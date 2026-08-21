元朗狗咬死狗｜賴彥妤回應人道毀滅爭議：唔可以決定一條生命去留

日前元朗發生大狗咬死兩隻細狗的慘劇，事件迅速引發全城關注與熱議。身為資深愛狗之人的藝人賴彥妤，今日（21/8）出席無綫熱播劇集《夫妻的博弈》宣傳活動時，談及此事亦難掩心痛之情。賴彥妤透露自己一直關注相關新聞，她表示：「我都有留意到啊，見到有狗狗發生意外，其實我自己都好痛心。因為我本身自己都好鍾意小動物，我有養過狗狗，跟住又有養過貓貓。」



賴彥妤今日出朗劇集宣傳活動。（葉志明攝）

保護型主人 帶寵物出門不敢掉以輕心

作為稱職的寵物主人，賴彥妤坦言自己帶愛寵外出時屬於「保護型」：「平時帶佢地出街嘅時候，我自己都好保護型嚟嘅。自己就盡量可能啲狗繩都貼近啲喺個身度，同埋可能佢返啲電梯啊或者有小小罅隙嗰啲位，我就會抱起佢。」

被問到過往帶寵物外出時，有否遇過被大狗威脅的驚險場面，賴彥妤分享了一次難爆的經驗：「有啊，因為都有時去狗公園啊或者啲狗狗比較多嘅寵物地方。我隻狗狗本身佢就主動會撩人傾偈或者撩其他狗狗傾偈同埋玩嗰啲嘅，所以都試過可能同有啲比較大型嘅狗狗去玩嘅時候，隻狗都唔小心拍到佢。不過後尾見到呢個碰撞嘅時候，就即刻分開咗佢哋，所以其實嗰次就冇意外發生嘅。」

這次經歷也讓她害怕不已，感嘆主人必須時刻保持警惕：「自此以後都有個意識，就係其實帶狗狗出街都真係可能要小心啲保護佢哋，就唔可能放鬆，或者將佢貼近啲喺個身度，或者真係抱起佢，如果見到有其他狗狗喺身邊嘅時候。佢嗰時返到屋企其實都有小小feel到有啲驚嘅，反而我驚，下一次如果真係再出街有更多狗狗嘅地方嘅時候，就真係睇緊啲。」

賴彥妤透露自己是保護型主人 。（葉志明攝）

呼籲責任心與愛心 提倡防範於未然

對於坊間熱議「狗主責任」的問題，賴彥妤十分認同寵物主人需要負起絕對責任：「絕對啦，我覺得狗主作為你嘅小朋友、你嘅寵物，就一定係真係要打醒十二分精神，無論係保護佢嘅安全，定係照顧佢嘅日常生活，我覺得都係需要，因為始終我自己都當咗寵物係小朋友。平時我都會Care佢有咩身體狀況，或者每一日嘅飲食，甚至乎都盡量希望教多啲嘢，教佢如果見到第二啲狗狗嘅時候會點樣、需要點樣做啊，如果吠得太大聲或者太熱情，我就會教佢可能要退後小小，我覺得真係要當小朋友咁教。」

面對社會上對於涉事犬隻處置方式的討論，賴彥妤深感悲傷：「當然如果意外發生就每個人都唔想，但我自己就覺得，我哋唔可以決定一條生命嘅去留，但我覺得都要去盡力令到個生命唔會有任何嘅死傷、傷亡，我覺得呢個係我哋可以做到嘅嘢。但係如果換個角度，真係要走、真係要令到佢人道毀滅嘅話，係一定會有個好傷心嘅感受喺度，不過每個人都唔想嘅。呢個可能要推進返喺先知嘅時候，如果真係預注意到有啲危險，或者預注意到可能會發生風險嘅時候，就要做風險管理。就盡量照顧多啲佢，比多啲愛啦，大家都一定要保護好自己嘅寵物，同埋比多啲愛佢哋，去陪佢、去教佢。」