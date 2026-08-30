高海寧專訪｜從小被灌輸男生險惡　家禁露營遊船河：仲有得剩嘅？

高海寧憑藉《新聞女王》中的「許詩晴」一角勇奪「最佳女配角」，演技獲得肯定。從參選港姐到入行初期，高海寧無論拍劇或做綜藝，總與「性感」劃上等號。這形象雖帶給她不少工作，但也令她陷入自我懷疑，甚至討厭這兩個字，曾一度「封胸」求轉型；不過後來她領悟到，人生並非為別人的眼光而活，決定坦然接受，展現最真實的自己，昔日被標籤為「性感花瓶」的她，如今成為獨當一面的女主角。近日，高海寧接受《香港01》專訪時，剖白了自己對性感的看法，更透露疫情期間，曾陷入抑鬱漩渦，險些走上絕路。



海寧接受《香港01》專訪時，剖白自己對性感的看法。（鄧倩螢 攝）

場地提供：FWD House 1881

髮型： SingTam@ArtifyLab

曾討厭性感刻意「封胸」

多年來，外界都將焦點放在高海寧的身材上，被問及對「性感」二字的心態是愛還是恨時，高海寧坦言這取決於人生階段，她曾經非常不喜歡這個詞，為了衝破這個標籤，高海寧曾嘗試過各種方法，包括：永遠穿高領衫、封胸，監製也有幫助她飾演各種不同類型的角色，無奈的是成效不大，每當只要有一些性感方向的鏡頭，便會成為討論焦點，「呢個詞語令到大家完全忽略咗我另外一啲嘢，例如我自己本身嘅性格，或者我喺其他方面嘅努力，係完全被人忽視咗。」

高海寧坦言曾很抗拒「性感」兩個字。（Instagram圖片）

高海寧坦言性感是一把雙面劍，直到30歲迎來人生轉捩點，人長大了、視野開闊了，她開始學會接受與坦然面對：「唔係個個女仔都可以性感，嗰種所謂嗰風情萬種，其實係一件好靚嘅事，例如鍾楚紅，我係女仔見到都好鍾意。然後我就反思，點解要因為人哋對我嘅睇法而咁抗拒？所以我開始接受，接受之餘，我亦希望做返自己。我問自己，好似咁多年我都係為人哋而活，好希望改變自己喺人哋口中嘅印象、說法，但其實我點做都有批評嘅聲音，都有人一定唔鐘意我，鍾意我嘅，唔需要我解釋都會鍾意我，當明白呢個道理後，我決定做返我自己，所以2016年嘅時候，我剪短咗頭髮，出活動開始會著褲，因為我性格明明係一個好爽朗嘅女仔，而且我又生得高大，我係可以駕馭唔同風格嘅衫，咁就開始由諗法嘅轉變，變咗係成個人嘅轉變。我以前可能係比較注重人哋對我嘅睇法，但我而家就係理得你呀，我做返我自己。」高海寧更笑指當她展現最真實的自己時，反而贏得大眾的喜愛。

但後來她領悟到，人生並非為別人的言論而活，做回最真實自己。（Instagram圖片）

初拍劇感無助 遇文偉鴻開竅

在戲劇道路上，高海寧透露自己當年並未讀過無綫電視藝員訓練班，完全是一張白紙直接踏進劇組，初入劇組時相當無助。她記得第一個給她拍劇機會的是監製劉家豪的《讀心神探》，那是她人生第一部劇集，第一場戲就是在後巷拍爭執被殺的戲份，與曹永廉搭檔。

高海寧自言拍《讀心神探》時，只是一張白紙。（《讀心神探》劇集截圖）

高海寧笑指自己當時的演技非常隨意，並非態度隨意，而是當時自己的能力程度僅止於此。（《讀心神探》劇集截圖）

高海寧回憶道，當時在現場慌張得騰晒雞：「其實劇本每個人都識睇，對白每個人都識講，但係用咩語氣講、點講、點演，唔知道！又冇人教，去到現場睇人哋點做，自己就嘗試跟住做。」她坦言當時的演技非常隨意，並非態度隨意，而是當時自己的能力程度僅止於此。

