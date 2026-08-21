我要做主播｜林小珍盼打破主播是花瓶誤解　麥詩敏：同劇集好唔同

HOY選秀節目《我要做主播》即將播映，節目邀來多位前主播擔任導師及評審，昨日（20日）張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯就齊齊現身記者會，其中前三位接受《01娛樂》訪問，張文采直言：「點解呢個節目咁耐先至有？應該一早要有一個主播真人show啦！」她們希望透過節目，打破外間對「主播是花瓶」的誤解，笑言主播真實生活與劇集所呈現的有很大分別。此外，早前網上有自稱幕後人員爆料指節目有內定之嫌，林小珍就詳盡拆解是次節目的評分制度，強調評分前冇收到任何指示，力證公平公正，更齊聲表示觀眾看下去的話，都一定會覺得賽果絕對合理：「繼續睇落去就知道我哋有冇造馬！」

HOY選秀節目《我要做主播》20日記者會，除了主持人方健儀、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。（葉志明攝）

（左起）余琦琪、麥詩敏、丘靜雯、林小珍、張文采、伍家謙（葉志明攝）

丘靜雯（前左一）直言：「見到素人同學仔我反而感同身受，我十年前都唔係讀新聞，我都好徬徨……」並表示看到同學第一次on panel好像見到從前的自己，最後更為他們打氣：「無論你咩背景，喺邊度嚟，都可以做到你想嘅嘢，所以加油！」（葉志明攝）

幾位主播以及節目監製。（葉志明攝）

六位主播：

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林小珍盼打破「主播是花瓶」迷思 麥詩敏指主播日常與劇集大不同

三位前無綫新聞主播林小珍、張文采及麥詩敏受訪時，先分享在今次節目的崗位，張文采、麥詩敏既是評審也是導師，而林小珍則是評審。張文采直言主播唔易做：「我一知道有呢個節目嘅時候，我都同屋企人講，點解呢個節目咁耐先至有？應該一早要有一個主播真人show，應該一早要有，我覺得好多觀眾對於主播呢個職業係好多迷思，好多唔知佢哋背後係做啲乜嘢，我覺得呢個節目係一個好好嘅機會等大眾可以了解多啲我哋嘅工作。」林小珍亦附和：「太多幻想喇！對主播太多幻想，但係主播真係唔係花瓶！要改一改主播嘅睇法。」麥詩敏講到有劇集以主播為主題，但與真實情況有分別，希望真人騷令觀眾更了解：「之前有啲主播嘅節目或者劇集，但係真人show係好唔同，好真實嗰一面可以睇到，好多突發嘢都可以出現，我覺得係更加真實更加緊張刺激，大家真係要留意吓！」

林小珍、張文采、麥詩敏盼透過節目打破「主播是花瓶」誤解，指外界對主播有太多幻想，希望睇完《我要做主播》能讓觀眾了解更多。（葉志明攝）

麥詩敏講到有劇集以主播為主題，但與真實情況有分別，希望真人騷令觀眾更了解：「之前有啲主播嘅節目或者劇集，但係真人show係好唔同，好真實嗰一面可以睇到，好多突發嘢都可以出現，我覺得係更加真實更加緊張刺激。」（葉志明攝）

挑選主播重基本功 麥詩敏指執生能力最關鍵

談到挑選主播的條件，林小珍認為大方得體、語言技巧及應變能力最為重要，公信力則需靠時間慢慢浸淫出來；張文采則著重基本功，要求發音準確、咬字清晰兼做足預備功夫：「一定要做好多預備功夫，你可能練咗好耐，但係上台嘅時候你一怯，所有練習嘅嘢就可能會白費咗，所以你預備得越多，心情會更加放鬆一啲嘅話，咁樣反而更加好。」而麥詩敏則認為「執生」能力是核心，因為直播就是會有很多意想不到的突發狀況，正考參賽者的表現，並預告：「節目入面有一個環節又係有啲類似嘅情況，有啲主播要模擬做一個直播，咁啱到我嗰個環節……我賣少少關子，係發生咗啲非常突發嘅事件，都好考參賽者應變能力，我覺得當時參賽者都處理得唔錯，觀眾到時可以了解吓發生咩事。」

三位分享挑選主播的必備條件。（葉志明攝）

張文采見證參賽者成長 淘汰賽制殘忍難下手：冇一個Hea做

預告片中所見有不少參賽者痛哭，而張文采早前在社交平台大呻左右做人難，每次淘汰都很難下手，她指因為自己由參賽者還是「白紙」時已擔任導師，隨著拍攝看着他們成長並建立感情，不知不覺把自己都當成其中一分子，故面對殘忍的淘汰賽制時感到非常艱難：「有一啲賽制係好殘忍，有時我都落唔到手，因為講真我覺得佢哋個個都好值得一個位置，見到佢哋真係冇乜邊個話係唔努力、邊個係Hea做，都冇，真係好勤力囉見到佢哋。」她不便劇透賽制內容，麥詩敏就簡短說：「有啲譬如二選一一定要揀一個嗰啲啦，其實係幾難揀嘅，手背又係肉，手掌又係肉喎。」而林小珍慶幸自己較遲加入，未有培養太深感情，所以可以客觀地去評分，雖然有時見到有參賽者又靚仔、又幽默都會不捨得淘汰，但還是會根據其表演去逐項評分。問到是哪位參賽者最靚仔，麥詩敏笑謂：「有一個小鮮肉得21歲！」

張文采由參賽者還是「白紙」時已擔任導師，隨著拍攝看着他們成長並建立感情，不知不覺把自己都當成其中一分子，故面對殘忍的淘汰賽制時感到非常艱難：「佢哋個個都好值得一個位置，見到佢哋真係冇乜邊個話係唔努力、邊個係Hea做，都冇，真係好勤力。」（葉志明攝）

