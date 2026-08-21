JW馬天佑驚爆遭同行背叛　笑到失控供兩大提示：覺得自己了不起

歌手JW（王灝兒）早前為新城電台節目《新城任務35》擔任限定主持，找來相識多年的好友馬天佑作客，節目中二人大爆料，直指曾遭圈中一位昔日好友背叛。馬天佑更狠批對方「自以為是」、「心術不正」；網民憑著「互相Unfollow」、「指向遠方」兩大線索，火速將嫌疑人鎖定為曾與JW情同姊妹、卻傳出「硬撬牆腳」爭仔風波的「宇宙G.E.M.」鄧紫棋。

馬天佑做JW節目嘉賓。

馬天佑圈中人緣極佳，大爆曾被人背叛：「只有一人！」（YouTube@新城知訊台）

爆遭舊友背叛狂笑 終極線索：「睇吓Unfollow咗邊個」

在節目中，馬天佑與不少圈中藝人合作，JW問有沒有試過被人背叛？兩人未答已經心照不宣地狂笑。JW率先開腔暗示對方有一定知名度：「因為我哋大家都知係邊個，但我哋又費事講出嚟。」兩人手拖手默契十足，馬天佑隨即拋出終極線索：「你睇我哋Unfollow咗邊個咪知囉！」

他對這位「舊友」毫不留情，連環開火：「我覺得呢行有歪念係唔得，即係心術不正！覺得自己好大、好威，所有最叻嘅人係最謙卑。」他更向JW拋眉眼，暗示對方同受傷害：「有啲人會覺自己好了不起，做好多嘢傷害身邊嘅人。」JW則附和道：「所以我覺得所有人應該Humble（謙卑）。」

二人心照不宣。（YouTube@新城知訊台）

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網民憑手勢鎖定宇宙G.E.M.

講到興起，JW再問全行有沒有見面會「面左左」及尷尬的人？馬天佑果斷斬釘截鐵答：「冇喎，我諗全行得嗰一個，哈哈！」眼見馬天佑笑到失控越爆越多，JW急急煞停：「我驚呢個係我唯一節目，以後都做唔到。」明顯怕講多錯多。

雖然兩人全程堅拒開名，但有眼利網民留意到，JW言談間做了一個指向遠方的手勢，隨即被解讀為指向遠方的「宇宙」，似暗示有「宇宙G.E.M.」之稱的鄧紫棋；加上網民翻查IG，發現JW與昔日閨蜜G.E.M.早已互相Unfollow，不過馬天佑仍然有，令言論更添謎團，是否另有其人？

JW一個朝天手勢，被網民解讀為「宇宙」。（YouTube@新城知訊台）

傳硬撬牆腳致閨蜜反目 Mark Ngai背景顯赫

隨著網民將矛頭指向G.E.M.，這段塵封多年的閨蜜反目史再度被翻出。當年JW與G.E.M.感情深厚，經常出雙入對。JW與富二代男友Mark Ngai（魏俊杰）熱戀時，經常帶男友出席與G.E.M.、何超蓮等好姊妹的聚會，Mark亦因此與G.E.M.熟絡。據悉，Mark背景顯赫，其外公是關之琳的前夫王國旌。

豈料到了2017年，G.E.M.被傳媒拍到與Mark在日本涉谷十指緊扣同遊，戀情正式曝光。由於Mark是JW的前度，外界隨即盛傳G.E.M.「硬撬閨蜜牆腳」，導致兩人的十年姊妹情誼面臨嚴峻考驗，因而傳出不和、反目。昔日的好姊妹自此漸行漸遠，甚至互相取消關注。

JW同G.E.M.曾是閨密。（ig圖片）

JW同G.E.M.昔日經常出雙入對。（ig圖片）