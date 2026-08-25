61歲「雅夫人」雪梨自爆患酒癮險死　疫情窮剩20蚊做樓面拒仔女養

現年61歲的女星雪梨（本名嚴慧明），憑2001年無綫神劇《尋秦記》中風情萬種的趙國「雅夫人」一角深入民心。童星出身的她出道即迎來事業巔峰，卻因錯愛有婦之夫改寫一生。近日她接受傳媒專訪，罕有剖白大半生心結，更自爆曾染上嚴重酒癮，直至緊急做「通波仔」手術險死才徹底醒覺。

雪梨自爆曾染上嚴重酒癮。（抖音截圖）

出道即巔峰 17歲未婚生子改寫命運

雪梨於14歲出道，星途原本一片光明。在80年代，她曾與國際影星波姬小絲一同當選日本「每周最受歡迎外國女星」，1982年更獲《Road Show》電影雜誌評選爲全球最受歡迎女星前十位。萬千寵愛的她，首部劇集《親情》已夥拍周潤發合作。可惜，她在拍戲時戀上已婚武俠巨星徐少強，更不顧親姊米雪極力反對，愛得盲目投入。17歲時，她為男方誕下一子，其後再生一女，最終卻遭拋棄，從此改寫命運，踏上獨力撫養子女的單親媽之路。

雪梨童星出身，一出道就爆紅。（小紅書截圖）

雪梨曾在1995年古天樂版本的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁。（影片截圖）

雪梨曾在1995年古天樂版本的《神鵰俠侶》中飾演李莫愁。（影片截圖）

雪梨當年風韻猶存。（劇集畫面）

《尋秦記》中的趙雅亦是雪梨的代表作。（影片截圖）

雪梨當年未婚產子。（IG圖片）

患酒癮麻醉自己 突發心臟病險死

早年獨力撫養一對子女，加上情路坎坷，令雪梨一度以酒精麻醉自己，過著日夜顛倒的酗酒生活。直到身體發出最後通牒，她因突發心臟問題被緊急送院做心血管手術。經歷生死邊緣，她猶有餘悸：「我以為我通波仔時就死了。」加上驗出有酒精肝及高血壓等問題，終令她決心自救：「現在不是戒酒，是停酒。」

雪梨疫情曾窮到得20蚊。（抖音截圖）

煙不離身！（小紅書照片）

成枱都係煙！（小紅書照片）

疫情窮剩20蚊 匿坪洲做樓面

這些年來，雪梨捱過不少經濟低谷。早幾年疫情致演藝工作停擺，她最落魄時銀包只剩20元，但堅拒坐以待斃：「我的錢包只剩下 20 元，我都是這樣過，不算艱難；就吃即食麵，有什麼所謂？」她放下藝人光環，曾在坪洲碼頭食肆做了8個月樓面，又做過工廠包裝，甚至考定保安牌。面對食客認出，她大方笑著道謝，深信工作無分貴賤。

雪梨覺得有手有腳唔使靠子女。（小紅書照片）

雪梨曾接受「通波仔」手術，幸好身體無大礙，現在精神飽滿。（小紅書）

拒絕拖累仔女 霸氣回應：後咩悔？

回望這段賠上大好事業與青春的感情，她坦言多次「遇人不淑」，但她不屑用「後悔」來形容人生：「後什麼悔？早知道會後悔的，我不會做，是不是？怎麼後悔呢？都做了。」如今兒子徐偉棟和女兒徐頴堃已長大成人，她從未要求子女供養，只望他們能財政獨立。不想成為下一代負擔的她霸氣直言：「我有手有腳，做什麼都可以，掃街也可以。」現時定居坪洲的她，閒時與好友相聚，終於找回內心的平靜。

雪梨同家姐米雪，仲有兒子徐偉棟一同受訪。（資料圖片）