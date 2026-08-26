中年好聲音4｜曾志偉替尤淑情唔抵　句句有骨直斥決賽「唔好睇」

TVB歌唱真人騷《中年好聲音4》日前（23日）正式落幕，盛大的慶功宴有主席許濤和曾志偉兩位高層親臨現場，與各得獎者以及主持人車婉婉、評審肥媽和張佳添，還有一班「中聲家族」等人一起共度這個歡樂時刻。但在曾志偉接受《東張西望》訪問時，他的一番言論亦引起了不小的迴響。

盛大的慶功宴有主席許濤和曾志偉兩位高層親臨現場。(節目截圖)

曾志偉直斥決賽「唔好睇」

曾志偉表示決賽雖然精彩：「團隊真係好好，主持就更加唔使講啦！」但「唯一唔好睇」的是：「容許我說句真心話，成個騷好好睇，唯一唔好睇係咩呢？就係冠軍已經好似一定係佢咁。」他指出尹景順從頭到尾一直是大熱門，冠軍早已毫無懸念地揭曉，讓觀眾對比賽結果失去了期待與驚喜感。

曾志偉直斥決賽「唔好睇」。(節目截圖)

曾志偉句句有骨

曾志偉更直指在最後的三甲「必殺歌」環節中，他感覺許雲妮和鄭家聲的演出彷彿已經暗示著他們的落敗：「另外一點就係對第二嗰個唔fair，第一個唱完，佢都未戴耳機，仲要嗰首係深情歌喎，未企穩就開口啦，都要畀個公平嘅競爭佢嘛。我係好公道嘅，我覺得該批評就批評。」對此車婉婉立即解釋是因為節目嚴重超時，導致整個流程變得倉促。雖然曾志偉亦有表示：「呢個就係live show嘅麻煩之處，觀眾未必明白，但希望大家諒解我哋。」但是他從言語間透露著即使節目超時，也不應犧牲參賽者的演出，而觀眾亦未必會接受這個理由。

曾志偉句句有骨。(節目截圖)

曾志偉話劉洋如果參加今屆應該奪冠

對比賽水平的評論中，曾志偉提到今屆選手的水準參差不齊，甚至跟劉洋笑言如果他參賽，可能已奪取冠軍：「今日如果你喺度比賽，競爭就好激烈啦！你唔會係第三屆嘅第三，你可能係第四屆嘅第一或者第二！」這一言論無疑再一次強調了他對今屆賽制的不滿，但同時，他也表示欣賞live show帶來的即時性和刺激感，強調製作團隊的努力。