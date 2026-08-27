古惑仔型男與關寶慧聚餐　曾沉迷賭博險輕生戒賭從商定居珠海養老

現年68歲的尹揚明當年憑《古惑仔》中「韓賓」一角而令觀眾留下深刻印象，他在電影中多數飾演黑社會角色，霸氣形象深入民心。近年北上發展的尹揚明仍不時參與幕前演出，包括電影《風再起時》、《熱血合唱團》、TVB劇集《黑色月光》等等，早於2022年已定居珠海的他，近日就與關寶慧在珠海相聚，關寶慧更在社交平台大曬合照！

尹揚明因在電影《古惑仔》系列中飾演韓賓而為人熟悉。（影片截圖）

尹揚明在電影《古惑仔》系列中飾演的「韓賓」，對「十三妹」吳君如有情有義。（《97古惑仔戰無不勝》電影截圖）

尹揚明有份參演TVB劇集《黑色月光》。 （IG@candymancandy）

《惡人當道》首映禮尹揚明、葉童、姜皓文。（電影公司提供）

與關寶慧珠海相聚 尹揚明招牌銀髮型格依然

關寶慧寫道：「#珠海 同型男尹佬尹揚明 食 #潮汕菜 。本人都算僥倖，同圈中無數男神合作👏🥳, 搞笑的是我同尹佬合作了什麼 #電影，我們兩個想了一整晚也想不起來那套戲叫什麼名字？🤣🤔😆 ， 也忘記除了我們還有什麼演員😅! 總結：一切雲淡風輕便可😄」相中所見，尹揚明一頭招牌銀髮、戴上茶色眼鏡，依然型格十足，他與關寶慧在餐廳開心合照，相談甚歡！

尹揚明與關寶慧在珠海聚餐。（IG@emilykwanpowai_4544）

兩人曾合作拍攝電影《危險關係》。（電影海報）

講起鐵漢柔情，大家自然會想起尹揚明。（葉志明攝）

經常自駕遊。（影片截圖）

尹揚明自爆沉迷賭博輸逾200萬 曾想輕生懸崖勒馬

尹揚明入行前曾做過保安，1988年被導演林嶺東睇中，擔正做電影《勇闖天下》的男主角，自此展開演藝生涯，他曾先後加入TVB及亞洲電視，尹揚明曾在接受《香港01》專訪時自爆因工作壓力大而沉迷賭博：「上了賭船，那時賭船是賭美金的，簡直不覺得籌碼是錢，本來我都搞得定的，後來再賭就搞不定了。（輸的是不是外界所寫的二百萬？）不止，我何止輸那麼少錢，我那七個月人工全沒了，你說多慘。其實我當時已經覺得自己有問題，後來就叫自己不要再這樣。」他更坦言曾想過輕生，幸好最後懸崖勒馬，又密密拍戲還賭債！

尹揚明說當年拍《餐餐有宋家》是非常開心。（《餐餐有宋家》電視截圖）

但同時也很忙，試過連續三個月沒得休息，從而累積壓力踏上「賭」途。（《餐餐有宋家》電視截圖）

尹揚明坦言當時輸了那麼多錢，真的有想過輕生，後來他還是想通了。（葉志明攝）

尹揚明當年為了還清債務，只能跳出《餐餐有宋家》，出去賺快錢。（葉志明攝）

尹揚明戒賭從商澳門開餐廳 定居珠海安享晚年

現時尹揚明除了經營在澳門開設的餐廳之外，亦有打理廟宇，更擁有多個身份，包括「澳門演藝人協會」榮譽會長、「馬來西亞跳繩體育聯會」名譽會長、「鐵虎泰拳會」名譽會長、「九龍城區體育會」榮譽會長、「江門氏尹氏宗親會」副主席及「香港青怡太極學會」會長，公職多多。近年尹揚明已在珠海定居，他曾透露在珠海辦了居住證及內地的醫保卡，似乎計劃在當地養老。

尹揚明在澳門的餐廳開業至今已30年。（受訪者提供）

尹揚明在接受《香港01》訪問時澄清從未破過產，亦沒有做過骨灰龕生意。（資料圖片）

近年定居珠海。（影片截圖）

近年定居珠海。（影片截圖）