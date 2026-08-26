蘇雅琳專訪｜曾追星深明陪伴力量　超額寵粉成稱職偶像：想配得起

我認為對蘇雅琳（Ivy So）最好的形容，是「稱職的偶像」。早在《全民造星IV》時期，她已憑高顏值收穫高人氣，順理成章換來女團入場券。然而，要在新人輩出的娛樂圈站穩陣腳，單憑外在條件絕非長久之計，在標緻外貌及超強吸金力下，Ivy一直檢視自己不足，怕自己的實力、外型配不起大家的支持。

偶像究竟能夠為fans帶來甚麼？Ivy說：「我會話我係佢哋嘅同伴。」她小時候也曾是追星族，飛輪海的作品在她不開心時給予力量；到自己有機會成為偶像，她也希望用笑容和作品陪伴別人。之所以認為Ivy稱職，正因這份心意不只流於說話上，除了積極提升唱歌、跳舞能力、自律管理身形外，我看到她還會研究不同的心心手勢、甫士及笑容，與異性保持距離，避免不必要的揣測等等；每逢公開活動見到支持者，她更是把fan service做好做滿，認真回應粉絲的每一份應援和愛。

只是，這份想對得住大家的心，也曾經變成壓力。出道僅四個月，Ivy曾因演出失準跌落谷底，覺得對不起COLLAR隊友，更傷心得把自己困在房間個多星期，甚至想過不再站上舞台算了。重踏台板後，她仍然戰戰兢兢，演出時以穩陣行先，後來才發現為了避免犯錯，她同時壓下了表演應有的激情。直至三年後，她終於在COLLAR演唱會中找回享受舞台的感覺。今年來到出道第四年，她問自己：「我係咪原地踏步呢，定係我想做多啲嘢？」於是Ivy以個人身份先後推出兩首個人單曲，她形容自己開始想貪心一點，希望透過自己親手填寫的歌詞，讓觀眾看見COLLAR以外的蘇雅琳。

服裝：Zara & Jaded London

飾物：APM Monaco

形象：Cedric Cheung

助理：Bee Cheung

髮型：Yan Lee

化妝：Janice, Ivy @powderclub_hk

場地提供：Bela Offices（太古城）



Ivy So接受《01娛樂》專訪。（鄧穎琪攝）

第二首單曲再親自填詞 舒文看出月亮水瓶跳脫一面

Ivy介紹新歌《原地拖手》時，先用一句簡潔的說法為作品定調，形容為「中二病古怪少女的曖昧期情歌」。這是她繼《給你一隻大口仔》後，第二首個人單曲，相比過往大家熟悉的COLLAR成員Ivy，今次《原地拖手》更像是她嘗試向觀眾展示自己內心世界的一角。

《原地拖手》原本另一個名叫《我要早瞓》，弟弟、舒文、A&R都投《我要早瞓》一票；COLLAR姊妹及經理人戴穎卻覺得《原地拖手》好聽點，由於這首歌是女性向歌曲，最終Ivy選定《原地拖手》。

《原地拖手》的題材是監製舒文建議的，因為舒文覺得她有很「跳」的一面，而她從未想過自己在別人眼中是這樣的人。後來對方提到她是月亮水瓶座，她才第一次意識到，原來自己某些忽然跳線的性格，或許可以這樣理解。獅子座的Ivy本身不算太了解星座，以前也不知道月亮水瓶座是怎樣，只是平日家人早已看穿她那份「跳」：「阿媽會話我忽忽地，佢話家姐又喺度發癲喇咁樣，因為我會喺屋企自己一個唱歌，無端端喺度大叫，追住隻貓，周圍走，又同佢伏匿匿，我阿媽就覺得我呢啲性格係叫做有啲跳囉。」

MV中找來蔡俊彥（Ryan）合作，Ivy原本以為Ryan會像平日訪問、社交平台或Threads上那樣說話搞笑、隨性，但真正到現場見面，才發現對方非常怕羞，與想像中很大分別。

