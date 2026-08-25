張國強入行50年談與TVB關係變遷　親揭不續約背後真相：多啲時間

港台電視劇《陪我講一傾心診所》今日（25/8）舉行宣傳造勢活動，前無綫資深演員張國強（KK）與吳海昕（Sofiee）在劇中首度合作飾演父女。適逢今日是吳海昕的生日，加上張國強今年恰好迎來入行50週年的重要里程碑，劇組特地在現場準備了精美蛋糕，為兩人送上雙重驚喜，場面既溫馨又熱鬧。

劇組特地在現場準備了精美蛋糕。（盧振輝攝）

驚喜蛋糕祝賀雙喜臨門

吳海昕接受《香港01》訪問時開心地表示：「驚喜呀！因為我其實今日開工，跟住我都同佢哋講我今日大日子，我都咁熱愛工作！但我見到嗰個蛋糕好開心，因為係我好鍾意嘅星星格調，佢哋知道我鍾意啲少女感嘅蛋糕，好有心呀！係咪暗示我我都仲係少女。」當被問到今年收了多少個生日蛋糕時，她說笑：「今年嘅生日……唔係好多咋，起碼都有二十幾個啦！」

吳海昕笑言生日開工係大日子。（盧振輝攝）

張國強入行50載感觸良多 重返廣播道如回到起點

對於入行半世紀，張國強感歎時光飛逝，但心態依然年輕。他回憶起四十年前離開香港電台的往事，如今重返舊地，感到既溫馨又充滿意義：「眨吓眼，時間真係過得好快，但又覺得好充實。又第五個十年，人生有幾多個十年呢？咁而家開始又進軍第六個十年，就希望可以向我哋好多年長嘅前輩學習。喺呢50年入面，我覺得好開心同好幸運，雖然有高高低低，你諗吓而家我50年之後仲可以同位『美少女』一齊做嘢，你話幾開心呢！而且係首次合作呀。」

他補充道：「兜兜轉轉，翻返嚟廣播道上，我記得係40年前，即係1986年嗰時離開，離開430嘅時候，啱啱就喺廣播道呢個電視台搬入清水灣，而家好似40年後我返返嚟呢度，又好似有一個新嘅起點，所以都有幾深嘅感受。」

張國強入行50載感觸良多。（盧振輝攝）

吳海昕被張國強眼神深度感染

談到首次合作演父女，張國強坦言當初得知接演男主角時感到十分驚喜，更打趣表示一開始不敢相信能與年輕貌美的吳海昕合作。而吳海昕則大讚張國強感染力極強，第一天對戲就讓她深刻投入角色。張國強笑言：「今次佢哋仲畀個男主角我做，我話：『唔好呃我呀？真定假呀？我哋個女主角好靚，係咪呀？』我初頭都不敢相信呀！」

吳海昕則大讚「爸爸」張國強：「出奇地好呀！第一天已經好有感覺，兩個人已經好似父女咁，一返工就『女女，早晨』咁樣。同埋今次KK哥都幫助我好多，因為我以前拍喊戲或者情緒戲之前都會好緊張，但不知點解而家一埋位，我望住佢隻眼，我就嚟料啦，就係好捨不得Daddy，所以好大感染力！」她更笑稱張國強是「入行50年、實力與顏值兼備嘅超級男演員」。

張國強與吳海昕首次合作演父女。（盧振輝攝）

提到離巢無綫，張國強透露約在兩、三年前離開TVB，但雙方關係依然良好，並以另一種全新的形式繼續合作。他指自己離巢後接拍過劇集《執法者們》，雖然屬於優酷的作品，但亦有樂小姐（樂易玲）及TVB參與其中，因此自己其實一直都有幫忙拍攝。

談到為何不選擇與無綫簽長約，張國強坦言主要考慮到個人生活與家庭：「係想用另外一個形式去合作，因為我想自己多啲時間、多啲個人私密空間，同埋屋企人都想我多啲時間陪佢哋。經過好多重嘅考慮之後，我哋覺得用呢個合作方式會比較好啲。」