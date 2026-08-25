廖碧兒如沐春風傳戀70歲富商　冧曬天空「I Love B」示愛奇景

現年47歲的前華姐冠軍廖碧兒（Bernice）離巢TVB後，近年轉戰商界，將紅酒及精品咖啡生意搞得有聲有色。事業得意之餘，她的感情生活疑似同樣迎來春天！早前她被指與70歲百億富商呂禮章過從甚密，傳譜出相差23載的「忘年戀」，雖然二人未有正式認愛，但Bernice近日在社交平台瘋狂發放「粉紅泡泡」，更上載了一段疑似獲神秘人在半空寫字示愛的超浪漫短片，冧爆全網！

廖碧兒與70歲百億富商呂禮章傳緋聞。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒去年獲法國政府授予勳章，以表揚她推廣紅酒的貢獻。（廖碧兒微博圖片）

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

天空驚現「Love B」 廖碧兒風騷隔空傳情

廖碧兒在IG分享的影片中，可見蔚藍的天空上出現了一大片雲畫的奇景。雲層間清晰地呈現出一個巨型心心圖案，旁邊再配上一個英文字母「B」。由於廖碧兒的英文名Bernice正是以「B」為簡稱，這份「I Love B」的告白明顯是向她發出的專屬示愛。

片中戴著黑超的Bernice全程春風滿面，難掩戀愛中女人的甜蜜神態。她更風騷地對著鏡頭笑問：「邊個咁浪漫，喺天空上面寫Love B？邊個Love B呀，係咪你呀？係咪你Love Me？」舉手投足都散發出耀眼的神采，似乎正跟疑似另一半隔空傳情。

廖碧兒如沐春風。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒問：「邊個Love B呀？」（IG@berniceliuofficial）

心情大靚。（IG@berniceliuofficial）

邊個咁浪漫？（IG@berniceliuofficial）

網民熱議：百億新歡炮製驚喜定AI特效？

這段高調示愛的短片曝光後，隨即引發大批網民熱烈討論。有網民猜測有可能是她的猛料新歡為了製造驚喜，不惜大灑金錢聘請飛機在半空寫字，只為博紅顏一笑；不過，亦有網民突破盲腸，指這種完美的雲層變化景象，或許只是時下流行的AI特效濾鏡。但無論景象是真是假，Bernice將這份喜悅放上IG大晒特晒，已充分反映出她目前的感情生活相當美滿幸福。

網民都覺得好Sweet呀！（IG@berniceliuofficial）

緋聞男友猛料背景曝光 政商界地位超然

現年47歲的廖碧兒（Bernice）自2001年奪得華裔小姐冠軍入行以來，其豐富的感情史豐富，由當初的電視台小生劉愷威、視帝陳豪，之後傳「升級」至富二代林忠豪及百億富豪盧啟賢，每段情史都轟動娛樂圈。

而近期的緋聞對象呂禮章更是大有來頭。據悉，現年70歲的呂禮章不僅是執業建築顧問及多間上市公司的董事，更早於90年代已出任東華三院主席，並曾獲委任為太平紳士及城規會成員，在政商界地位超然，實力相當雄厚。翻查資料，其實兩人早已有影皆雙，頻繁地一同出席各大美酒佳餚盛宴。在不少公開的合照中，呂禮章總是緊貼在Bernice身旁，可見兩人交情絕對匪淺。

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照！（IG照片）

劉愷威最近再次走到觀眾眼前，且狀態不俗。（微博圖片）

陳茵媺高調喊話陳豪力破婚變謠言。（IG@aimeechan_official）

廖碧兒（左）與舊愛林忠豪（中）不約而同到場看娜姐演唱會，而男方更帶現任女友現身。（梁碧玲攝）

張玉珊與未婚夫盧啟賢。（葉志明 攝）

出身於慈善家族的呂禮章背景相當猛料且身家豐厚，其主業為建築顧問，同時在多間上市公司擔任董事。（Tung Wah Group of Hospitals﻿ FACEBOOK照片）