最令Ivy哭笑不得的，是Ryan無端端叫她「Ivy姐姐」：「明明佢年紀都28啦，我24咋嘛！」

獅子座自尊強反令她自卑 《造星》中段起苦追別人步伐

如果說月亮水瓶代表她跳脫的一面，那麼獅子座最明顯的特質，便是自尊心強，不過這沒有令她更自信，反而令她更容易自卑，常常覺得自己及不上別人。於是她會下意識收起自己不夠好的地方，不想被人看見自己的不足；但同時，這份自尊心也逼她「Chur」自己更加努力，希望變得更好便不會招人話柄。

Ivy自尊心強，但這沒有令她更自信，反而令她更容易自卑，常常覺得自己及不上別人。於是她會下意識收起自己不夠好的地方，不想被人看見自己的不足；但同時，這份自尊心也逼她「Chur」自己更加努力，希望變得更好便不會招人話柄。（鄧穎琪攝）

這種性格幾乎貫穿了Ivy出道以來的狀態，外界看見她長相漂亮、人氣高、吸金力強，但她心裡更常出現的問題是：自己是否夠好去配得起這些愛？Ivy是COLLAR最後一位入團成員，入團原因正正就是人氣夠高，然而這份愛既是推動力，也曾經是一種壓力：「最強勁嘅感覺當然係入團第一年，第一年嘅年中到年尾，同埋入團之前就係《造星》比賽中期去到決賽嗰陣，首先《造星》嘅時候，由中段開始，我覺得自己有啲渾渾噩噩㗎，因為我唔係好知自己做緊咩，當然每一個比賽都好盡力去做，但係身邊啲人比自己更加快上手，跳舞無端端就學識，寫歌突然間一日就可以寫到出嚟，我覺得自己喺度好辛苦咁追趕人哋腳步，呢個都係That‘s why我寫咗《大口仔》嘅歌詞。」

由入團前《造星》比賽中期至決賽，到入團頭一年，Ivy So也是壓力極大。（資料圖片）

人氣成入團關鍵亦帶來壓力 逐項檢視不足只求配得起位置

到真正出道後，壓力變得更明顯，因為身邊的隊友演出能力都比她厲害，而fans也開始為她做很多應援，她不禁想：「超級多謝佢哋不特止，我要做啲咩回報到佢哋呢？我就係咁檢視自己不足，嗰一排係其實更加自卑，越檢視自己，就越發現越多唔夠好嘅地方，就唯有逐樣逐樣去慢慢俾心機。」

那段時間，Ivy覺得自己不足的地方很多，而且是同一時間湧現。作為女團成員，唱歌、跳舞是必備條件，她認為自己還有很大進步空間；此外，她當時亦覺得自己身形未夠好、未夠瘦。短時間內從選秀節目參加者，躍升至備受矚目的女團成員，被問內心是否有一種心虛感，她認為更準確的形容，是想對得住大家：「我覺得係fans令到我有得到所有嘢，甚至佢哋揀我入團嘅原因都係人氣好高咁樣，但係，係囉，我想令自己配得起個位，所以反而冇諗過心虛，應唔應該對得住，反而係點樣令自己去fit呢個位。」

Ivy常常檢視自己不足，她說：「我覺得係fans令到我有得到所有嘢，甚至佢哋揀我入團嘅原因都係人氣好高咁樣，但係我想令自己配得起個位。」（鄧穎琪攝）

張敬軒演唱會失準成低潮 曾自困房間一星期想退出

Ivy出道僅四個月已迎來最大打擊，當時COLLAR獲邀踏上紅館舞台擔任張敬軒演唱會嘉賓，然而其表演出現失準，此事對初出道的她影響很深，即使到去年在綜藝節目上提起時，她仍然忍不住爆喊。

Ivy出道僅四個月已迎來最大打擊，當時COLLAR獲邀踏上紅館舞台擔任張敬軒演唱會嘉賓，然而其表演出現失準，此事對初出道的她影響很深，即使到去年在綜藝節目上提起時，她仍然忍不住爆喊。

