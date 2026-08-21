狩謊｜曾志偉監製劇衛詩雅譚坤倫相繼受傷　今出活動拒絕受訪

由「獎門人」曾志偉親自操刀擔任監製的港風懸疑新劇《狩謊》，自開鏡以來備受外界矚目。然而，該劇近日卻波折不斷，片場接連傳出嚴重意外，兩位主創演員衛詩雅（Michelle）及譚坤倫在拍攝期間先後受傷送院，引發各界對劇組安全規格及拍攝進度的極大關注。

衛詩雅被玻璃碎片割傷左上唇，傷口涉及皮膚及唇紅部位，及致有一條血管斷裂與肌肉撕裂，當時出血量較多，屬全層撕裂創傷。（資料圖片）

衛詩雅憑電影《破·地獄》，在高票數下贏得《第38屆大眾電影百花獎》最佳女主角後凱旋而歸。（盧振輝 攝）

譚坤倫透露，意外發生於7月尾，當時在香港拍攝一場打戲，被剛參加完拳擊比賽的對手一拳重擊面部，當場血流不止。（受訪者提供）

片場意外接二連三 衛詩雅嘴唇重傷縫50針

金像影后衛詩雅在拍攝期時不幸遇上意外，飛脫的玻璃碎片割傷其左上唇，導致衛詩雅面部受到重創，口部及嘴唇當場血流如注。劇組工作人員隨即緊急將她送往醫院。其醫生丈夫周祉安接獲通知後急忙趕赴醫院，並即時聯絡整形外科醫生進行緊急縫合手術。經檢查後，衛詩雅的傷口極深，最終共縫了高達50多針！事後衛詩雅在社群平台向大家報平安，表示手術順利，但因傷及面部，目前已全面停工調理，對於影響拍攝進度向各方表達歉意。

Michelle的丈夫周祉安先生於事發後迅速趕抵醫院，即時為太太聯絡最專業的專科醫生為她進行診治。

不僅如此，同劇男演員譚坤倫在拍攝激烈的打鬥動作戲時，亦不幸遭到意外撞擊。事故發生後，譚坤倫被即時送院檢查，證實「鼻骨骨折」。為了不影響後續面部輪廓及戲份連貫，他最終選擇讓骨折處自然癒合，目前正在養傷中。同一劇組短時間內連續有兩名演員因拍攝動作及懸疑戲碼受傷入院，讓不少網民與粉絲對《狩謊》的片場防護措施表示擔憂。

他本來因為不想耽誤進度便忍痛繼續，但由於劇組見他鼻子即時腫脹，便立即安排他入院照X光，經診斷後證實鼻骨骨折。（受訪者提供）

劇組很快安排他入院照X光做檢查。（受訪者提供）

從近鏡可見，譚坤倫鼻上沒有任何疤痕，單憑肉眼完全難以察覺有異。（IG@ alan_tkl_）

曾志偉今日出席汽車品牌活動。（葉志明攝）

曾志偉今日出席汽車品牌活動。（葉志明攝）

曾志偉今日出席汽車品牌活動。（葉志明攝）

曾志偉事故後首度露面 大會預先通告「不接受訪問」

在劇組連續爆出意外後，身為《狩謊》監製兼總大舵手的曾志偉今日（21/8）首度公開現身，出席某汽車品牌的宣傳活動。由於劇組意外事件持續發酵，今日現場吸引了大批傳媒到場，希望向曾志偉了解劇組的安全檢討以及是否影響整體開工進度。然而，主辦單位在活動開始前已特別預先向各傳媒發出通知，表明曾志偉今日「不接受任何傳媒訪問」。

曾志偉未有接受訪問。（葉志明攝）

曾志偉未有接受訪問。（葉志明攝）