肖戰粉絲團鬧「紅黃之爭」　傳當日保安曾拒穿黃色衣服粉絲站近台

日前（19日）內地頂流男神肖戰於尖沙咀舉行品牌活動，為親眼目睹男神，活動前一晚商場外就已經有過千粉絲夜排。不過活動主辦因為現場過於混亂，最終室內活動臨時取消，而室外活動則繼續進行。室外活動於晚上7時開始，中午時分已經聚集了數千名粉絲在外排隊，但原來在排隊時曾發生過爭執。

肖戰兩邊粉絲發生激烈爭執

肖戰的粉絲應援色為紅色，而「CP粉」的應援色則為黃色，據知當日進入排隊區內時，現場保安針對現場身穿黃色衣服的粉絲。工作人員當時要求「CP粉」退到較後位置，甚至以黑布蓋著沒收的黃色燈牌，繼而觸發個人粉絲與「CP粉」之間的激烈爭執，兩邊更在網上展開罵戰。

據知當日進入排隊區內時，現場保安針對現場身穿黃色衣服的粉絲。(胡凱欣 攝)

據現場照片所示，肖戰的紅色燈牌其實亦有與黃色燈牌並排而列，現場亦有不少身穿黃色衣服的「CP粉」。後來亦有傳工作人員向在場人士表示，不論什麼顏色的衣服都可以進場，亦可以舉起任何顏色的應援物。

據現場照片所示，肖戰的紅色燈牌其實亦有與黃色燈牌並排而列。(胡凱欣 攝)

肖戰曾發言撐個人粉絲？向舉「CP粉」舉起拇指？

肖戰的「CP粉」亦有傳被打壓，是因為肖戰曾在台上發言，感覺粉絲把該片天空染紅，被認為他只認可單一的粉絲，把「CP粉」拒諸門外。「CP粉」方面，亦據理力爭，拿出不少證據表示肖戰曾對著CP燈牌舉起拇指讚好，雙方繼續各執一詞，事件在網上繼續發酵。