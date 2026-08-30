高海寧專訪｜揭當年被屈包養真相　曾窮到人情都畀唔起：得六百幾

高海寧在劇集《夫妻的博弈》中，演活了低谷逆襲的「姜幸如」；現實中的她，同樣走過人生起伏。入行18年，從港姐時遭輿論圍攻、到入行後被貼上「性感花瓶」標籤，甚至一度陷入抑鬱險做「傻事」，但她始終沒放棄，近年還憑《新聞女王》勇奪「最佳女配角」，用實力證明自己。今集《由零說起》，我們請來高海寧，一切從她的南京童年故事說起。



高海寧最近接受《香港01》的「由零說起」訪問，除了分享她的成長經歷外，還剖白了入行18年的高低起跌。（鄧倩螢 攝）

場地提供：FWD House 1881

髮型： SingTam@ArtifyLab

童年於南京由外婆湊大 軍人舅父嚴格管教養成按部就班性格

談起童年生活，高海寧形容自己：「我算係一個好乖嘅女仔。」小時候在南京由外婆撫養長大的。由於父母當時需要專心在外奔波做生意，就把她和兩個弟弟交由外婆照顧。加上其舅父是軍人，她從小就在極其嚴格的家教下成長，甚至笑言自己是「被由細打到大」。

高海寧童年於南京由外婆湊大，自小已經幫手照顧表弟、表妹。（微博圖片）

高海寧回憶道，家中有表弟和表妹，但只要表弟妹做錯事，舅父第一個打的就是身為大姊的自己，原因是認為她沒有照顧好弟妹。這種成長環境令她從小做事就非常小心翼翼：「例如你設定咗框架畀我，我係唔會跳出框框嘅，我係一個好按部就班嘅女仔。」

她印象最深刻的一次被懲罰，帶著表妹去鄰居家玩得太開心，不知不覺天黑了，外婆四處尋找找不到。回家後，舅父非常生氣，便用衣架等工具狠狠地打了她一頓，讓她從小就很怕犯規。而在學校裡，高海寧也是老師吩咐甚麼就做甚麼，從小就擔任少年先鋒隊隊長、班長、電台台長等校內職務，故深得老師喜愛。

高海寧說小時候在南京的有趣生活體驗，對她日後的演戲生涯幫助極大，讓她更容易理解與想像舊時代角色的生活與內心世界。（鄧倩螢 攝）

歷燒煤爐倒痰罐生活 成演戲養分

而在當時的南京，高海寧笑指算是體驗過七、八十年代香港人特有的生活。當時她居住的地方家裡沒有洗手間，晚上上廁所只能使用痰罐，第二天早上再拿去倒。她笑談一段童年糗事：有一次倒痰罐時，因為年紀小手握不穩，就把整個痰罐掉了進糞池裡，當時嚇得不知所措，只能「算啦，由得佢啦」。

此外，冬天為了取暖，家裡要燒那些很多洞的蜂窩煤來煲熱水，並用管道通向屋外；洗澡又沒有熱水爐，要將水燒開後倒進保溫水壺裡。夏天吃西瓜時，因為家門口有一口井，外婆便會把西瓜裝到桶裡吊進井水中冰鎮，比放在冰箱裡冰得更快。高海寧穿的棉襖、毛衣、鞋子，也全是外婆一手一腳縫製的。高海寧坦言，這些同齡人未必經歷過的有趣生活體驗，對她日後的演戲生涯幫助極大，讓她更容易理解與想像舊時代角色的生活。

高海寧（右）小學時品學兼優。（微博圖片）

小時候多病痛 外婆無微不至照顧

雖然當時在能在農曆新年及暑假才見到父母，但高海寧從不覺得缺乏愛，因為外婆、姨媽、舅父等家人給了她無微不至的關懷，所以即使是學校家長日，父母未能陪同出席也不會有不開心的感覺，她表示：「細個都會有疑問，點解人哋爸爸、媽媽都喺身邊，我爸爸媽媽唔喺身邊呢？當然婆婆會同我解釋佢哋要工作啦，細個又唔會諗咁多嘢，開心就得了。同埋因為我讀書成績好，成日被讚，所以屋企人都好鍾意同我開家長會。」

