湯令山考車4次「肥佬」　緋聞女友林熙彤陰笑透露：我已經甩咗P牌

唱作歌手湯令山近日被爆出考車牌4次均不幸「肥佬」不合格，引起不少網民熱議。今日（25/8）其緋聞女友林熙彤（Hazel）現身為港台電視劇《陪我講一傾心診所》開工，Hazel 大方接受《香港01》訪問時，就湯令山考牌屢屢受挫一事，她大笑之餘亦表達自己的看法。

港台電視劇《陪我講一傾心診所》開工，演員包括凌文龍、岑樂怡、李鎧霖、吳海昕、張國強、吳浣儀、陳安瑩、Bipin Karma、林熙彤、蘇振維、王靖瑩等。 （盧振輝攝）

林熙彤（Hazel）為《陪我講一傾心診所》開工。（盧振輝攝）

考車牌非易事 林熙彤替對方解圍

提及湯令山考車牌考了4次仍未通過，Hazel 笑言考車牌確實是一門深奧的學問，並表示：「唔緊要，因為呢，唔知係咪最近好多朋友去考，即係我公司都好多經理人去考車牌咁樣啦，所以對考車牌呢件事都講咗幾年㗎啦，即係大家身邊嘅朋友圈裡面，我覺得考牌絕對唔係一件容易嘅事！」

提及湯令山考車牌考了4次仍未通過，Hazel 笑言考車牌確實是一門深奧的學問。（資料圖片）

Hazel：「我覺得考牌絕對唔係一件容易嘅事！」（盧振輝攝）

自爆早已成功「甩P」 笑稱車位極度珍貴

當被問到自己有沒有考取駕駛執照時，Hazel相當得意地表示自己早已順利過關：「我已經甩咗P牌啦！」不過被問到有沒有載過湯令山，或是對方敢不敢坐她的車時，Hazel 則笑稱自己其實是「弟弟專屬司機」，其他人想坐她的車都要看緣分：「我部車我細佬㗎！我係我細佬嘅專屬司機嚟㗎。對於朋友們，都有啲朋友幸運嘅話都有坐過我車……我唔知佢夠唔夠幸運，坐我車好講緣分！」

當被問到自己有沒有考取駕駛執照時，Hazel相當得意地表示自己早已順利過關：「我已經甩咗P牌啦！」（盧振輝攝）

不過被問到有沒有載過湯令山，或是對方敢不敢坐她的車時，Hazel則笑稱自己其實是「弟弟專屬司機」，其他人想坐她的車都要看緣分：「都有啲朋友幸運嘅話都有坐過我車……我唔知佢夠唔夠幸運，坐我車好講緣分！」（盧振輝攝）

家有「霸道」弟弟 Hazel 寵弟無上限

Hazel隨後更透露家庭趣事，笑指弟弟對她的車子有極強佔有慾，連媽媽要坐車頭都要爭一番，因此自己不敢隨便載其他人：「如果畀我細佬知道咗我周圍……即係原來姐姐唔係我嘅專屬，佢會嬲㗎！（你同佢講話係男朋友囉！）唔得㗎唔得㗎！即係任何朋友坐都唔得，如果我媽坐嘅話，佢都會覺得『啊！唔得，我要坐車頭！』，連我媽都要讓佢。所以我就唔夠膽亂咁載其他人啦。」