高海寧稱與文偉鴻合作時受啟發。（《法網狙擊》劇集截圖）

對方教會她喊戲都有很多種，不是有眼淚就叫喊。（《法網狙擊》劇集截圖）

真正讓高海寧對演戲開竅的，是監製文偉鴻（Jazz）。高海寧表示，當時文偉鴻在一個飲食節目中看到她分享與外婆的經歷，發覺她內心擁有豐富的情感，於是給了她機會參演《法網狙擊》，「嗰個角色對我嚟講係一個好大嘅轉變，Jazz真係會喺現場教你點樣演，佢同我講喊戲有好多種，唔係有眼淚就叫喊，點樣喊會感動到觀眾。我真係由一張白紙，開始有一個人願意幫我填上顏色。我會覺得嗰時係一個啟蒙。」

《天梯》拍調情戲被揶揄

問到初時拍劇可以遇過「蝦碌」狀況？高海寧最深刻拍攝《天梯》時，有一場戲需要她主動去「調戲」黃德斌。「當時我好新又驚，調戲？點調啊？又唔敢掂佢，又唔知道掂邊度，完全係不知所措。就算知道係要搭肩膀摸一下，但隻手都好生硬。」

高海寧好深印象拍《天梯》要調戲黃德斌。（《天梯》劇集截圖）

高海寧表示多得黃德斌這個好拍檔教導。（《天梯》劇集截圖）

當時現場的導演忍不住脫口揶揄了一句：「有邊個女仔唔識調戲男仔架？」這句話讓本就慌張的高海寧更加恐懼：「咁真係唔識嘛！冇人教過我，點會識？我相信而家你叫一個女仔去調戲男仔，佢哋都未必識。當時我已經驚到唔知點做，聽到呢句說話更加驚。」好在搭檔黃德斌及時伸出援手，貼心地一步步引導她：「黃德斌好好，佢同我講『妳隻手可以搭一搭我膊頭，然後向下滑，我就已經會縮』，佢會咁樣教我，我咪儘量做。」

由「花瓶」到演技被肯定

由昔日被外界指為「花瓶」，到後來逐漸接拍有發揮的角色，高海寧坦言自己從未有過「要證明給別人看」或「要撕掉花瓶標籤」的強烈心態。「我只會從過往嘅經驗裡面慢慢吸收更多嘢，思考點樣準備角色、點樣演得好啲。無話想要證明啲咩，我冇呢個心態。甚至乎以前人哋問我想唔想攞獎，我冇特登想攞獎，我經常都覺得，如果角色係受歡迎、係大家都認可嘅，妳先好攞，如果唔係，我寧願唔攞！所以當日憑《新聞女王》攞到（「最佳女配角」），我係好開心。」

高海寧憑藉《新聞女王》中的「許詩晴」一角勇奪「最佳女配角」。（Instagram圖片）

高海寧近年演技獲得肯定。（Instagram圖片）

難忘佘詩曼無私助入戲

談到攞獎時，高海寧特別點名感激視后佘詩曼（阿佘），問到對方是否對她影響很大？高海寧直言阿佘是一個很好的前輩，並分享了二人首次合作《賭城群英會》時，一段令她難忘的拍攝經歷。高海寧稱當時劇情說她失戀，需要一邊講大量對白一邊流淚。拍攝中途，高海寧因為情緒淡掉而哭不出來，當時鏡頭是拍她的近鏡，阿佘其實只需露出背面，但阿佘竟願意陪著她一起哭，更即興加對白「刺激」她。「佢見到我喊唔出，即興加咗啲對白去刺激我，我鼻頭一酸，即刻又重新喊過。我好記得佢當時一邊幫我擦眼淚，一邊講『我知妳得嘅！妳一定做得到嘅！』嗰一刻我真係覺得自己一定做得到，然後就嚟料了。」

高海寧直言佘詩曼是一個很好的前輩。（Instagram圖片）

兩人私下也非常Friend。（Instagram圖片）

高海寧感嘆道：「講真，我喊唔喊得出對佢嚟講係無所謂，佢點都哭得出嘅，但佢願意幫妳！呢個係我好深印象嘅，原來一個主角，點解佢經常畀人感覺同佢一齊拍劇嘅人都好鍾意佢。佢就係有呢個凝聚力，佢真係會為咗成套劇、為咗每一個人嘅表現著想，做好多嘢。」

