奇洛李維斯首部漫畫將拍成影集　預告比《殺神John Wick》更殘暴

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-25 11:45

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）正式殺入漫畫界，與著名漫畫出版商Boom! Studios合作的首部漫畫作品《BRZRKR》上月在美國出版，立即引起影迷關注。早前接受訪問時，奇洛曾提到有機會將漫畫拍成影視作品，日前他確定跟Netflix聯手打造真人電影提及動畫影集！

《BRZRKR》由奇洛與曾跟DC、Marvel合作的漫畫作家Matt Kindt共同創作及編劇，《狼人》、《美國隊長》畫家Ron Garney繪製。故事主要講述半神半人的「B」是一位永生不死的戰士，經歷了8萬年旅程的他遭受詛咒，被迫以兇殘手段行事。在地球徘徊數百年後，「B」終於找到了落腳點，就是為美國政府執行那些對他人來說都過於暴力血腥又危險的任務。而交換條件，就是美國政府允許他一直追尋的詛咒真相，以及如何才能畫下句點。

奇洛李維斯透露《BRZRKR》會比《殺神John Wick》更殘暴。（Getty Images）

據知奇洛李維斯今次會擔任電影製作人，而動畫影集將發展《BRZRKR》宇宙，並探索故事中不同的元素，而奇洛亦會為動畫影集的主角配音。另外，早前接受《Entertainment Weekly》訪問時，奇洛透露《BRZRKR》靈感於2017年開始浮現靈感，而角色比《殺神John Wick》更殘暴：「我想要一個角色可以一拳打穿對方胸口，或是在搏鬥場面中，撕裂對方的手臂，或將人劈成兩半。」

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