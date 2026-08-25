名古屋亞運棒球｜胡子彤再披港隊戰衣出戰　拍畢《城寨》重啟特訓

由棒球員成功轉型為演員及歌手的胡子彤，雖然近年專注影視發展，但心底裡一直未放棄棒球夢。中國香港棒球總會昨日（24日）公布愛知名古屋亞運男子棒球港隊大軍24人名單，胡子彤的名字榜上有名，將司職內野手位置，他亦證實今次將可如期隨隊出戰，再度披上港隊戰衣征戰亞運舞台，拍完《九龍城寨之終章》後已正式重啟特訓。而早前他亦透露，隊友們完成今屆亞運後都會退役，相信會是他與隊友們的「最後一舞」！

近年由全職棒球員成功轉型為演員及歌手的胡子彤，雖然近年專注影視發展，但心底裡一直未放棄棒球夢。（IG@tonywutsztung）

中國香港棒球總會昨日（24日）公布愛知名古屋亞運男子棒球港隊大軍 24人名單，胡子彤的名字榜上有名，將司職內野手位置。（fb@The Baseball Association of Hong Kong, China 中國香港棒球總會）

胡子彤亦親自證實，今次將可如期隨隊出戰，再度披上港隊戰衣征戰亞運舞台，相信會是與隊友們的「最後一舞」！（IG@tonywutsztung）

完成《九龍城寨》續集即重投訓練 圓退役隊友「最後一舞」約定

34歲的胡子彤去年接受《明周》專訪時，便曾坦言非常渴望能出戰日本亞運會，視之為運動員生涯的最大目標！他當時透露，最大的動力來自一班同期並肩作戰多年的隊友：「下年是日本亞運會，我很想去打亞運會，最大原因是同期隊友，他們應該打完下年亞運會就會退役，所以對我來說，是一個很大的目標。」雖然備戰期間胡子彤還要拍《九龍城寨之終章》，他一度擔心未能及時回復運動員狀態，故此早已安排運動治療師及訓練員，在拍戲時一邊進行動作戲準備，拍攝結束稍作休息後又無縫接軌重投高強度訓練，為夢想全力以赴。

胡子彤曾坦言非常渴望能出戰日本亞運會，視之為運動員生涯的最大目標！（IG@peytonwong.hk）

他當時透露，最大的動力來自一班同期並肩作戰多年的隊友：「下年是日本亞運會，我很想去打亞運會，最大原因是同期隊友，他們應該打完下年亞運會就會退役，所以對我來說，是一個很大的目標。」（資料圖片/葉詩敏攝）

雖然備戰期間胡子彤還要拍《九龍城寨之終章》，他一度擔心未能及時回復運動員狀態，胡此早已安排運動治療師及訓練員，在拍戲時一邊進行動作戲準備，拍攝結束稍作休息後又無縫接軌重投高強度訓練，為夢想全力以赴。（IG@germancheung）

昔日因拍戲錯過兩屆亞運 9月將對決韓國、中華台北、泰國爭出線

當初因《點五步》踏入影壇的胡子彤，過去曾代表港隊參加廣州及仁川亞運，但前幾年因拍攝《怒火》等電影及工作日程衝突，遺憾錯過雅加達亞運及杭州亞運。相隔三年他再度回歸港棒大軍名單，胡子彤早前出席活動時亦滿懷期待表示：「希望順利去比賽！」今屆愛知名古屋亞運棒球賽事將於9月21日至27日展開，被編入B組的港隊，將惡鬥衛冕的韓國、中華台北及泰國爭取出線，而港隊首場賽事將於9月21日正式迎戰泰國。

胡子彤當初胡子彤因《點五步》踏入影壇。（資料圖片/黃國立攝）

胡子彤過去曾代表港隊參加廣州及仁川亞運，但前幾年因拍攝《怒火》等電影及工作日程衝突，遺憾錯過雅加達亞運及杭州亞運。（fb@點五步）

相隔三年他再度回歸港棒大軍名單，胡子彤早前出席活動時亦滿懷期待表示：「希望順利去比賽！」（資料圖片/盧振輝攝）