郭少芸豪宅慶57歲生日曬玫瑰花蛋糕　單身狀態極佳內地吸金狂掃樓

TVB前資深花旦郭少芸（Florence）1992年參加《香港小姐》，雖然十二強止步，但獲TVB簽約成為旗下藝人，拍過《律政強人》、《大鬧廣昌隆》、《先生貴姓》、《愛‧回家》 等劇集，被封為「御用惡女」。她先後三次離巢無綫（TVB），近年將事業重心轉往內地，憑藉直播帶貨闖出一片天。郭少芸在內地定居，密密吸金「賺人仔」，先後在順德和杭州置業，更曾在微博分享杭州新居的環境，近年她趁香港樓市大幅下滑，再度出擊狂掃「磚頭」，在短短3個月內連掃五伙單位，絕對是娛圈樂的低調富婆。郭少芸日前迎來57歲生日，她分享多張慶生照，狀態極佳！

郭少芸憑秘書角色成功翻盤。（IG@kwok_florence）

郭少芸。（IG圖片）

郭少芸豪宅慶57歲生日

郭少芸今日（8月25日）在Instagram分享多張慶生靚相。郭少芸與心形紅玫瑰蛋糕影相，枱上擺有粉紅色鮮花，少女心爆棚。郭少芸在豪宅內與朋友慶生，她攬住愛貓，又與紅玫瑰影相，一臉自在又開心。郭少芸57歲狀態仍然極佳，皮膚緊緻白滑，保養得宜。郭少芸發文：「57歲快樂 每天都有工作 簡簡單單的生活 心滿意足 人生最美好的地方 就是永遠無法預測 只有做好自己活好當下便是 ㊗️願家人、朋友、同事都身體健康」。

郭少芸現將重心轉移內地發展。（郭少芸微博圖片）

郭少芸分享自己剛簽約TVB入行時的低谷經歷。（IG@kwok_florence）

郭少芸經歷兩段戀情分手收場 至今單身多年

郭少芸曾公開過兩段戀情，她曾因拍攝《真情》與有婦之夫劉少君撻着，介入男方的婚姻，成為第三者，最後劉少君與老婆離婚收場。多年後郭少芸接受訪問時直言後悔曾做第三者，並指當年自己十分「細路女」，思想未夠成熟，而且過於投入角色，現時絕不會再接近有婦之夫。而郭少芸另一段戀情就是與TVB編導鍾國強拍拖，1999年鍾國強因交通意外一度昏迷，當時郭少芸每日都到醫院探病，可惜最後都分手收場，之後郭少芸就未有再公開過戀情。雖然情場失意，但郭少芸與媽媽就感情十分好，經常帶媽媽到處吃喝玩樂，十分孝順。

郭少芸豪宅慶祝57歲生日。（IG@kwok_florence）

郭少芸與大班友人慶生。（IG@kwok_florence）

57歲狀態好好！（IG@kwok_florence）