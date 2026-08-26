「綠葉王」戴耀明北上發展一個月得一單工作：而家吊鹽水

新城電台節目《放飯ICU》最近邀請到戴耀明擔任嘉賓，接受主持譚玉瑛、林柏希及何基佑的訪問。這位「TVB綠葉王」入行多年，憑標誌性光頭及演活不少騎呢、反派角色而深入民心，年過半百的他最近終圓「上車夢」，大談榮升業主的近況以及感情生活。向來出名孝順的他，最近為了80多歲的母親，毅然決定「上車」做業主。

「TVB綠葉王」戴耀明擔任新城電台節目《放飯ICU》嘉賓。

戴耀明坦言入市買樓全為博阿媽一笑

訪問中，戴耀明坦言入市買樓全為博阿媽一笑：「佢八十幾歲人未住過新樓嘛，都係住咗兩種屋，就係木屋區嘅木屋同埋舊嘅比較舊啲嘅公屋。」他透露榮升業主後供樓壓力隨之而來，加上現時演藝工作量未必如以往穩定。他直言要積極開源，為求儲錢他早前更嘗試在朋友經營茶餐廳親力親為落場幫手，甚至洗廁所。至於演藝事業方面，他直言現在在TVB工作少了，自己亦會積極找工作：「但係我搵part time呢都係圍繞返類似呢一行嘅，譬如探下店啊，有時去幫人哋sell下啲嘢啊。因為而家都係好興呢啲嘢㗎嘛，唔穩定㗎喎，有時成個月都可能未必有一兩單啊，即係變咗比較我哋成日衰啲講，吊鹽水啊咁樣。」

戴耀明坦言入市買樓全為博阿媽一笑。（葉志明 攝）

而談到近年爆紅的「微短劇」，戴耀明指出與在TVB拍攝正劇有不同：「一個鐘一集嗰啲啦，拍廿集起碼要三個月。」而在內地拍攝「微短劇」則是：「拍廿集五日㗎啫，因為佢兩分鐘一集㗎嘛，但係嗰五日你唔好諗住每日八個鐘頭瞓覺。唔係呢啲嚟㗎喎，可能係三兩個鐘、三四個鐘，跟住就要嗱聲，總之我要五日內拍曬啦，不眠不休chur盡佢．」絕對是挑戰體力極限。

談到近年爆紅的「微短劇」，戴耀明指出與在TVB拍攝正劇有不同。（《刑偵12》截圖）

而在這個AI年代，戴耀明被問到如果要賣AI肖像權能否接受時，他笑指：「冇問題㗎，每個人都有個價㗎嘛！譬如佢呢一套或者呢一個系列嘅嘢，佢一間製作公司我聽講就係幫你買咗個肖像，跟住佢呢十套戲都用你個樣啦。」

戴耀明接受賣AI肖像權。(陳順禎 攝)

現年五十出頭的戴耀明笑言自己外表雖然似「壞人」、經常被指似卡通人物「一拳超人」，其實是因為他長年留著光頭的造型，不過他保持這個造型亦是迫不得意：「因為我地中海啦開始，咁我如果留長頭髮呢，中間個地中海突顯咗個海出嚟。」除了事業與家庭，他的感情生活亦是主持們關注的焦點。他在節目中公開擇偶條件，他表示希望能找到一位爽朗型的伴侶：「我唯一而家要揀老婆，一定要揀譚玉瑛姐姐！」主持們紛紛為他打氣，祝願他早日找到真命天女。