她說，那一次之所以痛，不只是因為自己表現不好，而是覺得對不起COLLAR，她剖白：「嗰陣對舞台都唔係好熟悉，每人一句，但因為自己嗰一句令到COLLAR個表演有負評，但係其實隊友都係表演得好好嘅，我一直覺得好對唔住，我一直覺得COLLAR嘅隊友個Talent真係好值得俾人睇到！所以真係好可惜，嗰期情緒係非常之低落。」她其後情緒非常低落，把自己困在房間裡大概一星期，刪了所有非必要的社交平台，當不想回應任何人時，就把電話轉去飛行模式，讓自己不再看到任何新聞或會刺激到自己的消息，更一度懷疑自己是否適合留在這一行：「我係咁諗我係咪唔適合囉，不停諗『可能唔適合啦，我唔理啦，我唔理啦，唔要再出現喺台上面，我會俾人指罵一世……』」

Ivy最痛不是覺得自己表現不好，而是覺得對不起COLLAR，那晚之後她跌落谷底，把自己困在房間裡大概一星期，刪了所有非必要的社交平台，電話轉去飛行模式，甚至覺得自己以後不要再出現在台上好了。（鄧穎琪攝）

刪社交平台與外界隔絕 痛定思痛決定走出房間面對

大約過了個幾兩星期，Ivy才開始振作起來，那段時間，媽媽沒有過問太多，對Ivy而言反而是最貼心的事：「我媽媽都冇過問我啲咩，呢樣對我嚟講係好貼心，反而我係想自己安靜吓，自己過濾吓，未必好快過濾到，亦都未必係一個最好方法，但係嗰一下我最需要嘅係自己冷靜同安靜。我記得去到一、兩個禮拜，自己喺房入面太耐喇，做gym都冇去做嘅時候，就覺得，咁我之後要點樣呢？諗到之後，我嘅MBTI嘅J型人格就出咗嚟，『而家乜都唔做咪冇之後㗎喇喎？咁你點安排自己啲嘢？你而家開始安排，你想點樣，你點樣面對，仲想唔想繼續喺COLLAR入面做，如果我嘅答案係繼續想喺COLLAR入面嘅話，咁就必須要起返身出門口。』」

Ivy頹喪了個多星期之後，終決定踏出房間，她問自己：「你想點樣，你點樣面對，仲想唔想繼續喺COLLAR入面做，如果我嘅答案係繼續想喺COLLAR入面嘅話，咁就必須要起返身出門口。」（鄧穎琪攝）

重新出發求穩陣卻忽略表演激情 花三年終學會享受舞台

回望過來，Ivy覺得自己很幸運，因為除了fans願意等COLLAR，觀眾也比她想像中包容。回憶起重新站上舞台的一刻，她仍然帶著滿滿畏懼，最終花了以年計的時間去克服，她終於感受到，舞台不獨是表演的地方，更是與支持者連結的地方：「嗰陣時我係覺得，我當上台唔係去表演，我係Rehearsal，或者我當下面啲人全部都唔係嚟睇我表演嘅，咁就冇咁緊張。呢個方法曾經好似work，但係好似搵唔到表演嗰個激情，夾硬撳低自己激動嘅心，去令個表演比較屬於穩陣，反而COLLAR兩次演唱會就越嚟越搵到點樣enjoy個舞台，我就真係望到下面嘅燈牌，下面嘅cam，某陣時會認得啲fans，我覺得呢個先係真心享受舞台，亦都係COLLAR出道第三年嘅事，都真係花咗好多時間。」

重踏舞台後，Ivy仍然帶著滿滿畏懼和陰影，為了令表現穩陣，她壓抑自己的激動，卻同時忘卻了表演時的激情，最終花了三年時間去克服：「反而COLLAR兩次演唱會就越嚟越搵到點樣enjoy個舞台，亦都係COLLAR出道第三年嘅事，都真係花咗好多時間。」（資料圖片/葉志明攝）

