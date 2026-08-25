莊思敏、莊思明母親驚傳噩耗享壽82歲　一個月內見證兩女兒出嫁

拿督千金莊思敏（Jacquelin）與莊思明（Lisa）的母親、已故馬來西亞拿督莊寶太太江玉珠（拿汀江玉殊夫人），今日（27日）傳出離世噩耗，享壽82歲。長女莊思敏及三女莊思明分別在社交平台發布訃告，證實母親於本月在親友陪伴下安詳離世，完成了一生旅程，令姊妹二人痛失摯親。

馬來西亞拿督莊寶全家福。（ig@jacquelinchng）

社交平台公布訃告 喪禮於吉隆坡舉行一連三日

莊思敏與莊思明在YouTube上載紀念短片及訃告，帶著沉痛心情發文：「我們帶着悲傷和不捨去通知大家，我們親愛又敬重的媽媽在親友陪伴下離開了我們，完成了她的人生旅程 We will always love you n miss you 」據訃告顯示，母親江玉珠的喪禮將設於馬來西亞吉隆坡富貴生命館，並於8月30日（星期日）至9月1日（星期二）一連三日舉行悼念儀式。

莊思敏母親離世，莊思敏寫道：「I love you mum」。（ig@jacquelinchng）

喪禮分三天舉行。（ig@jacquelinchng）

去年莊思敏再婚跪地斟茶俾媽咪。（ig@jacquelinchng）

一個月內見證兩女兒出嫁 吻別病母成最後回憶

莊家近年喜事連連，雙胞胎姐姐莊思華在7月30日宣布訂婚。而雙胞胎妹妹莊思明則於今年8月2日與拍拖多年的楊明在馬來西亞吉隆坡舉行盛大婚禮，不過，當時莊媽媽的健康狀況已備受關注，特意坐著輪椅出席婚宴，一個月內兩見證女兒出嫁。

母親離世後，莊思明在IG限時動態分享了一張黑白婚禮舊照，相中見到她與新郎楊明一左一右夾實坐在輪椅上的媽媽，親吻其面頰，場面溫馨。莊思明感觸寫道：「I miss you so much. 希望你在天國沒有病痛，可以同爸爸快快樂樂周圍去玩！我哋每個都好愛好愛你....媽媽，永遠懷念你。」事後莊思明亦透過短訊回覆傳媒：「請給我和家人們空間和時間，亦請尊重我們媽媽，現階段不便打擾，我們一概不會回應，謝謝體諒！」

莊思明和楊明親吻媽媽。（ig@lisa_chng）

8月初結婚。（ig@lisa_chng）

莊思華上月尾訂婚，莊媽媽坐輪椅出席。（IG圖片）

莊思華則於上月尾訂婚。（IG@jacquelinchng）

父親為馬來西亞拿督 莊思敏悼念影片公開全家福

莊思明家中有四名兄弟姊妹，包括長女莊思敏、孖生姊妹莊思華（Mona）和莊思明，以及弟弟莊順勝，父親為已故馬來西亞拿督莊寶。

在莊思敏發布的紀念影片中，輯錄了多張莊氏家族的珍貴合照。除了有兩位亡父母與四名子女的全家福外，亦有2007年一家六口出遊的溫馨照片。影片中還包括莊思敏去年再婚，與比她年輕10歲的香港警隊高級督察黃耀彬（Matthew）一同向母親敬茶的畫面，記錄了母親生前的慈愛笑容。噩耗傳出後，不少圈中好友均留言送上深切慰問。