拿獎後反赴內地進修 受吳鎮宇一建議啟發

2023年，高海寧憑《新聞女王》一舉奪得「最佳女配角」受到肯定後，並未趁著勢頭瘋狂接劇，而是毅然到內地參加《無限超越班2》，及到北京修讀演藝課程，令不少觀眾感到意外。高海寧解釋：「《無限超越班2》都係一個機遇，人哋邀請我去，我就真係抱住一個學習嘅心態。因為我哋入行嘅時候真係冇上過堂，冇系統性咁去學過戲，所有嘢都係喺片場睇人哋點做、憑感覺去做，所以我經常話我係一個『感受型』嘅演員，冇乜技巧。咁參加呢個節目可以遇到吳鎮宇、郝蕾、梁家輝、葉童、爾冬陞這些頂級演員和導演，佢哋而家喺我面前睇我演戲後即時畀評價去改善，呢啲機會求都求唔到！」

高海寧攞獎後，毅然回內地參加《無限超越班2》進修演技。（微博圖片）

又去上堂提升演技。（Instagram圖片）

而在《無限超越班2》中，吳鎮宇的一個提議給予她極大啟發，「鎮宇老師同我講：『妳要睇多啲小說。』因為好多時劇本畀嘅只係地點同目的，然後兩個演員就開始講嘢，目的性比較強。但小說會描述得好仔細，會畀你好多幻想空間。佢叫我要去培養呢個畫面，先可以令演技有多樣性同變化，而唔係只有一種演法。」

吳鎮宇建議高海寧多看小說。（《無限超越班2》節目截圖）

曾陷抑鬱漩渦險做「傻事」

2020到2022年間，高海寧有多套劇集出街，勢頭強勁。外界看似事業順遂，但原來這兩年，給人感覺性格開朗樂觀的高海寧，曾陷入極其嚴重的黑暗期，甚至患上抑鬱。她坦言：「係嘅，我係經歷過情緒健康嘅問題。」高海寧表示，那兩年正值疫情，她需經常中、港兩邊走，不停接受隔離。就在這段期間，她的外公與爺爺相繼去世，但因隔離，她連兩人的最後一面都無法見到，成了她心中無法彌補的遺憾，「有好多嘢積埋咗，喺嗰段時間內發生。」

高海寧記得當時剛從內地完成隔離回到香港，她有天開車回公司途中接到媽媽的電話，告知外公離世的消息。那一刻她完全無法接受，將車停在路邊痛哭至無法開工。「因為我係外公和外婆湊大嘅，嗰刻嘅感受就係妳一世都再見唔到呢個人！無論妳幾掛住佢，佢都唔會再出現喺妳面前，妳覺得一返到南京就可以見到嘅嘢，妳以後都見唔到。」

高海寧透露曾有段時間陷入抑鬱漩渦。（鄧倩螢 攝）

為了奔喪，高海寧向公司請假趕回南京，但又必須再接受14天的酒店單獨隔離。在酒店房裡的日子，她形容為「極難捱」，每天以淚洗面。「我係日日都喊，而冇人幫到我。當時酒店會有一位心理輔導每日打電話來問我『妳今日點啊』，但佢又唔可以嚟見我，只可以每日打電話慰問。而我嗰刻嘅心態就係：『你問我做咩？你又幫我唔到，你又同我唔熟。』當時我覺得自己好似變咗一隻刺蝟，渾身帶刺，覺得呢個世界我要自己去面對，冇人幫到我。」

