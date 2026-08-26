傅珮嘉送15歲兒子赴日留學　淚腺決堤發文：家永遠在你回頭的地方

歌手傅珮嘉（Maggie）與台灣丈夫結婚後育有愛兒，轉眼間兒子已經15歲，近日她透露送兒子出國留學，親自陪同愛兒抵達當地辦理入學及整理宿舍。面對寶貝仔離巢，傅珮嘉大感不捨，在社交平台分享多張留影，並寫下長文吐露身為人母的不捨與祝福，更坦言自己「淚腺一直在決堤」，向兒子表示：「去吧，小朋友，家沒有跟著你走，但永遠永遠，在你回頭的地方 🤍」

傅珮嘉（Maggie）與台灣丈夫結婚後育有愛兒，轉眼間兒子已經15歲。（IG@ fufuamulet）

近日她透露送兒子出國留學，親自陪同愛兒抵達當地辦理入學及整理宿舍。面對寶貝仔離巢，傅珮嘉大感不捨，寫下長文吐露身為人母的不捨與祝福。（IG@ fufuamulet）

長文告白愛兒 適時放手讓孩子自己看世界

傅珮嘉感性回憶起陪伴兒子的點滴，坦言小時候以為能牽著兒子的手走很遠，長大後才明白父母能陪孩子走的路原來是有盡頭的。她指與丈夫一起準備行李、陪同兒子看過學校與房間，把無限叮嚀偷偷塞進行李箱，感嘆：「就只能送到這裡了」。傅珮嘉幻想接下來兒子的路會有他們未見過的風景、不認識的人，會有笑有淚，也會在某些晚上突然很想家，但她認為沒關係，這些是成長一部份：「去交朋友去犯錯，去喜歡一些事情，也去經歷一些不那麼喜歡的事情，慢慢長成你自己的樣子。去吧，小朋友，家沒有跟著你走；但永遠永遠，在你回頭的地方 🤍」

傅珮嘉感性回憶起陪伴兒子的點滴，坦言小時候以為能牽著兒子的手走很遠，長大後才明白父母能陪孩子走的路原來是有盡頭的。她指與丈夫一起準備行李、陪同兒子看過學校與房間，把無限叮嚀偷偷塞進行李箱，感嘆：「就只能送到這裡了」。（IG@ fufuamulet）

傅珮嘉幻想接下來兒子的路會有他們未見過的風景、不認識的人，她認為一切也是成長一部份：「去交朋友去犯錯，去喜歡一些事情，也去經歷一些不那麼喜歡的事情，慢慢長成你自己的樣子。去吧，小朋友，家沒有跟著你走；但永遠永遠，在你回頭的地方 🤍」（IG@ fufuamulet）

曬父子今昔對比照 自爆淚腺缺堤：我很弱

雖然傅珮嘉沒在文中說明兒子的目的地，但從她貼出的照片所見有日文字、日本校服，故此得知兒子是去日本留學。她的照片中除了有母子兩人的鏡面自拍及校園景色外，亦有一張自己在車內眼濕濕的近鏡特寫，還有兒子在宿舍隔著窗戶與她講電話的影片。此外，她更上載了一組父子背影的「今昔對比照」，由當年丈夫牽著幼小兒子的手，到如今15歲的兒子已高過父親，還親密地搭著爸爸肩膀，畫面溫馨。

傅珮嘉與身處宿舍的兒子隔著窗講電話。（IG@ fufuamulet）

她更上載了一組父子背影的「今昔對比照」，這是當年丈夫牽著幼小兒子的手的照片。（IG@ fufuamulet）

如今15歲的兒子已高過父親，還搭著爸爸肩膀。（IG@ fufuamulet）

傅珮嘉笑言兒子平時並不喜歡被公開照片，但今次自己選擇「任性」一次：「媽媽知道你不愛我po你的照片，但今天就讓我很小朋友地任性一次，我很弱，淚腺一直在決堤……」字裡行間洋溢著滿滿的母愛，不少網民都感動送上擁抱，尤其是已為人母的江若琳、謝安琪、雨僑等，都很明白其不捨心情。

傅珮嘉笑言兒子平時並不喜歡被公開照片，但今次自己選擇「任性」一次。（IG@ fufuamulet）