高海寧回憶道，小時候自己經常生病，膝蓋常常痛到無法入睡。每當她痛得難受時，外婆就會一整晚通宵不睡，一邊用竹扇為她搧風，一邊不停地幫她按摩、敲打膝蓋舒緩痛楚，因為只要外婆的手一停，她就會痛醒。還有一次深夜，她高燒至40度，連吃小米粥都感覺不到甜味，由於當時交通不便且小診所夜間不營業，外婆馬上背著她一路奔跑去市級的大醫院。看著外婆因心疼自己而不斷哭，高海寧至今記憶猶新，「即使我之後來咗香港，婆婆都經常嚟照顧我哋，一直留喺我身邊到我30幾歲，直到有一次佢跌傷腰骨才返南京，嗰次我喊到傻咗。」

高海寧自細與婆婆已經有深厚的感情。（Instagram圖片）

13歲來港與父母團聚 面臨學習、生活環境驟變

13歲那年，剛小學畢業的高海寧迎來人生的轉折點，父母決定接三姐弟來香港生活並升讀中學。當時高海寧在南京憑優異成績考上了全校僅有兩個名額的省重點中學，但她為了能與多年未見的父母一家團聚，毅然放棄了學位。「因為未試過同爸爸、媽媽相處，所以嗰時好開心、好興奮，終於可以同爸爸媽媽一齊住了。」

高海寧13歲的時候從南京來港，與父母團聚。（Instagram圖片）

來港後，高海寧面臨語言與環境的雙重挑戰。當時她完全不懂廣東話，聽也聽不懂，加上沒有過往成績作為參考，經由中央派位被分配到一間Band 5學校的「最差班別」。然而，由於在內地打下紮實學識基礎，除了英文之外，其他科目對高海寧來說非常簡單，第一個學期期中考，已考取了全級第二名，震撼全校，連精英班的學生都紛紛跑來「八卦」這位「新同學」。

高海寧特別感激當時學校的老師，雖然是Band 5學校，但教學非常用心。她說由於在南京五年級才開始學習26個英文字母，英文基礎遠落後於香港學生，老師便特地進行分班教學，天天逼她們聽BBC新聞、做文法練習，「試想下，我啱啱嚟香港嘅時候，剩係識Hi，How do you do？How are you？I am fine，thank you！呢啲程度，但係我最後會考英文考到C級囉。」而除了學業外，高海寧稱班裡同學對她非常友善，沒有半點歧視，還教她講廣東話，讓她迅速融入了校園 。

高海寧來港後，積極融入新環境。（受訪者提供）

爸爸生意失利 一家五口曾擠漏水天台屋

來港初期，高海寧稱曾因父親生意失利，當時一家五口擠在一間天台屋居住，屋頂只是一層隔熱板，夏天酷熱無比，下雨天則到處漏水，需要用盆去接水。高海寧更憶起，有一次香港下起大冰雹，冰粒巨大，砸在天台屋頂上發出巨響。當時父母出外工作，只有她和兩個弟弟在家，三人很害怕，打開門看到滿地都是像乒乓球大小的冰粒。「好記得當時電影《咒怨》上映，我屋企當時正正係望到旺角百老匯戲院，佢哋掛咗一張好大嘅電影海報，所以爸爸媽媽唔喺屋企嘅時候，我哋永遠唔敢打開窗簾，一開就嚇死。」

高海寧稱父母極力保護孩子，從不讓她們幫忙擺檔或吃街邊食物。（Instagram圖片）

高海寧笑言，還有一次，一隻極大的蟑螂爬進屋內，三姐弟嚇得不知所措，又不敢出手打。高海寧便拿著一張被子，帶著弟弟三人站在書桌上，用被子擋住自己，一直舉著被子維持這個姿勢，直到晚上11點父母下班回家。

當時父母在女人街擺檔維持生計時，高海寧則負起照顧兩個細佬的重任。（Instagram圖片）

當時，高海寧父母轉往女人街擺檔維持生計，但極力保護孩子，從不讓她們幫忙擺檔或吃街邊食物，只要求她們放學馬上回家做功課。高海寧則肩負起照顧兩個弟弟的責任，幫忙翻熱媽媽煮好的飯菜，陪伴弟弟。雖然她笑言自己一生從未經歷過反叛期，但慶幸父母當時的嚴格管教，「否則無法想像你會變成一個點嘅人。」