「台上一分鐘，台下十年功。」觀眾只看見藝人站在台上的三分鐘，卻未必看見她背後用了幾年時間，才由害怕被罵、害怕出錯，到終於敢望向台下，感受大家的支持。記者兩次COLLAR演唱會都有入場，提到她的進步相當顯著時，她立即說：「吖！你唔好搞到我喊啦……so sweet，多謝！」

記者兩次COLLAR演唱會都有入場，提到她的進步相當顯著時，她立即說：「吖！你唔好搞到我喊啦……so sweet，多謝！」（鄧穎琪攝）

被視為稱職偶像 做足Fan service絕非表面功夫

記者形容Ivy是很稱職的偶像，更是在香港新一代藝人中，很努力經營偶像身份的一位。她聽完後驚訝地問：「真㗎？哎呀，多謝呀。」這反應也許正好說明她至今仍在學習相信自己值得這個讚賞。

Ivy有認真經營偶像身份！（鄧穎琪攝）

筆者覺得Ivy稱職，其中一個原因是她很願意花心思在fan service上！很多藝人都會擺「心心甫士」讓記者、粉絲影相，但Ivy卻是練習和研究了不同款式的心心、動作、笑容，在公開活動或電台門口與fans互動的片段，都可見她不是隨便應付敷衍，而是用心地回應大家。

筆者覺得Ivy稱職，其中一個原因是她很願意花心思在fan service上！很多藝人都會擺「心心甫士」讓記者、粉絲影相，但Ivy卻是練習和研究了不同款式的心心、動作、笑容。（資料圖片）

193與COLLAR隊友Candy（王家晴）傳緋聞時，曾開玩笑說約過Ivy拍歌曲collab片，但因為Ivy說不想被人拍到，所以沒有坐他的車，記者提到這樣懂得避嫌，證明她很懂得愛惜羽毛，哪怕是清清白白，都不想有任何被人誤會的機會。Ivy解釋那件事只是跟193開玩笑，純粹因為那次工作地點離自己家很近，所以才不坐193車。不過，說到其他對fans的回報，她就認真起來：「其實主要係好想多謝啲fans，啲fans咁努力去應援我哋，我自己除咗作品之外，有咩可以回報到佢哋呢？佢哋特登抽時間嚟見個面、支持我、為我上台打氣、鼓勵我，我覺得我可以回報到佢哋嘅就係fan service囉，我會覺得係同佢哋嘅一啲connection。」

提到Ivy的fan service做得很足，她表示：「佢哋特登抽時間嚟見個面、支持我、為我上台打氣、鼓勵我，我覺得我可以回報到佢哋嘅就係fan service囉。」（鄧穎琪攝）

兒時追星令偶像意義變神聖 常提醒自己保持感謝

問Ivy覺得作為偶像，自己正在提供甚麼給fans，這條問題讓她思索了很久，之後說：「我會話我係佢哋嘅同伴。」她解釋：「有陣時佢哋可能覺得孤獨，又會DM我，我未必個個都睇到，但係有時咁啱碌到嘅話，佢哋都會話我係佢嘅朋友，喺佢孤獨嘅時候或者留學嘅時候成為咗佢哋嘅好夥伴。」

問Ivy覺得作為偶像，自己正在提供甚麼給fans，這條問題讓她思索了很久，之後說：「我會話我係佢哋嘅同伴。」（鄧穎琪攝）

Ivy直言小時候也有追星，自爆會追飛輪海，而飛輪海的作品也陪伴她度過很多不開心的日子；因此她對「偶像」也有一種很神聖的想像，她覺得偶像好像甚麼都要做得好，而自己正學習朝著這些「好」慢慢進發：「影相要好睇、硬照Magazine要好睇、上台要好睇、唱歌要好聽、做戲要好睇、綜藝要好睇……我覺得依啲係我對偶像嘅幻想，然後我自己都好想做得好好。Extra嘢，我會學習囉，我鍾意去觀察人哋，因為我覺得前輩做得好嘅地方，我將佢吸收咗變做自己嘅養分，咁就會喺未來都可以發展到自己嘅方向，或者自己嘅風格。」

