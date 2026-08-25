曹格大仔18歲生日曬近照五官神複製爸爸　吳速玲因一原因崩潰爆喊

金曲歌王曹格（Gary）與前妻吳速玲於2022年結束14年婚姻，二人育有一子一女，分別是Joe（曹三豐）和Grace（曹華恩）。當年曹格帶子女參加內地真人騷《爸爸去哪兒2》，成功建立好爸爸形象。轉眼間大仔Joe已滿18歲正式踏入成年世界，吳速玲日前帶子女到餐廳慶祝生日，豈料在出發前突然情緒失控爆發，母子三人直接在出門前喊成一團！



曹格與吳速玲育有一子一女。（IG@joeeeeeeeeeeeeeeeeee.gege）

曹格兒子18歲生日。（IG@joeeeeeeeeeeeeeeeeee.gege）

生日晚餐前情緒突崩潰

吳速玲在社交媒體發文還原這段既糾結又難忘的經歷，坦言並非發生了多嚴重的事，而是長期隱忍、未說出口的委屈與感受累積過度，覺得自己未被理解與在乎。一向習慣隱忍爭吵的她，在出門吃晚餐前情緒全面爆炸，亦首度誠實向子女坦白這是長期缺乏溝通的結果。她更笑言向Joe說：「恭喜你18歲成年了，這就是媽媽送你的第一堂現實震撼教育」

吳速玲坦言這個18歲生日前夕令她既糾結又難忘。（IG@5400wu）

母子感情極好。（IG@5400wu）

大仔翌日貼心擁抱告白再逼哭媽媽

經歷這場爆喊大聲溝通後，母子感情反而更加緊密。Joe在翌日清晨主動走入媽媽房間送上溫暖擁抱並告白「我愛你」，隨後更傳訊息感言，令吳速玲感動得再次痛哭流涕，感歎這18年來兒子亦一直陪著自己成長。隨著18歲近照曝光，Joe已由昔日童星蛻變為陽光小鮮肉，五官更神複製曹格年輕時的模樣，完全是餅印父子；而曹格亦發文祝賀「Happy birthday my boy. Daddy love you」，展現深厚父愛。

盡顯父愛。（IG@supergarychaw）

完全是父子餅印。（IG@joeeeeeeeeeeeeeeeeee.gege）