反駁造馬傳聞對參賽者不公 張文采：賽果係好make sense

早前有自稱幕後人員在Threads爆料，指節目有內定名單、造馬甚至公然作弊情況，張文采坦言有留意相關爆料，但認為此說法對極度努力的參賽者相當不公平：「個節目完全係未出街，因為其實嗰陣時我知道呢個消息嘅時候，都係拍咗幾集㗎咋，我見到佢哋真係好努力，我會覺得觀眾睇到個結果係好make sense嘅。你真係睇到嗰日表現比較遜色啲嘅，就真係有機會俾人淘汰，好嘅真係會晉級，可能個結局你會估唔到。」她更喊冤說：「我自己係其中一個評審，有少少覺得，如果你話呢個節目係造馬，即係話我呢個評審係造馬？即係我係其中一個壞分子？我覺得賽果出到嚟係好make sense。」

早前有自稱幕後人員在Threads爆料，指節目有內定名單及造馬，張文采認為此說法對極度努力的參賽者相當不公平：「我自己係其中一個評審，有少少覺得，如果你話呢個節目係造馬，即係話我呢個評審係造馬？即係我係其中一個壞分子？我覺得結果出到嚟係好make sense。」（葉志明攝）

林小珍拆解評分制度 強調評審無收任何指示

林小珍也強調：「我哋冇收到任何指示，絕對憑着當日嘅表現，佢嘅狀態去評分。」她詳盡解釋評分的方向和標準：「我哋有分紙，分紙分咗好多個項目咁樣，俾我哋評審有個好明確嘅方向，就住言語、寫稿能力、談吐方面逐項比，同埋我哋每一次都唔係一兩個評審去評，有幾個評審打個平均咁樣。所以我哋私底下評審都會拗下，『唔係喎，我覺得嗰個好啲，呢個我覺得真係唔得。』會有啲咁樣嘅情況，但係我相信我哋評審嗰個能力，應該幫助到大家去認識到一個參賽者究竟可唔可以入到，或者係咪需要淘汰。」張文采續說：「其實個結局，相信觀眾眼睛係雪亮，會睇得到係好公平公正，亦都好合理。」問到覺得爆料人是否真的是節目組人員，麥詩敏直言網絡有匿名，任何人都可以扮某人，難以追溯，因此都是「得啖笑」，最重要是她們自己知道節目是公平公正公開。

林小珍也強調冇收到任何指示要造馬，詳盡解釋評分的方向和標準：「我哋有分紙，分紙分咗好多個項目咁樣，俾我哋評審有個好明確嘅方向，就住言語、寫稿能力、談吐方面逐項比。」（葉志明攝）

七主播世紀合照掀回憶 林小珍盼再與眾人合作

談到早前林小珍在社交平台分享七位主播拍攝節目時的合照，包括丘靜雯、余琦琪、張文采、林小珍、黃潔慧、麥詩敏以及方健儀，被指是「跨時代世紀合照」，在網絡上迴響甚大，林小珍：「我哋喺化妝間不停講舊時囉，講真我哋真係嚟自⋯⋯（張文采：唔同嘅年代！）我同Akina方健儀比較資深少少，會講返以前舊時啲嘢。（張文采：多謝你冇納入我！）我特登唔擺你入去，佢呢啲直頭係新生代啊，就算唔同年代都好，我哋都有一種新聞嘅心，嗰個血肉，會係想希望喺呢一個節目裏面，有啲真係有志做主播嘅朋友，可以透過呢一個培養，可以晉身到呢個界別！」小珍在記招上透露自己正為YouTube頻道招兵買馬，問到現時不再像以前做主播般要保持嚴肅，幾位會否一齊拍生活片，她透露與文采本身是街坊，不時相見，今次在節目與眾人聚頭後也希望將來再合作。

早前林小珍在社交平台分享七位主播拍攝節目時的合照，包括丘靜雯、余琦琪、張文采、林小珍、黃潔慧、麥詩敏以及方健儀，被指是「跨時代世紀合照」，在網絡上迴響甚大。

小珍在記招上透露自己正為YouTube頻道招兵買馬，問到現時不再像以前做主播般要保持嚴肅，幾位會否一齊拍生活片，她在節目與眾人聚頭後也期待將來再合作。（葉志明攝）

麥詩敏中大營養碩士畢業 重視健康被張文采大爆早餐食三色豆

講到麥詩敏剛考獲中文大學營養與食品科學技術理學碩士，問到為何有此想法，她笑言：「我本身對營養、健康好有興趣，如果你識我就知我非常之健康，你知我冰箱入面一定有啲乜嘢吖？」張文采立即搶答爆料：「三色豆！我了解佢，因為以前一齊報新聞嘅時候，我早餐就係食沙嗲牛肉麵，佢嘅早餐係三色豆，仲要問我食唔食，我話『多謝，唔食。』」麥詩敏為「三色豆」平反，指兼具蛋白質與纖維，非常有營養，林小珍問她是淨食三色豆與否，她指有其他食物，但原來都是豆，是鷹嘴豆！言歸正傳，她指自小都對健康課題有興趣，因此想讀專業課程，闊別校園12年與Gen Z們做同學都有點擔心，慶幸話題上都融入到，成績亦不錯。至於會否轉行做營養師，她就說：「我而家都有做好多健康節目嗰啲，我覺得點都有幫助，亦都希望可能可以喺唔同嘅平台講吓或者分享吓自己心得。」

麥詩敏剛考獲中文大學營養與食品科學技術理學碩士，從小注重健康的她被爆早餐愛吃三色豆。（葉志明攝）