身。（葉志明攝）

陳啟泰、方健儀為《我要做主播》擔任主持。（葉志明攝）

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方健儀著重咬字及外表整齊端莊 陳啟泰笑言揀主播似揀新抱

談到挑選參賽者的標準，方健儀表示看重咬字、對新聞行業的熱誠，以及整齊端莊的外表，她更自嘲：「外表唔一定要靚，我成日都話睇我就已經知，我唔係一個靚嘅人，但係都做到，所以就唔需要話要好靚好靚，但係我覺得係要整齊，要乾淨端莊大方。」Ken哥則笑言自己揀主播像揀新抱、揀女婿：「唔係講笑，觀眾緣係好緊要，譬如話我哋呢個年紀，如果我有小朋友，都要揀女婿揀新抱，你要真係入到屋，你要見到佢開心、舒服，唔使一定好靚，但係一定要見到佢有一種好舒服嘅感覺，冇壓力先至得。」方健儀即打趣問他當年看自己報新聞有冇「新抱感」，Ken哥笑回：「我未到嗰個年齡可以睇新抱，淨係覺得『嘩！勁！呢個新聞女王勁！』」

不少人以為兩人是首次合作，方健儀透露其實十年前她為有線拍攝女主播烹飪節目時，節目正是由陳啟泰擔任評判，而她則是參賽者。（葉志明攝）

陳啟泰笑言若節目有續集，他希望方健儀可叫他「阿Ken」，不要叫「Ken哥」。（葉志明攝）

談到挑選參賽者的標準，方健儀表示看重咬字、對新聞行業的熱誠，以及整齊端莊的外表，她更自嘲：「外表唔一定要靚，我成日都話睇我就已經知，我唔係一個靚嘅人，但係都做到，所以就唔需要話要好靚好靚，但係我覺得係要整齊，要乾淨端莊大方。」（葉志明攝）

Ken哥則笑言自己揀主播像揀新抱、揀女婿，要睇有冇觀眾緣及是否「入屋」。（葉志明攝）

面試幾秒靠自信建立公信力 穿得太隨意立即扣分

兩人又指面試者的第一印象極為關鍵，會直接導致加分或減分，方健儀：「成日都講幾秒公信力嘅建立，其實真係行入嚟嗰吓已經見到腰板挺唔挺直、有冇自信，嗰吓已經贏咗一半，再加埋一開口嘅時候見到佢哋語文能力好好，英文甚至乎外語，有泰文、日文、韓文，嗰啲已經好高分。」她說有人以為主播只需坐著報新聞，但如果有特別技能、瓣數夠多，其實也隨時有機會大派用場。之後Ken哥特別提醒，千萬不要以為自己「Overdressed」（衣著過度正式），直言：「好多人第一次嚟面試嘅時候，着得好casual，減分！即刻減分！我哋提咗佢之後，大家着返正裝，有返件恤衫，打返呔，女士着返啲裙，着返少少嘅高踭鞋，唔好太高，太高又唔得，永遠唔會太過overdressed，你而家嚟面試喎！」

之後Ken哥特別提醒，來面試做主播衣著切忌太隨意，會立即扣分。（葉志明攝）

閻小姐普通話自我介紹惹議 二人指廣東話能力仍是必須

HOY在社交平台上播出部份參賽者的面試及參賽片段，其中來自重慶的網絡紅人「閻小姐」閻佩萱講普通話自我介紹引起熱議，有網民認為「連廣東話都未講好，談何做主播報新聞？」問到講廣東話是否做主播的基本條件，方健儀說HOY有不同語言的節目，英文、普通話、廣東話，每個語言都需要不同人才，建議閻佩萱想在香港發展的話，可考慮普通話新聞報道。她指既然《我要做主播》是香港選秀節目，當然都會注重廣東話能力，倘若識得更多語言，例如：日文、泰文、韓文都會加分。Ken哥則表示兩文三語在香港是必須，談到自己自學普通話的經歷，鼓勵大家多學語言：「我30幾歲因為要做主持，被逼要學，喺亞視嗰陣時，逼我要講普通話，嗰時覺得好大壓力，後尾逼逼下又覺得OK，終於我喺十幾年前，幫央視做過一個『秋晚』，係全普通話，係有用㗎！唔會話多咗，呢啲嘢永遠可以用得返，咁梗係多啲好！」

HOY在社交平台上播出部份參賽者的面試及參賽片段，其中來自重慶的網絡紅人「閻小姐」閻佩萱講普通話自我介紹引起熱議，有網民認為「連廣東話都未講好，談何做主播報新聞？」（葉志明攝）

兩位主持皆認同兩文三語在香港的重要性，指識得越多語言仍然越有優勢，方健儀建議閻佩萱想在香港發展的話，可考慮普通話新聞報道，指不同語言節目皆需要人才。（葉志明攝）

回應Threads內定造馬指控 方健儀：我哋冇份畀分

早前有自稱節目幕後人員在Threads爆料，指節目有內定名單、參賽者答題時公然作弊、陳啟泰擺款背唔熟稿等等，方健儀坦言自己很早已看到該帖文，第一時間向幕後求證：「我話『喂，係咪宣傳伎倆，你曲定直？』佢話『我哋都唔知』，所以我第一下以為係宣傳嘅手法，但係似乎問過佢哋就唔係。」她表示二人只是主持，根本沒有評分權力，有時參賽者被淘汰了她和Ken哥都是後來才知道，又謂：「第一我冇份去評分，第二有時我都會覺得，我哋都要尊重或者欣賞返各個參賽者嘅努力。當然我哋每個電視台好多嘅選秀，好多比賽，每次比賽嗰個結果出嚟都可能有唔同嘅討論，但係我哋都唔好抹煞我哋每一個參賽者嘅努力，但係最終你話有冇一啲內幕嘅嘢，我哋兩個好肯定咁講我哋冇份參與，我哋冇份比分！」

