盧海鵬精神奕奕宣佈開演唱會　動作伶俐講嘢盞鬼走出患病陰霾

現年84歲的盧海鵬（鵬哥）近年身體狀況轉差，長年受糖尿病困擾，引發多種併發症。他早前接受訪問時透露，因糖尿病引致青光眼，其右眼已經失明，坦言：「冇得醫」。由於視力嚴重受損，已無法閱讀劇本或看手機，直言「無戲可拍」，他已大幅減少幕前演出，主要專心休養。

盧海鵬近年身體狀況轉差。（Facebook圖片）

盧海鵬係搞笑始祖。（節目截圖）

盧海鵬宣佈開演唱會

不過，最近鵬哥經常活躍於內地社交平台抖音，日前鵬哥精神抖擻地拍攝短片，正式向外界宣佈即將重返舞台開騷，展現極佳的精氣神，顯見已走出患病陰霾！

短片一開首，鵬哥即以招牌的活潑作風大喊「開咪啦！開咪啦」，更兩手比劃揮舞，動作相當伶俐。他精神奕奕地向鏡頭正式宣佈，將於9月26日在中山小欖公飯店舉辦「齊齊慶中秋演唱會」，並再次亢奮高呼「正式開咪啦！」

盧海鵬宣佈開演唱會。（片段截圖）

盧海鵬宣佈開演唱會。（片段截圖）

盧海鵬動作伶俐

提到屆時的演唱會陣容，鵬哥更展現一貫的幽默本色，邊講邊配合誇張的肢體動作。他透露當晚將會夥拍經典劇集《天蠶變》中飾演「雲飛揚」，以及《我和春天有個約會》的「婉碧」一同演出。鵬哥笑言要大家記緊日期，齊齊蒞臨現場「一齊happy」，最後更向觀眾誠摯道謝「多謝晒」。全程談笑風生、講笑盞鬼，足見其寶刀未老，令一眾粉絲感到既驚喜又放心。

盧海鵬動作伶俐。（片段截圖）

盧海鵬動作伶俐。（片段截圖）