高海寧形容自己情緒出現問題那段時間，整個人好像變了一隻刺蝟，渾身帶刺。（鄧倩螢 攝）

那段時間，原本就是「I人」的高海寧變得更加封閉，甚至將WhatsApp和WeChat等所有社交通訊軟體全部關閉，完全斷絕與外界聯絡，陷入自我孤立的狀態。而真正促使高海寧尋求醫生幫助的，是一次萌生極端念頭的街頭經歷，「有次我同媽媽去超市買完嘢，我拿住兩袋嘢企咗喺馬路邊，等過馬路。突然間有部大貨車喺前面高速駛過，嗰一刻我腦裡面出現咗一個想法，『如果我行出去會點呢？』就係因為呢個諗法，我下意識地向後退咗一步，然後我就覺得，點解我會諗呢啲？然後我第二日就去咗睇醫生。」

出現軀體化反應 研讀心理學自救

高海寧隨後求助於精神科醫生及臨床心理學家。高海寧坦言，自己當時曾出現嚴重「軀體化反應」，包括失眠、焦慮、身體局部麻痺、手震及無緣無故地哭，思考方式亦變得極度負面：「你會覺得事情愈來愈差，甚至覺得我救唔到自己，好像我以後都會唔開心。」

當時高海寧正拍攝《童時愛上你》。（《童時愛上你》劇集截圖）

高海寧稱吃了醫生開給她的藥物後，雖然可舒緩症狀和平靜心情，但也導致情緒失去起伏，無法正常進行戲劇演出。「太平靜你會做唔到戲，所以我好快就已經冇食藥了。」當時她正要拍攝《童時愛上你》，劇中她飾演一名因失憶而智商變成8歲的開心女孩，這對當時身患抑鬱的她來說，是極大的考驗。

劇中高海寧飾演一名因失憶而智商變成8歲的開心女孩。（《童時愛上你》劇集截圖）

幸好的是，當時劇集延期開拍，高海寧得以獲得喘息空間，並去了一趟旅行，這也是她人生第一次獨自旅行。而在旅途中的陌生人，竟將她從深淵拉回來。高海寧回憶，身邊的朋友因為怕刺激她，總是小心翼翼地呵護她，但旅途中的陌生人卻直言不諱地罵醒了沉淪在漩渦中的她。「當我好任性咁沉淪喺嗰個漩渦裡面，嗰啲陌生人係會鬧醒你！佢同我講：『其實我都想救妳出嚟，我知道妳好想好返，但妳冇畀我覺得妳想企出嚟！我伸手畀妳，妳都要伸手畀我拉妳出嚟。妳都要踏妳嗰一步出嚟，唔係我拉住妳，妳仲喺度喊好慘啊！」

高海寧去旅行調整心態。（Instagram圖片）

高海寧去旅行調整心態。（Instagram圖片）

這番話讓高海寧反思自己是否一直沉淪在「受害者」的心態中。當刻她決心踏出漩渦，開始接觸佛教、抄寫經文，並深入研讀心理學書籍，將各派學說融合以調整心態，學識轉念，最終走出了抑鬱陰影，也令她深深深會心、身健康的重要性，不要把自己拉得太繃緊。而這段走過這段「黑暗」經歷，亦讓高海寧的人生厚度得到了昇華。她開始以更深入、更底層的視角去理解人性的複雜性，除了幫助到她演繹角色外，亦令高海寧近年整個人給人感覺變得立體、思想更有層次。高海寧亦呼籲大家，不要覺得「我去睇醫生，係咪即係我有精神病啊？」，其實並非這樣，情緒出現問題就跟感冒一樣，要及時去看醫生。

高海寧接觸佛教、抄寫經文，並深入研讀心理學書籍，將各派學說融合以調整心態，最終走出了抑鬱陰影。（Instagram圖片）

高海寧稱自己現時整個心態轉變了。（鄧倩螢 攝）

肩負養家重擔 賺錢給兩弟遊學看世界

除了演藝事業外，高海寧也是圈中公認的孝順女與好家姐。身為家中長女的她，一直自覺地將家庭責任扛在肩上，更曾對弟弟說：「你唔使養家，有我喺度！」高海寧直言，入行後發現眼界與見識是非常重要，所以在剛賺到錢時，便主動提出資助兩個弟弟去外國遊學。「啱入行嘅時候，我話你哋去遊學團，全世界任何國家任揀！我心諗應該都係美國或英國，結果佢哋揀咗日本和台灣，因為佢哋好鍾意動漫和畫畫。」

