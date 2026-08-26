張智霖爆袁詠儀不買包只愛煲劇　提網民讚魔童靚仔即呷醋：咁我呢

不老男神張智霖（Chilam）今日（26日）出席月餅品牌活動，現場吸引大批粉絲到場應援，更有遠至內蒙古的粉絲前來追星。今次Chilam更擔任品牌的創意官，設計出非常有新意的「心形老婆月餅」，更笑言設計期間當然想著老婆「靚靚」袁詠儀：「個心好甜！」並透露一家人都有試過新款老婆月餅。

張智霖現身月餅品牌活動。（關穎賢攝）

Chilam無論身材及樣貌都保養得宜！（關穎賢攝）

現場吸引大批粉絲到場應援，更有遠至內蒙古的粉絲前來追星。（關穎賢攝）

張智霖爆袁詠儀不愛買包只喜歡煲劇打機

接受訪問時，談到Chilam明天（27日）生日，Chilam笑指生日希望能夠打麻雀，工作過後就會約好麻雀腳：「好耐冇玩，因為要排練，做完嘢Work hard play hard，做得辛苦之餘都要玩得開心，人生應該係咁。（朋友入面邊個最叻？）年年都唔同，我哋有個chart，我舊年係最叻嘅，今年就輸緊，不過無所謂嘅。（城城排第幾？）我唔可以講呢啲㗎！」問到可會兩公婆一齊打麻雀，Chilam搞笑指靚靚現時已沒有打麻雀癮，亦很少再買包包：「佢鍾意睇劇同埋打遊戲！（仔仔有冇一齊打？）教過佢，但佢冇乜前途，喺呢一方面，佢都係玩音樂同埋結他比較叻啲。」

張智霖爆袁詠儀不愛買包只喜歡煲劇打機。（關穎賢攝）

Chilam指與兒子同台出屬美好回憶

提到日前廣州演唱會，兒子魔童驚喜擔任樂手為父親伴奏，Chilam表示兒子能夠成為樂隊的一份子都經過音樂總監的批核，更指上台演出都需要對自己及觀眾負責任，亦提到今次是兒子問可否嘗試做樂手：「係試完之後音樂總監覺得OK、水準合格咁先有呢個機會。我覺得啊？咁當然每個人都有進步空間，包括我自己在內。我有時睇返自己呢個音我唱得唔好，或者可唔可以做吓運動夠氣啲，我自己都不停管住自己嘅時候，都冇太多時間理佢究竟係點。」Chilam坦言覺得與兒子同台非常難得：「自己又未老得晒，仲可以開演唱會，而佢已經有咁嘅年紀又真係去工作，我希望呢樣嘢係一個美好嘅回憶。（會對佢特別嚴格？）我都係顧掂自己先，我都唔係完美嘅人。」問到兒子會否入行，Chilam表示：「我諗佢有自己諗法，佢參與咗之後會知道自己有咩不足。」

Chilam指能與兒子同台非常難得。（關穎賢攝）

提網民大讚魔童靚仔Chilam搞笑「呷醋」

問到老婆袁詠儀對於兩父子同台可有什麼評價，Chilam遲疑了幾秒並露出一言難盡的表情，搞笑說：「佢梗係話...『佢好似有型啲喎』嗰啲咁嘅嘢啦。（靚靚電話係咪係咪全部都係個仔？）我唔知啊，我唔想知啊，俾返少少尊嚴我得唔得啊。」提到大批網民都大讚魔童靚仔，Chilam即打趣說：「咁點啊？咁我呢？Where am I？」並表示兒子今次只是來彈結他，外界不用將太多焦點放在兒子身上。講到有網民指魔童完美復刻袁詠儀在電影《金枝玉葉》中的角色「林子穎」的樣貌，Chilam直言：「你哋話似咪似囉，我就覺得似我喇！身形真係有啲似我，有時見到背影，係佢定係我嚟呢啲相，原來係我嚟㗎？」

提到網民都大讚魔童靚仔Chilam即搞笑「呷醋」。（關穎賢攝）

Chilam讚魔童表現淡定

至於工作方面，Chilam希望明年去更多的地方舉行演唱會，亦正計劃在香港舉行演唱會：「如果你要我揀，我都係好鐘情紅館，因為之前兩次演唱會都喺紅館，我成日覺得自己會有個三部曲，今次會唔會係最後一次呢？如果真係最後一次，即係年紀都唔細啦嘛我依家，如果係最後一次我會想喺紅館。（仔仔會一齊走巡演？）盡量我希望佢會陪我更加多站啦！」Chilam亦分享到舉行演唱會期間，發現魔童彈結他期間，結他突然斷線，他大讚兒子鎮定慢慢換了線：「就係要學識處理事情嘅方法，呢啲就係一點一滴嘅累積，希望佢會變成成功嘅人。」

日前廣州演唱會，Chilam兒子魔童驚喜擔任樂手為父親伴奏。（微博）