東張西望｜攝影師去「放蛇」反被屈偷拍裙底　高呼：你唔好誣捏我

昨日（24日）《東張西望》曾報道美容店「OPATRA London」的不良銷售手法，如今香港多間分店已經圍上圍板暫停營業。而前員工亦爆料內部的運作，先以樣辦吸引顧客，職員再進行高壓方式推銷，節目組及後發現其實不少美容店亦以同樣手法推銷。

節目組及後發現其實亦有不少美容店亦以同樣手法推銷。(節目截圖)

節目組今日（25日）繼續「放蛇」，可以見到一位來自東北的女士一坐就坐了一小時，期間店員不停向她推銷產品。當中少不免閒談一下，以增加好感度，在說服東北女士付款時都方便一點。銷售員打電話聲稱幫東北女士爭取更多的折扣，最後東北女士還是有「落搭」，由銷售員帶她去付款，當大家以為付款後回來就拿貨物，曲終人散之時，銷售員帶東北女士回到剛剛的柜枱繼續推銷產品。東北女士亦有表示：「不要了，不要了！」但銷售員仍然繼續推銷，連「big boss」都有現身，表示給予她們更多的優惠，企圖讓東北女士繼續付款。

期間店員不停向她推銷產品。(節目截圖)

東北女士敵不過銷售員的三寸不爛之舌

最終東北女士敵不過銷售員的三寸不爛之舌，還是乖乖的跟銷售員去付款，節目組之後上前向東北女士了解消費了多少：「一萬五，就買了四瓶，精華、面霜、面膜。她說試試然後開始做一樣又一樣，推銷啊，一路推銷。就說有什麼優惠啊，買什麼有什麼優惠啊，什麼二送一。」東北女士更直指不知道是什麼品牌，但因為銷售員不停推銷，所以就買了。

東北女士敵不過銷售員的三寸不爛之舌。(節目截圖)

東北女士成功付款後，銷售員立即握手。(節目截圖)

攝影師去「放蛇」

節目組派出攝影師「放蛇」，銷售員一開始十分熱情的派樣本引誘進店，之後就塗了些精華在攝影師手上，再來就是關心他身份狀況。銷售員步步進迫，更直接問攝影師：「我想問你係用咩卡啊？因為今日呢個真係好抵，呢個買個面霜會直接送埋呢個洗面畀你，成個套裝$3,810，我唔想你蝕咗，唔好蝕畀我公司。」銷售員不斷步步進迫，幸攝影師仍可全身而退。

銷售員一開始十分熱情的派樣本引誘進店，之後就塗了些精華在攝影師手上，再來就是關心他身份狀況。(節目截圖)

攝影師去「放蛇」反被屈偷拍裙底

但是，在節目組去尖沙咀分店時，就發生了一段插曲，攝影師在偷拍時，突然有一名魁梧的男職員走近問攝影師：「你係咪影緊個女同事啊？我啱啱個女同事望緊，佢話你經過咗幾日！每一次都喺度影佢，我個同事認得你啦。你影係影咩先？你係影佢個裙底啊？你會唔會有其他女仔嘅相啊？」攝影師覺得受到屈辱立即還擊：「你唔好誣捏我！」男職員之後報警處理，該美容店的門口亦愈來愈多男職員，期間有外藉職員拍下節目組人員的「大頭照」，店內的女職員就已經躲起來。警員到場了解後，亦證明了攝影師的清白。節目組再到現場時發現已經關門，而附近的店舖亦指他們已沒有穿制服，反而換上便服及戴上口罩，轉為走低調模式。

攝影師被屈偷拍裙底。(節目截圖)