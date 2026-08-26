陳自瑤45歲生日參加商界女神飯局　攬鮮花不愁寂寞王浩信繼續無影

陳自瑤（Yoyo）將於8月27日迎來45歲生日！Yoyo與比她細兩年的王浩信於2011年結婚，翌年誕下愛女王靖喬，昔日一家三口幸福美滿。不過近年兩人屢傳婚變，對感情狀況一直避而不談，關係撲朔迷離。雖然婚姻狀況備受外界關注，但Yoyo並未有因此而停下腳步，反而選擇靠自己發奮，近年在個人事業上大放異彩，去年憑《刑偵12》入圍TVB頒獎禮「最佳女配角」最後五強，愈戰愈勇。

陳自瑤是圈中冷齡索女。（IG@chenchiyiu）

身材出眾。（IG@chenchiyiu）

王浩信和陳自瑤婚姻關係成謎。（王浩信微博）

胡曦文搞星級生日飯局 眾星雲集賀壽星女

同為「八月之星」的「商界女神」胡曦文（Christy，前名胡敏珊），日前在IG分享了一系列慶生合照。她特別相約了一班圈中好友聚餐，順道與Yoyo一同慶祝生日。從 Christy 分享的合照可見，當晚出席陣容星光熠熠，好友包括黃翠如與老公蕭正楠、胡定欣、《聲夢傳奇2》亞軍黃洛妍、林智樂、李昊，以及無綫高層樂易玲和傳過緋聞的張佳添等。Christy 在帖文中感恩寫道：「多謝大家親臨我家，與我和八月之星Yoyo一同切蛋糕慶祝生日，有你們的陪伴，這天特別溫暖難忘，感恩身邊有你們這班摯友。」

胡曦文和陳自瑤同為8月之星。（IG@christywo_official）

胡曦文與黃翠如和蕭工楠一齊食飯慶生。（IG@christywo_official）

大合照未見王浩信。（IG@christywo_official）

陳自瑤單拖赴宴，但依然笑得燦爛。（IG@christywo_official）

8月之星。（IG@christywo_official）

好友相聚。（IG@christywo_official）

王浩信缺席無損心情 Yoyo攬鮮花展現燦爛笑容

作為生日飯局的主人家，Christy 當晚與未婚夫 Joseph（羅御軒）形影不離，手捧一大束鮮艷紅玫瑰的她，絕對是當晚的焦點。而在另一張雙人合照中，Yoyo 則捧著另一束淡紅色玫瑰與 Christy 貼頭留影。雖然在大合照中依然未見老公王浩信的身影，但有大班圈中好友及好姊妹黃翠如陪伴慶祝，Yoyo 的笑容依然非常燦爛甜美。即使沒有老公在旁，有一班摯友痛錫的Yoyo絕對不愁寂寞，活出了獨立女性的最美姿態！

張佳添和樂易玲不避嫌同場，還有李昊。（IG@christywo_official）

胡曦文與未婚夫有影皆雙。（IG@christywo_official）

胡定欣老公亦未有出現。（IG@christywo_official）

林智樂。（IG@christywo_official）

蕭正楠同黃翠如。（IG@christywo_official）

林智樂、黃洛妍與壽星女。（IG@christywo_official）