湯令山四度考車失敗做網約車代言　避談戀情但讚林熙彤︰風趣幽默

湯令山（Gareth. T）日前在社交平台，以自己的歌曲《早到的U》襯底，上載第四次考車失敗的成績單，結果惹來朋友及網民熱烈回應，更有人建議他應該以後乖乖地坐Uber。今日（21/8）湯令山就獲Uber邀請擔任代言，可謂焉知非福。問到極力考車是否想載緋聞女友林熙彤（Hazel）遊車河，他未有回應，但要他講講對Hazel這個女仔的印象時，就送上四字︰「風趣幽默」，跟當日Hazel回應對男方印象時，完全一致。

湯令山（Gareth. T）四度考車失敗，但又獲Uber睇中做最新代言人。（許育民 攝）

問到四次考車失敗，到底是經歷幾多年，湯令山只粗略講都是幾年的事，至於是考自動波定棍波，他都不肯透露，只提及每次失敗，身邊友人都會給予不少建議︰「我每次錯嘅地方都唔同。所以最大問題係自己準備得唔夠好，但我會考到得為止，唔係為咗要買咩車去邊度，就算考到都未必揸，會繼續坐Uber，但我當係一個考試，要克服佢。」

問到今次為何公開不及格的成績單，Gareth. T坦言是因為配合Uber宣傳。「今次合作好巧合，在推出歌曲《早到的U》時，其實有個秘密，首歌本身是叫《早到的Uber》，之後話個名唔得先改，所以在製作整張專輯時，我已經不停地不及格，到出呢首歌時，Uber聽到便促成今次合作。所有都係機緣巧合，但我之後會一直考，直至考到先會再向大家宣布。」

問到積極考車是否想跟緋聞女友林熙彤（Hazel）遊車河，Gareth. T沒有正面回應。（許育民 攝）

林熙彤（Hazel）在電影《夜王》大耍制服誘惑，大受歉迎。（《夜至》劇照）

問到積極考車是否想跟緋聞女友林熙彤（Hazel）遊車河，Gareth. T沒有正面回應，而問到二人關係幾時可以公開︰「有冇拍拖，同邊個拍拖都唔想多講，請畀多啲空間我。」記者於是轉問他，對於Hazel有何印象？他立即回應︰「風趣幽默」這正正跟上月，Hazel向記者回應對Gareth. T的印象一樣！「係呀，我都搞笑嘛。（記︰咁好夾喎！）唔知呢？」至於將來會否不避嫌，找Hazel做MV女主角？湯令山說︰「因為要籌備來年1月紅館演唱會，之後推出的都唔會係情歌，MV都冇乜女主角。」

早前林熙彤被問到對湯令山的印象，她說︰「風趣幽默」，今次到湯令山回應對女方印象，同樣是「風趣幽默」。（資料圖片）

有指Gareth. T於5月20日「我愛你」大日子派歌《玻璃》，正是向Hazel示愛。湯令山︰「這首歌是兩年前作，冇諗住邊個寫，可以係送畀粉絲。」但歌曲推出後，版歌迷指跟美國歌手John Mayer於2013年推出的名曲《Walt Grace's Submarine Test, January 1967》極為相似，因而捲入抄襲與致敬的爭議。湯令山也有留意到︰「我有去聽番John Mayer首歌，因為一樣Key，所以都有啲似，但呢首流行曲得5個音，旋律好簡單，純粹係機緣巧合，之後推出的歌都會畀公司同事聽聽，避免再有類似情況發生。」