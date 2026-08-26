昔日頂流女神兩嫁富商做過第三者　63歲疑收巨型花束男士街頭護送

現年63歲的「大美人」關之琳年輕時靚絕影圈，更有「香江第一美人」之稱，即使她已淡出幕前多年，但風采依然，凍齡美貌令人稱羨。關之琳曾在亞視節目《今夜不設防》表示做過第三者，又先後與年長17歲的富商王國旌、台灣富商陳泰銘結婚，情史豐富。直至近來關之琳又傳出戀上27歲男模，展開相差36歲的「嫲孫戀」，但之後關之琳火速否認。日前有人在街頭偶遇關之琳，除了衣品氣質驚人外，更疑似有人送花予關之琳？

關之琳年輕時超美。(小紅書)

關之琳是大美人。（微博圖片）

關之琳好漂亮。（關之琳微博圖片）

關之琳疑獲送花惹猜測：男朋友送的嗎

近日有人在社交平台上載片段，透露在街頭偶遇關之琳。關之琳與闊太好友顧紀筠同行，關之琳穿上藍色裇衫、白色長褲及紅色鞋，洋溢濃濃女人味又氣質斯文。關之琳緩緩走出門口，並在門口等待，此時一名穿藍衣男子手持大袋鮮花，與關之琳一同步出門口，關之琳在該男士身陪同下上車。不少網民激讚關之琳衣品出色，依然靚女，更好奇該袋鮮花是否為男友所送，「花是男朋友送的嗎」、「她和後面那個男的穿得像情侶裝」、「衣品真的沒得說」、「這個年齡了還是這麼漂亮」、「接美貌」。

關之琳昔日上《今夜不設防》表示做過第三者。（影片截圖）

關之琳兩嫁富商 曾認做過第三者

關之琳近年未有再公開感情狀況，但美人情史不色常為外人茶餘飯後的話題。關之琳1981年中學畢業後在麗的電視出道，年僅19歲的她不顧影星父母關山及張冰茜反對，與年長17歲的富商王國旌閃婚，但婚姻未滿一年就告吹。關之琳到2007年被爆與台灣富商陳泰銘交往，至2015年分開，關之琳才宣布自己是離婚。

關之琳出道以來緋聞不斷，甚至承認做過「第三者」，她曾在亞視節目《今夜不設防》表示，自己因為父母異離，因急於組織家庭而做錯決定。關之琳被問到「會不會心甘情願當情婦」時，她坦言：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我甚麼都試過，我想做的就去做，我沒有考慮那麼多，但我會顧慮到對方的感受，對方的太太是怎樣想......我不會想別人知道。但我會十分珍惜那段時間，但卻不會有很多期望。」關之琳透露，只要有新人追求，她便會忘記舊情。

關之琳在門口。（小紅書）

一名藍衣男士手持鮮花行出。（小紅書）

關之琳衣品獲激讚出色。（小紅書）

男士護送關之琳上車。（小紅書）