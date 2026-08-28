74歲「御用阿媽」剝智慧齒面腫照開餐　曾轉行做地產出入富豪飯堂

現年74歲的資深藝人程可為入行至今逾50年，多年來一直效力TVB，因經常飾演媽媽或長輩角色而被封為「御用阿媽」，直至幾年前改簽一年一騷後，令她感到被遺棄，現時以自由身接Job。身為圈中「隱形富婆」的程可為，閒時相約好友聚會吃喝玩樂，生活無憂。日前程可為在IG限時動態分享近照，自爆剛剛「剝咗智慧齒」，更明顯臉腫，但仍堅持要「開餐」，盡顯「吃貨」本色！

程可為經常飾演媽媽或長輩角色。（電視截圖）

程可為有「御用阿媽」之稱。（TVB截圖）

程可為除咗係御用阿媽之外，都做過唔少惡毒太后嘅角色！（劇照）

程可為在《宮心計》爆喊。（TVB截圖）

入行超過半世紀。（IG@chinghowairainbow）

入行超過半世紀。（IG@chinghowairainbow）

74歲程可為自爆剛拔智慧齒 臉腫仍堅持開餐盡顯「吃貨」本色

相中所見，程可為身穿紫色刺繡上衣，雖然剛經歷拔牙，左邊臉頰微腫，但她依然笑容滿面，雙手豎大拇指，狀態十分精靈，她更幽默寫道：「剝咗嗰個智慧齒都仲要去食午餐，你話我幾為食呢。」即使拔牙後傷口尚未完全消腫，但亦難擋她對美食的執著！

74歲程可為自爆剛拔智慧齒，臉腫仍堅持開餐盡顯「吃貨」本色。（IG截圖）

識飲識食。（IG截圖）

生日快樂！（IG@chinghowairainbow）

識飲識食。（IG@chinghowairainbow）

識飲識食。（IG@chinghowairainbow）

程可為TVB第一期藝訓班出身 轉行做地產經紀被封「樓花王」

程可為參加TVB第一期藝員訓練班入行，同期同學包括呂有慧、郭鋒、高妙思等，她初出道時曾在《民間傳奇》單元中任女主角，之後發展愈來愈好，但她卻在1984年選擇移民加拿大溫哥華，轉行做地產經紀。據知程可為未移民前已有做地產相關工作，賺到錢就買樓花再轉手獲利，因而被梁醒波封為「樓花王」，她在加拿大高峰期曾擁有六間連地的房屋，轉做地產經紀後業績亦相當理想！程可為十分拼搏，曾試過帶夏雨睇足四十多間屋，為對方賺錢之餘，自己亦進帳不少。

TVB第一期藝訓班聚會。（IG@chinghowairainbow）

程可為年輕時經常擔任《民間傳奇》女主角。（影片截圖）

貴氣十足！（IG@chinghowairainbow）

貴氣十足！（IG@chinghowairainbow）

程可為曾患甲狀腺疾病 近年享受富貴自由身

直至1996年程可為回流返港復出拍劇，參演過不少劇集，她曾試過一晚做足四個廠，因而患上甲狀腺疾病，內分泌失調致一隻眼「凸」出。而程可為亦是圈中的「隱形富婆」，經常出入有「富豪飯堂」之稱的「福臨門」，但過往她曾在訪問中澄清：「如果係就唔使喺TVB捱！」她又謙稱自己只不過是一個喜歡享受的人：「每個人都有佢哋鍾意做嘅事，我身上冇名牌，因為我唔好打扮，我剩係鍾意食嘢，冇罪㗎，而且多數係人哋請我，我好少請人。」程可為更曾在豪宅設宴，可見裝修簡約有格調，客廳十分闊落，落地大玻璃採光十足，還設有戶外花園，空間極大！

貴氣！（IG@chinghowairainbow）

隱形富婆！（IG@chinghowairainbow）

隱形富婆！（IG@chinghowairainbow）

程可為豪宅設宴，個廳超級寬敞。（小紅書圖片）