許冠傑開騷疑場地所限被擱置　啟德體育園：前線團隊會作靈活安排

日前，香港電台第二台的前電台節目主持人曾智華在社交平台發文，指歌神許冠傑原本有意挑戰啟德主場館開騷，不過場館的地理位置與極度嚴格的入場限制，對他們年長的粉絲群體造成了極大障礙，最終計劃無奈擱置。

曾智華在社交平台發文。（FB@曾智華）

傳許氏兄弟啟德開騷因場地所限被擱置。（資料圖片）

啟德體育園會作靈活安排

就此事件，《香港01》聯絡上啟德體育園，他們亦有為查詢作為回覆：「啟德體育園作為場地提供者，一直積極配合活動主辦方舉辦各類型活動，致力為觀眾提供安全、舒適及愉快的觀賞體驗。在制定場地守則時，已充分考慮保安要求及不同主辦方舉辦活動的需要。同時，我們十分重視不同觀眾的實際需要，並會因應活動性質及現場情況作適切及人性化的安排，務求讓觀眾都能享有便捷及友善的入場體驗。」

啟德體育園指前線團隊會作靈活安排。

啟德體育園指前線團隊會作靈活安排。

「對於有行動輔助需要的人士及長者，我們會提供適當協助，便利其使用輪椅、拐杖等輔助工具進場。以早前於啟德體藝館舉行的《中年好聲音4登峯之戰》為例，園方與主辦方考慮到活動有較多長者觀眾出席，前線團隊會按現場實際情況作靈活安排，協助有需要人士攜帶拐杖及作輔助步行用途的雨傘等物品入場，在兼顧場地安全及活動秩序的同時，為觀眾提供更便利和貼心的安排。」

協助有需要人士攜帶拐杖及作輔助步行用途的雨傘等物品入場。

會提供適當協助，便利其使用輪椅、拐杖等輔助工具進場。