對於網上有自稱工作人員爆料指節目「造馬」、「內定」，方健儀說：「你話有冇一啲內幕嘅嘢，我哋兩個好肯定咁講我哋冇份參與，我哋冇份比分！」但她希望各位參賽者的努力不要被抹殺。（葉志明攝）

陳啟泰感謝對方幫手宣傳 笑言：唔係大台都有咁多媒體關注你

至於針對Ken哥工作態度的部份，他說自己沒有Threads帳戶，接到記者查詢時才知道此事，但他完全不介意，也向記者表示沒什麼需要澄清，更感謝對方免費宣傳：「我話我唔知喎，冇喎，我真係唔知同埋冇，但係我真係好多謝嘅就係，因為我哋並唔係喺大台做節目，我自己亦唔係咩大節目主持人，有咁多媒體關注你，肯同你做宣傳，其實好多時呢啲喺大台先會發生，竟然而家我同Akina合作做呢個節目，咁老正嘅，有人幫我哋炒作新聞，係好難得！喺咁多個節目當中要跑出嚟，並唔容易，有啲咁嘅宣傳，我真係唔係太介意，亦都好感謝。」他更搞笑補充：「但係如果開續集嘅話，我哋一定會控制啲參賽者嘅生死存亡，一定會有造馬！一定態度更差！」

對於工作態度被爆料人批評，陳啟泰未有多留意，但感謝有人幫手宣傳節目：「喺咁多個節目當中要跑出嚟，並唔容易，有啲咁嘅宣傳，我真係唔係太介意，亦都好感謝。」（葉志明攝）

方健儀力證陳啟泰背稿一字不漏 Ken哥自豪從不依賴提字機

對於Ken哥被指態度不佳、背不熟稿，方健儀用「離譜」形容，大讚：「佢唔使點準備都可以好流暢咁樣講啲好複雜嘅稿。」她透露自己在節目主力陪參賽者訓練、實習，Ken哥則負責控制大局：「好多規則嗰啲嘢，好複雜嗰啲遊戲邊個篩邊個、畀咩分，佢完全可以一字不漏咁樣講晒出嚟，其實伍家謙都喺度、潘蔚林都喺度，佢話『嘩！阿Ken真係好堅！』」方健儀說自己視Ken哥為學習對像，Ken哥先是笑說：「你冇留意我AI眼鏡入面有投射嘅咩？」之後再解釋因為自己是主持出身，背稿背了幾十年，一直都冇依賴提字機：「我係近年出街拍嘢先有導演話『睇唔睇提字機？』我話『有提字機咁好！你早啲同我講！』所以咁多年我哋仲未睇過提字機，最多都係間唔中有兩句大字報提一提我哋，做主播有個好處，佢哋有提字機，但係我覺得兩樣嘢都要配合，有啲好正經，好多嘢記嗰啲咪需要。」

對於Ken哥被指態度不佳、背不熟稿，方健儀用「離譜」形容，大讚：「佢唔使點準備都可以好流暢咁樣講啲好複雜嘅稿。」更讚嘆陳啟泰「真係好堅」。（葉志明攝）

陳啟泰自言主持出身，背稿背了幾十年，一直都冇依賴提字機：「我係近年出街拍嘢先有導演話『睇唔睇提字機？』我話『有提字機咁好！你早啲同我講！』」（葉志明攝）

七位主播夢幻同框 方健儀：我年資少過張文采林小珍㗎

此外，談到早前林小珍在社交平台分享七位主播拍攝節目時的合照，包括丘靜雯、余琦琪、張文采、林小珍、黃潔慧、麥詩敏以及方健儀，被指是「跨時代世紀合照」，在網絡上迴響甚大。方健儀則澄清：「其實我哋同一個世代㗎！我哋同一個Generation！我係年資最淺㗎，我嘅年資係少過張文采同埋林小珍㗎，我報得五年新聞咋嘛，但係佢哋都係十年或以上，所以啲網友我見到都好笑，啲人話唔同世代，論年紀當然係我最老，但係論年資我係最Green嘅。」她感歎主播因為輪更及外訪，過往即使效力同一公司也極難碰面，上次大規模聚會已是她離職Farewell當晚，與十多位同事去旺角食宵夜，今次難得有機會在同一空間聚頭，實在是美好回憶。然而，回憶再好也難以打動方健儀重出江湖再坐主播檯，她笑說試過就算：「冇啦，我太老喇！佢哋（參賽者）咁後生，好現實嘅，喺香港係好難容納到好似一啲我呢個年紀嘅新聞報道員，喺外國CNN、BBC嗰啲係得，但係香港始終文化唔同，所以如果去到我呢一個嘅年紀或者呢個階段，應該都係做幕後比較適合。」Ken哥隨即在旁總結：「而家佢嘅舞台唔係主播枱，係江湖！」

早前林小珍在社交平台分享七位主播拍攝節目時的合照，包括丘靜雯、余琦琪、張文采、林小珍、黃潔慧、麥詩敏以及方健儀，被指是「跨時代世紀合照」，在網絡上迴響甚大。

活動上，有伍家謙、張文采、麥詩敏、方健儀、林小珍、丘靜雯及余琦琪合體，方健儀就笑言：「其實我哋同一個世代㗎！我嘅年資係少過張文采同埋林小珍㗎，我報得五年新聞咋嘛，但係佢哋都係十年或以上。論年紀當然係我最老，但係論年資我係最Green嘅。」（葉志明攝）