我要做主播｜前TVB陳欣茵參賽　指內定傳聞為抹黑造謠：我靠實力

HOY選秀節目《我要做主播》昨日（20日）舉行記招，前無綫藝人陳欣茵都是參賽者之一，更入圍「最具主播氣質」十強，問到過往在J2等主持經驗不少，為何會參加這個節目，她說：「點解會參加呢個節目呢，主要都係想挑戰自己，因為我平時都有做開好多唔同嘅主持工作，但係去到主播呢個範疇，就可能未接觸過，想挑戰吓自己睇吓自己有幾多斤両。」問到本身有知名度，相較於其他素人參賽者會否有優勢，欣茵直言：「我會話可以有少少就係對住鏡頭唔驚嘅優勢，但係其他都真係冇乜㗎咋，反而啲人會放大，睇吓你做主持做成點咁樣，反而呢個會造成我好大嘅壓力。」

HOY選秀節目《我要做主播》20日記者會，除了主持人方健儀、陳啟泰；嘉賓張文采、林小珍、麥詩敏、伍家謙、余琦琪、丘靜雯，以及33位首度登場的參賽者。（葉志明攝）

前無綫藝人陳欣茵都是參賽者之一，更入圍「最具主播氣質」十強，問到過往在J2等主持經驗不少，為何會參加這個節目，她表示想挑戰自己。（葉志明攝）

陳欣茵、陳國麟、黃文意、馬俊傑及游莨維是「藝人組」參賽者。（葉志明攝）

問到本身有知名度，相較於其他素人參賽者會否有優勢，欣茵直言：「我會話可以有少少就係對住鏡頭唔驚嘅優勢，但係其他都真係冇乜㗎咋，反而啲人會放大，睇吓你做主持做成點咁樣，反而呢個會造成我好大嘅壓力。」（葉志明攝）

指「內定」傳聞為造謠抹黑：我用自己實力溫書

從預告片所見，欣茵在節目中落淚，她解釋是因為隊友：「比賽唔止係個人賽，亦都有團體賽，喺合作之間其實都會培養出好好嘅友情，大家去到一啲moment就忍唔住落淚。」談到節目早前爆出「造馬」傳言，被指有內定名單，欣茵當時都有在threads帖文下留言：「下！原來有內定？早啲講吖嘛，等我唔使溫咗幾晚通宵書，求內定名單，等我開吓眼界都好。」她在訪問中就進一步解釋自己在拍攝現場所見：「我自己都係上網報名參加呢個比賽，我諗呢啲都係造謠出嚟，然後唔抵得，或者背後有人特登刻意去抹黑嘅，我冇乜嘢好澄清，我都係好努力，用自己實力溫書、比賽，一步一步入去後面啲嘅位置啦我可以話，都係靠自己努力。」

從預告片所見，欣茵在節目中落淚，她解釋是因為隊友：「比賽唔止係個人賽，亦都有團體賽，喺合作之間其實都會培養出好好嘅友情，大家去到一啲moment就忍唔住落淚。」（葉志明攝）

談到節目早前爆出「造馬」傳言，被指有內定名單，欣茵當時都有在threads帖文下留言：「下！原來有內定？早啲講吖嘛，等我唔使溫咗幾晚通宵書，求內定名單，等我開吓眼界都好。」（葉志明攝）

對於「造馬」傳言，陳欣茵表示自己跟其他人一樣都是上網報名：「我諗呢啲都係造謠出嚟，然後唔抵得，或者背後有人特登刻意去抹黑嘅，我冇乜嘢好澄清，我都係好努力，用自己實力溫書、比賽，一步一步入去後面啲嘅位置啦我可以話，都係靠自己努力。」（葉志明攝）

讚游嘉欣天生麗質不信會整容 聞對方忽然富貴笑問：幾時到我

談到昔日一齊拍《後生仔傾吓偈》的游嘉欣，近日被傳整容，網民指她的容貌變得更美更精緻，問陳欣茵可有覺得對方比以前更靚女，她指自己不知道對方近日有這些新聞，也因忙碌而甚少跟游嘉欣見面，但謂：「我覺得佢本身就係天生咁靚㗎喇喎！因為我識佢嗰陣時佢18歲，嗰時佢好青春好靚，嗰時已經好靚，有乜理由去整容？我唔係好信囉。」而再講到對方近日被指「忽然富貴」周遊列國曬名牌，她更笑說：「幾時到我！」

游嘉欣又捲入「削骨隆鼻」傳聞。（threads）