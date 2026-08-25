蘇志威驚爆長女凌晨堅持洗廚房　慈父落場幫手通坑渠洗足兩小時

草蜢成員蘇志威今日（25/8）出席活動時接受《香港01》訪問，提到長女蘇君喬（Yumi)創業開辦烘焙店而且生意興隆，他難掩自豪之情，大讚女兒非常能幹。

蘇志威今日出席活動。（葉志明攝）

蘇志威表示，女兒早前在工廠區開設了食品廠，今年剛好滿一週年，更在黃竹坑開設了首間快閃店。他透露開業前幾天原本以為親友只是友情支持，沒想到近兩天的生意額大增，令他大感驚喜：「一開始我以為佢啲朋友去支持買咁多嘢，點知呢兩日嘅生意係令我好吃驚，因為實在生意好好。唔知係咪啲人食完之後回頭買呢，所以我都好開心。」

身為父親的蘇志威，對女兒的事業發展亦給予了明確的指導思想。他直言不希望女兒將盈利放在首位：「我指點佢呢個生意係食品，我希望佢係做啲好食嘅嘢，呢個係佢嘅使命，唔係賺錢。因為我係屋企嘅經濟支柱，亦都唔需要佢去負擔，佢只需要去努力做佢嘅嘢。」

蘇志威看著大女兒為自己事業奮鬥感安慰。（葉志明攝）

全家撐大女烘焙店開張。（資料圖片）

親身到場幫忙 苦幹三小時幫忙清洗

雖然心疼女兒辛苦，但蘇志威仍以實際行動全力支持。他透露日前排練結束後特別到場協助折紙盒、貼標籤，甚至在收工後主動留下幫忙清理廚房：「出到去我同佢清洗咗兩個鐘頭，洗到差唔多三點鐘，同佢通坑渠、洗晒嘢我先走。」看到女兒對衛生規格要求極高、堅持每日深度清潔，蘇志威大讚女兒對顧客負責，非常佩服她的專業精神。

蘇志威大讚女兒對顧客負責，非常佩服她的專業精神。（葉志明攝）

女兒單身忙事業 草蜢世界巡迴演正在籌備

被問到女兒是否太忙而無暇談戀愛，蘇志威笑言：「我諗佢係冇時間，我哋好開放嘅，佢有冇拍拖係佢自己嘅自由，我睇佢而家嘅時間係應該冇時間拍拖。」