過往屬於追星族的Ivy，從小對偶像有一種神聖想像，因此自己都希望成為一個很好的偶像。（鄧穎琪攝）

Ivy希望自己的笑容或作品，都可以在不同時候陪伴大家。問到有沒有什麼是她經常都會提醒自己的，她表示：「我覺得係又唔係話初心，純粹係感謝嘅心！」有時候忙起來，可能會忘記，但Ivy深深知道，自己心底某處會感恩來自粉絲們的每一份愛：「譬如送咗個禮物俾我，係一個我好鍾意嘅動漫，前幾日我收到一個《世外》小鬼嗰個公仔，之後我就覺得，佢哋記住咗我每一個好細嘅Details，呢樣嘢係好值得感恩，因為我對我阿媽都真係未必送到佢鍾意嘅禮物，但係佢哋真係用心準備為我嘅嘢，所以真係好多謝，會記住。」

問到有沒有什麼是她經常都會提醒自己的，她表示：「我覺得係又唔係話初心，純粹係感謝嘅心！」她非常感激粉絲有記住自己的細節，更直言：「我對我阿媽都真係未必送到佢鍾意嘅禮物」（鄧穎琪攝）

工作時全力外向高能量 仍在調適內耗討好型人格

外界看見的Ivy，可能就如她聲演過的「阿樂」（《玩轉腦朋友》角色），常常都狀態很好、能量很高、笑容很足，但長期保持這種狀態，總會有累的時候吧？Ivy覺得是性格使然，透露自己的MBTI是60% I、40% E，所以工作時就把那40%的外向全部拿出來：「我自己都開心嘅，因為我都係貪玩嘅人，但係返到屋企我都真係好容易就喺度發吽哣或者靜咗，反而返到屋企，我就唔係太講嘢。」

外界看見的Ivy，常常都狀態很好、能量很高、笑容很足，Ivy覺得是性格使然，透露自己的MBTI是60% I、40% E，所以工作時就把那40%的外向全部拿出來（Instagram：ivyysooo）

Ivy過去曾提到自己偏向討好型人格，回家後會反覆思考當日某句說話可能不太好、自己有沒有做錯甚麼等等，她承認至今仍在慢慢調適，但確實有比以前好：「我都覺得必須要接受，自己係有啲位，有啲人鍾意，有啲人係唔鍾意，兩面睇囉好多嘢都。」至於訪問中可能說過什麼不當的話，她反而學會把它變成自己的笑話：「反而喺沖涼嘅時候突然間諗返起，喺度覺得自己嗰陣好瘀，唔應該講呢句嘅時候，我就會笑返自己『哎呀，我又嚟喇！』」Ivy覺得，這也是一個調適過程，而訪問有時也能幫助她梳理自己的想法。

Ivy過去曾提到自己偏向討好型人格，回家後會反覆思考當日某句說話可能不太好、自己有沒有做錯甚麼等等，她承認至今仍在慢慢調適，而做訪問也是她梳理自己的方法之一。（鄧穎琪攝）

Solo盼展示更多面向 第四年拒再原地踏步

Ivy曾經說過，明明自覺已經有把真實的自己展示出來，但仍有人覺得那不是全部的她；而做單曲正好是個絕佳的機會讓大家見到她更多內在面向。在女團裡，每個人都會有一個固定定位；在一班朋友裡，也總有人負責主導，有人是開心果，有人比較搞笑。當人在群體中，被賦予了某個角色，到一個人時，Ivy便更想把團體角色以外的自己展示給觀眾看。

在女團裡，每個人都會有一個固定定位、角色，到有機會一個人出Solo時，Ivy便更想把團體角色以外的自己展示給觀眾看。（鄧穎琪攝）

來到出道第四年，她形容自己開始變得貪心一點，她會問自己：「我今年第四年，我係咪原地踏步呢，定係我想做多啲嘢？」《原地拖手》或許正是這個答案的一部分。她不只想做大家熟悉的女團門面擔當，也想寫自己的詞、唱自己的故事，讓觀眾知道她原來可以古怪、也可以跳脫。