參選港姐竟因想去加勒比海旅行 面對失實報道媽媽自責暴瘦20磅

雖然父母出於保護，從不讓高海寧做暑期工，但中五會考後有近三個月的假期，都要找些事情來做一下，她第一份工就是到李璨琛開設的潮店Subcrew工作；期間，身材高䠷的高海寧，曾在街上遇過星探，讚她「很漂亮」、「做模特兒吧」，但她擔心是騙人的，直至後來，見到國際知名模特兒公司Elite的比賽海報，媽媽就說既然有那麼多星探找她，不如正規參加這個比賽，「當時一齊贏嘅係王丹妮，佢17歲、我18歲，我哋真係識於微時。跟住我就簽咗Elite，但之後中六開學要讀書，很多試鏡都去唔到，所以基本上係冇乜點做過模特兒。」

高海寧參加港姐之前曾參加模特兒比賽，當時更與王丹妮一齊勝出，兩人至今仍保持好好友誼。（Instagram圖片）

至於後來參選《香港小姐》，高海寧笑言：「嗰個年代成日會聽到，妳個女咁靚，大個去選港姐啦。」當時街坊鄰居經常誇讚她漂亮，勸她參選港姐，媽媽信以為真，便由她18歲時勸她嘗試。起初父親是反對的，因為覺得她讀書不錯，直到她21歲那一年，當屆港姐前往加勒比海，爸爸拿著報名表對她說：「阿女，如果妳入圍，真係可以當去旅行，爸爸未必會帶到妳去加勒比海旅行。但佢又講，全香港咁多女仔參加，妳未必得嘅，試下報名啦。」

高海寧續言：「其實我當時係有啲抗拒嘅，你試諗下，好多參加香港小姐嘅女仔都係外國讀書返嚟，如果輸咗，返去外國冇咩人識你，但我所有同學仔都喺香港，我報咗名之後，成個電話被轟炸：妳參加香港小姐啊？」

高海寧笑指媽媽從她18歲時就已經叫她參選港姐。（Instagram圖片）

高媽媽年輕時也非常靚女。（Instagram圖片）

最後，高海寧還是抱著「未必得嘅，當去旅行」的心態去參選，還記得面試時穿著T恤牛仔褲，沒想到最後成功入圍。然而，當時正值狗仔隊與娛樂雜誌最盛行的年代，作為大熱門的高海寧在加勒比海換了十多套泳衣，瞬間成為所有媒體追訪的焦點。她直言自己在中學時期對「身材出眾」毫無概念，因為當時學校的體育課與游泳課均是男女分開，加上她身兼多職、性格爽朗，同學從未在她面前討論過身材問題。那如何應付突如其來的那麼多套泳裝？高海寧直言：「當時真係咩都唔識，而且無得揀，叫我著咩咪著咩囉。」

高海寧終於在21歲那年去參選。（TVB視頻截圖）

高海寧當年一參選就被視為大熱，最後奪得「旅遊大使獎」。（TVB視頻截圖）

對於當年參選期間是非不絕，被指經常講大話、扮富貴及曾因身材太好被質疑隆胸等。高海寧自言當時仍「一嚿飯」，不懂應對媒體，鋪天蓋地的報道讓她措手不及。更糟糕的是，很多雜誌為了吸引眼球而「生安白造」新聞，甚至將照片惡意P圖至身體變形。讓從小到大深受老師和同學喜愛的高海寧，第一次感受到被人不喜歡：「嗰刻會感覺點解個個都好似針對我，個個都唔鍾意我咁」，但卻完全不知道該如何為自己解釋。

但「樹大招風」，當年高海寧參選期間，承受不少輿論。（TVB視頻截圖）

高海寧笑言當時選美結束後，其他佳麗在決賽後台因落選而哭泣時，她心中只有一個念頭：「終於都結束啦，我終於可以離開呢度。」（TVB視頻截圖）

看著女兒承受巨大的輿論壓力，高海寧媽媽陷入深深的自責，「我選嘅過程之中，我媽媽係後悔嘅。」高媽媽認為是自己將女兒推入一條不應該去的路，每晚躲起來偷哭，在女兒參選的幾個月內暴瘦了20磅。而高海寧自己也承受著極大壓力，直言當其他佳麗在決賽後台因落選而哭泣時，她心中只有一個念頭：「終於都完咗啦，我終於可以離開呢度了。」

