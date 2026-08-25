張德蘭澳門演唱會圓滿完成　汪明荃為特別嘉賓台上慶祝79歲生日

為紀念入行60年，《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站日前於倫敦人綜藝館圓滿完成。德蘭姐邀請了汪明荃、余安安、黎耀祥為她今次個唱澳門站的特別嘉賓，而羅家英、黃淑儀、周慧敏、湯寳如也專程赴澳現身支持。

張德蘭入行60年。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站圓滿完成。(公關提供)

德蘭姐先以一曲《伴我高聲唱》為全晚演唱會揭開序幕，她在唱畢《紫水晶》後說：「記得早前很多朋友也買不到我香港個唱的門票，當時我便答應大家希望盡快可以在另一個舞台再為大家演出，今晚我便兌現了我的承諾，在倫敦人綜藝館再次為大家獻唱，多謝大家支持。我想問今晚有那些朋友在香港買不到我的門票？所以專程來澳門捧我場，可否給我聽聽你們的掌聲？」此時現場掌聲如雷，德蘭姐接着說：「多謝你們，剛才那首《紫水晶》並沒有在香港演唱會唱過，但以下這兩首歌不可不唱，特別是第一首，那是我當年在荔園獻唱時的第一首歌。」德蘭姐緊接便唱了兩首國語經典歌《高山青》和《郊道》，以及她認為充滿人生哲理和對她有很大啟發的《可知道》。

德蘭姐先以一曲《伴我高聲唱》為全晚演唱會揭開序幕。(公關提供)

德蘭姐記得香港80年代樂壇百花齊放，「差不多每一位歌手也有一首代表他們的經典作品，有些歌手的聲音和歌曲到今天我們仍然非常懷念。」接著她便唱了《我只在乎你》、《前程錦繡》、《今宵多珍重》、《為你鍾情》、《不再猶豫》和《Stand by me》組成的經典歌Medley，「那個年代的歌手很有自己的風格，我也非常榮幸曾和他們同台演出。其實在我歌唱事業的旅途上，我非常感恩，因為有很多前輩幫過我及提攜我，以下這首歌的作曲人顧嘉煇先生和填詞人盧國沾先生也是我的恩師，1979年香港電台廣播劇主題曲《茫茫路》，送給大家。」

德蘭姐記得香港80年代樂壇百花齊放 。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站圓滿完成。(公關提供)

首位嘉賓黎耀祥和德蘭姐合唱了一曲《默默無言》，德蘭姐在台上多謝黎耀祥那麼忙也來支持她，祥仔回應說：「我多謝妳才對，多謝妳給我機會來跟妳學習。」之後他便獨唱了《義海豪情》。德蘭姐再度出場先唱出《恨綿綿》，然後便是她另外兩首個人經典金曲《願君心記取》和《鮮花滿月樓》，接着第二位嘉賓余安安出場，兩人合唱了《武俠帝女花》，德蘭姐非常感激安安姐近期弄傷了腳也專程來澳門支持她，安安姐接著唱了《自由在我手》。

黎耀祥和德蘭姐合唱了一曲《默默無言》。(公關提供)

在獻唱新歌《記親恩》和《惜緣》後，「我非常珍惜今晚來自四方八面的朋友來聽我唱歌，接着我會唱一些經典歌，我希望大家也可以和我一起唱。」在和現場觀眾合唱了《萬水千山總是情》、《愛定你一個》、《問我》後，德蘭姐說：「很感恩有你們的支持，有幾位朋友我真的很想念他們，我相信你們也一樣會掛念他們。」此時便響起了《四朵金花》的旋律，德蘭姐在唱了一小段後，汪阿姐也出現在台上和他合唱這首屬於她倆的經典。唱畢此曲後德蘭姐說：「我從認識阿姐至今，她也是非常支持我，當時肥姐和明明姐也很錫我，可唔可以借大家的掌聲幫我多謝他們？」全場掌聲響起，阿姐即時回應說：「真的不敢當，我們一起做《歡樂今宵》，一起做我們的女團，我們四人各自分工，大家也配合得很好，很受大家歡迎。」阿姐續說要多謝觀眾，「現在很多行業也在復甦，無論是大場還是細場也有很多歌手在表演，有很多來自不同城市的朋友支持香港音樂。那時《四朵金花》也有灌錄唱片，當中包括了《世界真細小》」德蘭姐：「我們一聽到這首歌的音樂，人便會感到非常開心，不如今晚我們在此唱這首《世界真細小》。」

德蘭姐在台上再次多謝阿姐這麼忙，也特意過來澳門支持她。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站圓滿完成。(公關提供)

德蘭姐在台上再次多謝阿姐這麼忙，也特意過來澳門支持她，「阿姐，今晚有禮物想送給妳。」此時響起生日歌的音樂，生日蛋糕也從台下升到台中央，德蘭姐：「因為阿姐即將生日，我希望現場所有觀眾一起唱生日歌送給阿姐。」阿姐：「其實我很佩服德蘭，她年紀很小便出來唱歌，其實她的歌齡比我更長，所以我們《四朵金花》最難唱部份多數會交給她，她在娛樂圈已有一段很長的時間，後來結婚，她老公很錫他，不想她辛苦，讓她專心做一個好太太。德蘭很厲害，她去了讀中醫，可以醫人。不過近期我看到德蘭重投樂壇，又開個唱，真的替她非常開心，因為她的聲音便是非常適合唱歌，所以不要浪費這把好聲，我們通常形容這叫做第二春，我知道她接着也會去很多城市巡唱，大家要繼續支持德蘭。我今晚揀了一首歌送給大家，相信大家也是耳熟能詳，這就是《勇敢中國人》。」德蘭姐再度出場獻唱了《網中人》、《人生於世》、《相識也是緣份》，最後她以一曲《情義倆心堅》為今次巡唱澳門站畫上了完美句號。

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站 - 圓滿完成 - 汪明荃、張德蘭。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站 - 圓滿完成 - 汪明荃 。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站圓滿完成。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站 - 圓滿完成 - 汪明荃、張德蘭 。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站 - 圓滿完成 - 余安安。(公關提供)

《張德蘭情若真巡迴演唱會》澳門站 - 圓滿完成 - 汪明荃、張德蘭。(公關提供)