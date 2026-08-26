吳婉芳三子女韓國旅行大曬兄弟紋身　英國頂尖名校畢業顏值高

現年58歲的1986年港姐亞軍吳婉芳自1993年與富商胡家驊結婚後就淡出幕前，兩人育有大仔胡智略（Caspar）、二仔胡智同（Lynus）及孻女胡智晴（Helene），三個仔女都遺傳了優良基因，顏值極高！日前胡智略、胡智同及胡智晴一起去韓國旅行，胡智同在社交平台分享了旅行點滴，並寫道：「Sibling trip made it out of the group chat ✈️🇰🇷（三兄妹的旅行終於從群組聊天成真了）。」

吳婉芳與富商胡家驊育有三名子女。（IG@lynuswoo）

三兄妹同框。（IG@lynuswoo）

吳婉芳與大仔胡智略（Caspar）、大新抱霍詠盈（Caroline）、二仔胡智同（Lynus）及細女胡智晴（Helene）。（IG@lynuswoo）

全家靚人！（IG@lynuswoo）

吳婉芳三子女圓夢韓國旅行 兄妹感情極佳英國名校畢業

日前胡智同在社交平台曬出三兄妹去韓國旅行照片，三人玩得相當盡興，胡智略與胡智同更大曬兄弟紋身！三兄妹一向感情極佳，而且個個都是高材生，當中大仔胡智略和胡智同都在英國頂尖學府畢業，細女胡智晴都在英國讀書。大仔胡智略畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位，畢業後回港工作；二仔胡智同與哥哥一樣畢業於華仁書院和哈羅公學，之後升讀牛津大學藝術系，他曾在英國的健美先生比賽中奪冠，現時更成為專業健身教練，將興趣發展成事業，並與朋友合資7位數在中環開設健身中心。

三兄妹去韓國旅行。（IG@lynuswoo）

三兄妹去韓國旅行。（IG@lynuswoo）

三兄妹去韓國旅行。（IG@lynuswoo）

兩兄弟感情好好。（IG@lynuswoo）

兩兄弟紋上韓文「호」，即姓氏「胡」。（IG@lynuswoo）

童年照。（IG@lynuswoo）

好大隻！（IG@lynuswoo）

吳婉芳超凍齡！（IG@lynuswoo）

大仔胡智略二仔胡智同相繼成婚 郎才女貌門當戶對

胡智略在2021年11月與霍英東二房孫女霍詠盈結婚，雖然這對姊弟戀一向低調，但亦成為城中熱話。霍詠盈同樣是學霸，畢業於英國皇家藝術學院建築系碩士，兩公婆郎才女貌、門當戶對。而胡智同今年5月與女友Kristy低調舉行婚禮，不少城中富豪名人都有出席，契爺「歌神」張學友亦有到場兼坐主家席見證！

最美奶奶！（IG@lynuswoo）

胡智略在2021年11月與霍英東二房孫女霍詠盈結婚，成為一時佳話。（IG@carolinefwy）

奶奶似家姐！（IG@carolinefwy）

胡智同今年5月與女友Kristy低調舉行婚禮。（IG@lynuswoo）

胡智同今年5月與女友Kristy低調舉行婚禮。（IG@lynuswoo）

胡智同與細妹胡智晴。（IG@lynuswoo）

吳婉芳二仔胡智同結婚，張學友驚喜現身。（小紅書圖片）

胡智同捧盃，媽媽吳婉芳及細妹胡智晴見證，女友更激罕現身！（IG@lynuswoo）

2022年Lynus與朋友合資開設健身中心，當時契爺張學友都有去撐場。