大弟弟取得雙學士學位，讓高海寧感到無比自豪。（Instagram圖片）

高海寧非常疼惜兩個弟弟，一家5口感情要好。（Instagram圖片）

高海寧表示，兩個弟弟非常懂事，即使是想去旅行，也會認真做一份詳細的旅遊計劃書給她，說明七天的行程與預算，她便撥款給他們去增廣見聞。甚至弟弟後來去外國讀書，亦主要靠自己的積蓄，只有不足時才向姐姐暫借並承諾歸還，令她極為欣慰。如今，大弟弟取得雙學士學位，讓高海寧感到無比自豪。

外婆成最強後盾

外婆更是高海寧內心最強大的精神後盾。高海寧分享，外婆雖然已八十多歲，但為了她特別學會了用手機打視訊電話，只要外婆打來，無論何時何地她都會接聽。而且無論發生甚麼事，外婆都會支持她和陪伴她。高海寧回憶起第一次失戀，自己躲在房間哭泣，外婆竟悄悄站在房門口陪著她一起哭流淚，直到弟弟告訴她：「家姐妳唔好再喊了，因為妳每次喊，婆婆都喺門口陪著妳喊。」這句話讓高海寧瞬間醒悟：「我竟然為咗一個已經唔再愛我嘅人，令到真正愛我嘅人很傷心！所以我之後就唔再喊了。」

外婆是高海寧內心最強大的精神後盾。（Instagram圖片）

高海寧是圈中公認孝順女。（Instagram圖片）

在高海寧陷抑鬱漩渦期間，外婆亦從不給予判斷性的言語，僅以朋友般的方式陪伴聊天，並叮囑她：「最重要見到妳健健康康就得了，唔使做嘢咁辛苦架，唔使減肥架。」這份無條件的愛，給了高海寧面對外界評價時最大的底氣。

從小被爸爸灌輸「男生險惡」

笑問外婆會否最期待喝孫女的孫女婿茶？高海寧笑言多年來只有記者會催婚，外婆和父母從未給過任何壓力。尤其是爸爸，從小就對她保護有加，甚至在她讀書時禁止她參加宿營、遊船河或唱K，給她灌輸男生的「真實想法」，告誡她保護自己。「爸爸話妳都唔識游水，上咗船仲有得剩嘅？妳知唔知船下面有張床，妳知唔知船下面有間房？妳到時有咩事邊個救到妳啊？爸爸即刻游水過嚟都趕唔切啦！」

高海寧笑指爸爸從下就跟她「洗腦」，所以她清楚男生的意圖。（Instagram圖片）

高海寧更透露，自己每一次談戀愛都會回家向父親傾訴，父親則會充當「戀愛軍師」幫她分析對方是否靠譜：「爸爸經常透過我講出嚟嘅嘢，就知道嗰個男仔想點，之後就話『呢個唔得！』咁樣。所以佢都同我講，如果妳遇唔到一個真正錫妳、對妳好、或者令到妳情緒波動嘅，咁妳不如一個人，妳會仲開心。」

高海寧認同爸爸說法，如果遇不到真正疼自己的人，不如一個人更開心。（鄧倩螢 攝）

感激自己堅持 從沒放棄

回顧入行18年來的起起伏伏，由昔日被標籤為「性感」、「花瓶」到今日憑演技實力奪獎，高海寧表示最感謝自己的「堅持」：「我最感謝係自己嘅堅持，我從來都冇放棄！有啲人會覺得，做唔到就算啦，但我成日都想，再試下啦，每一個角色就算得唔到大家嘅認可，或者播出嘅反應唔似預期咁好，喺我創作呢個角色嘅過程當中，我已經知道我係幾咁盡力，咁就足夠了，咁我對得住我自己。」問高海寧最想對心底裡的自己說一句甚麼話。高海寧頓時感觸萬分，眼中泛起淚光，哽咽許久後說道：「妳已經做得好好。」

由昔日被全城標籤為「花瓶」到今日憑演技實力奪獎，問高海寧最想對心底裡的自己說一句甚麼話？高海寧頓時感觸萬分。

哽咽許久後說道：「妳已經做得好好。」

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