詹天文攜全新黑膠碟開簽名會　講解新歌創作理念是淡淡遺憾感覺

人氣歌手詹天文（Windy）早前成功完成個人演唱會《Windy詹天文Chapter One Live in Hong Kong》，其後再推出個人黑膠碟《無疾而終》，延續音樂熱潮！有見及此，Windy日前於大角咀一商場舉行「Windy詹天文《無疾而終》簽名會」， 與樂迷分享喜悅。

詹天文日前於大角咀一商場舉行「Windy詹天文《無疾而終》簽名會」。(公關提供)

活動上，Windy分享了歌曲《無疾而終》的歌詞意思和細談新碟的創作理念。她亦於現場獻唱多首歌曲，與粉絲進行遊戲互動，氣氛熱烈，並即場為粉絲的黑膠碟簽名留念，為現場樂迷帶來驚喜，締造難忘時光。活動開始，Windy在一片熱烈的歡呼與尖叫聲中登場，瞬間點燃全場氣氛，現場洋溢著高漲的熱情與期待。

Windy分享了歌曲《無疾而終》的歌詞意思和細談新碟的創作理念。(公關提供)

台上受訪時，談到現場有過百名粉絲到場，Windy表示十分感動並感謝他們一直支持。當被問到歌曲《無疾而終》的創作意念，Windy解釋這首歌是講述一段沒有激烈爭吵，沒有明確原因，卻最後悄然結束的感情關係，希望透過歌曲帶出一種淡淡遺憾與無奈的情感，與粉絲分享創作時的感受與心境。

現場有過百名粉絲到場。(公關提供)

此外，她更重點細談專輯封面的創作理念，被問到如果要用3個詞語去形容歌曲推薦予樂迷，Windy指：「一定是深刻、感動及共鳴，一定會好有Feel！」她透露今次特別為專輯設計了兩款不同風格的封面，希望透過視覺元素呈現歌曲中的情感層次與故事感，並為樂迷帶來更具收藏價值的作品。最後被問未來動向及工作計劃時，Windy興奮地宣布即將推出新曲：「我要出新歌啦！新歌其實已經錄好，MV亦即將開拍，大家敬請期待一下！」引得台下粉絲驚喜連連，充滿期待。

詹天文更重點細談專輯封面的創作理念。(公關提供)

傾談過後，Windy與粉絲大玩遊戲《一切都是有記憶的》，粉絲需要以口述形式去描述答案，但不可以提及答案內的詞語，讓Windy猜題，考驗彼此默契，場面非常有趣和活潑，不僅台上笑聲不斷，台下也報以熱烈掌聲與歡呼。此外，Windy也與四名幸運粉絲大玩遊戲《沒有你的新Pose》，Windy連同四位粉絲聆聽主持的指令去做動作，與Windy最接近的為勝出，場面熱鬧。遊戲結束後，Windy與粉絲大拍即影即有，引得現場觀眾表示羨慕。 Windy於活動期間演繹多首歌曲，包括《一切都是有原因的》、《在十字路口告別》及《無疾而終》，現場粉絲隨著節奏輕輕搖擺，氣氛熱烈。

Windy與粉絲大玩遊戲《一切都是有記憶的》。(公關提供)

期間，她更走到台下與粉絲合照，記錄珍貴時刻。隨後舉行簽名環節，Windy耐心為每位到場的粉絲簽名及交流，互動氣氛融洽。粉絲紛紛表示，繼早前演唱會後再度與偶像近距離見面，感到十分開心與感動，現場洋溢著溫暖愉快的氛圍。