揭當年「半裸照」流出始末

談到參選期間流出一張大膽「半裸照」。高海寧稱那時那是她髮型屋的宣傳目錄，當時戴上假的短髮、展示背部剪裁，事後被告知照片不會公開，豈料後來該輯露背照竟被流出，「我係好大衝擊嘅，因當時現場有攝影師、嗰間髮型屋嘅老闆娘，同埋創意總監。而呢張相最後係因為個髮型唔係佢哋想要嘅髮型，所以係唔會出街、唔會用。」而照片曝光後，高海寧有嘗試去問究竟，最後當然得不到「真相」，但這事的確讓外界對她產生了「隨便」的負面觀感，讓她大受打擊，不開心到哭。「因為我唔知同邊個解釋啊，或者我解釋，邊個會信我呢？」

高海寧稱當年「半裸照」流出風波，的確令外界對她產生了負面觀感。（鄧倩螢 攝）

爆當年「被包養」背後真相 爸爸痛心自己無背景

而最令高海寧激氣的是，有狗仔隊因要「交故仔」，竟用黑色剪影捏造「富商A」、「包養」、「忽然富貴」等失實新聞。高海寧笑言：「我都無突然富貴過，一直都係住喺我屋企。」最讓她感到無奈的是，多年後一位記者遇到她，竟主動向她道歉，並親口說出真相：「一直都想同妳講聲唔好意思，其實我哋知道被包養嗰個人係邊個，我地喺會所見過，但我哋唔寫得佢。因為寫妳，大家真係會買書睇，只要寫妳銷量就會好高。」

當見到愛女被捏造新聞時，高爸爸搞到心痛又自責。（Instagram圖片）

面對記者的坦白，高海寧直言：「你有無諗過我要用幾多努力先可以扭轉呢件事，你有無諗過對我嘅聲譽有幾大影響？佢話我哋知啊，但老闆落order，我哋冇辦法。」而家人的信任成為高海寧當時唯一的支柱，甚至爸爸曾心痛地對她說：「佢話最衰都係爸爸冇能力、我哋冇背景，幫妳唔到，所以妳先會被人寫。」這番說話讓高海寧無比傷感，「有一段時間，我真係有認真考慮過不如唔好做呢行。」

初入行零收入 800元人情也付不起

但上天總愛「捉弄」高海寧，每次她萌生退意的時候，總有「一隻手」在背後推著她前進。拍完第一部電影《美麗密令》後，她本打算重返校園，卻被安排去藝員訓練班做旁聽生，但還沒上堂，又被派往主持旅遊節目及採訪2010年南非世界盃節目，開始獲得觀眾關注。

高海寧曾參演電影《美麗密令》。（《美麗密令》電影截圖》）

高海寧曾採訪2010年南非世界盃。（Instagram圖片）

星途看似平穩，但高海寧原來也經歷過生活拮据的日子。她回憶，在參選港姐期間是完全沒有收入，當時主要是出席慈善酒會與親善訪問。她深刻記得，在港姐結束至前往世界盃之前的該段時期，自己也面臨過經濟危機。「我最記得係徐淑敏（現名：徐菁遙）結婚，當時人情公價係畀八百蚊，但我成個戶口得六百幾蚊，我只可以提到六百蚊出嚟畀佢，所以我係好唔好意思，人情得六百蚊，但已經係我全副身家，你知嗰啲零頭係提唔到出嚟，要夠一百先得。」幸得當時父母在經濟上給予支持，才渡過難關。

高海寧自爆在港姐結束至前往世界盃之前的該段時期，自己也面臨過經濟危機。（鄧倩螢 攝）

《美女廚房》後工作接踵而至 「浸泥漿」成經典畫面

其後，監製錢國偉邀請她參加《美女廚房2》泰國篇，當時一張「象鼻頂胸」的照片，讓她回港後工作接踵而來，從此未曾停過。談到該張噴血圖至今仍在網上瘋傳，令人津津樂道。她坦言事前不會知道會這樣，當時被捲起後腦海只有一個想法，就是「攬實個鼻，唔想跌下來」，根本沒想太多。至於另一幕在到越南拍飲食節目《為食總司令》中浸泥漿的「黃金畫面」，也成為經典。有沒有想過會這麼震撼？高海寧無奈說：「其實無預期架，導演亦唔係特登。唔通妳著T恤去浸咩？去浸泥漿都係著泳衣架啦。」雖然這些圖片與片段在網上「老是常出現」，但高海寧直言絕對不會主動去翻看，現在她也只會看新聞，娛樂新聞已經沒看很多年。

高海寧憑《美女廚房2》泰國篇奠定「咪神」定位。（節目截圖）

這幕浸泥漿也非常經典。（節目截圖）

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